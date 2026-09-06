Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /দেশ
  • /কখনও ক্লাসে তো কখনও বাড়িতেই... JNU অধ্যাপকের চরম লালসার শিকার ১১ ! দেশে শীর্ষস্থানীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ঝড়

কখনও ক্লাসে তো কখনও বাড়িতেই... JNU অধ্যাপকের চরম লালসার শিকার ১১ ! দেশে শীর্ষস্থানীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ঝড়

JNU: ভারতের জাতীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান র‍্যাঙ্কিং ফ্রেমওয়ার্ক বলছে, জেএনইউ টানা কয়েক বছর ধরে ভারতের সেরা বিশ্ববিদ্যালয়গুলির তালিকায় দ্বিতীয় স্থানে। এছাড়া ভারতের রাষ্ট্রপতি কর্তৃক এটি 'সেরা বিশ্ববিদ্যালয়' হিসেবে 'ভিজিটরস অ্যাওয়ার্ড'ও পেয়েছে। সেই জেএনইউ-র মুখ পুড়ল।

Written BySubhapam Saha
Published: Sep 06, 2026, 03:07 PM IST|Updated: Sep 06, 2026, 03:07 PM IST
কখনও ক্লাসে তো কখনও বাড়িতেই... JNU অধ্যাপকের চরম লালসার শিকার ১১ ! দেশে শীর্ষস্থানীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ঝড়
Image Credit: JNU

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
বউদির সঙ্গে গভীর প্রেম, আচমকাই অমৃতার অবহেলা! রাগে কুপিয়ে নৃশংস খুন
2
3
4
5