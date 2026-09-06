/কখনও ক্লাসে তো কখনও বাড়িতেই... JNU অধ্যাপকের চরম লালসার শিকার ১১ ! দেশে শীর্ষস্থানীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ঝড়

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: জওহরলাল নেহরু ইউনিভার্সিটির (জেএনইউ) ১১ জন শিক্ষার্থী এক অধ্যাপকের বিরুদ্ধে যৌন হেনস্থার অভিযোগ জানিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের ইন্টারনাল কমপ্লেইন্ট'স কমিটির (আইসিসি) কাছে অভিযোগ জমা দিয়েছিল। বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসেই থাকেন ওই অধ্যাপক। তিনি তাঁর বাড়িতে পড়ুয়াদের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানাতেন। অভিযোগ, সেখানে তিনি পড়ুয়াদের সঙ্গে অনুপযুক্ত যৌন হয়রানিমূলক আচরণের চেষ্টা করতেন। পড়ুয়াদের আরও অভিযোগ যে, ক্লাস চলাকালীনও ওই অধ্যাপক অশালীন মন্তব্য করতেন। চলতি বছরের মে মাসে ওই অধ্যাপকের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছিল। সূত্রের খবর, আইসিসি তদন্তের প্রক্রিয়া শুরু করে এবং বেশ কয়েকজন পড়ুয়াকে ডেকে তাঁদের বক্তব্যও রেকর্ড করেছে। এরপর বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রায় ৪৫ দিনের সেমিস্টার-কালীন ছুটি শুরু হয়। জুলাইয়ের মাঝামাঝি সময়ে ছুটি শেষে শিক্ষার্থীরা ক্যাম্পাসে ফিরে ক্লাস শুরু করলে অভিযোগ নিয়ে আলোচনা আবারও সামনে এসেছে।
হোয়াটসঅ্যাপ চ্যাট ঘিরে তদন্ত
সূত্রের খবর, মে মাসের প্রথম সপ্তাহে অনুষ্ঠিত ভাইভার সময় ওই অধ্যাপক যৌন ইঙ্গিতপূর্ণ ও আপত্তিকর মন্তব্য করেছিলেন বলেই অভিযোগ উঠেছে। মে মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে এক ছাত্রী শুধুমাত্র শিক্ষার্থীদের নিয়ে তৈরি এক হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে নিজের অভিজ্ঞতার কথা জানান। এরপরই আরও কয়েকজন শিক্ষার্থী একই ধরনের অভিযোগ করেছেন। এক সর্বভারতীয় মিডিয়ার রিপোর্ট বলছে, 'গত মে মাসের প্রথম সপ্তাহে ভাইভার সময় অধ্যাপক যৌন ইঙ্গিতপূর্ণ ও আপত্তিকর মন্তব্য করেন। পরে মে মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে এক ছাত্রী শুধুমাত্র শিক্ষার্থীদের নিয়ে তৈরি হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে নিজের অভিজ্ঞতার কথা শেয়ার করেন, যার ফলে আরও কয়েকজন শিক্ষার্থী একই ধরনের অভিযোগ নিয়ে এগিয়ে আসেন। তিনি এমন ইঙ্গিতপূর্ণ মন্তব্য করেছিলেন যে, শিক্ষার্থীরা যদি তাঁর যৌন প্রস্তাব মেনে নেয় তবে তিনি তাদের অতিরিক্ত নম্বর দেবেন। মাসের শেষের দিকে আইসিসি-র কাছে এF অভিযোগ দায়ের করা হয় এবং এরপর বেশ কয়েকজন শিক্ষার্থীকে তাদের বক্তব্য রেকর্ডের জন্য ডাকা হয়।' বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ অভিযোগগুলিকে অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে দেখছে এবং বর্তমানে আইসিসি ফের তদন্ত করছে। তবে, এই বিষয়ে জেএনইউ প্রশাসন বা উপাচার্যের কার্যালয় থেকে কোনও আনুষ্ঠানিক বিবৃতি দেওয়া হয়নি।
যৌন হয়রানির অতীতের ঘটনায় জেএনইউ-র পদক্ষেপ
এর আগে বিশ্ববিদ্যালয়ে এক সিনিয়র শিক্ষকের বিরুদ্ধে যৌন হয়রানির অভিযোগ ছিল। গত বছরের এপ্রিলে, জেএনইউ-র এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল চার কর্মীকে বরখাস্ত করেছিল। এদের মধ্যে যৌন হয়রানির অভিযোগে অভিযুক্ত ছিলেন এক শিক্ষক এবং দুর্নীতির মামলায় জড়িত ছিলেন তিনকর্মী ছিলেন। যৌন হয়রানির ঘটনায় বরখাস্ত হওয়া শিক্ষক ছিলেন জেএনইউ-র স্কুল অফ ইন্টারন্যাশনাল স্টাডিজের সিনিয়র অধ্যাপক স্বরণ সিং। জাপানি দূতাবাসের এক নারী কর্তাকে যৌন হয়রানির অভিযোগে তাঁকে বরখাস্ত করা হয়েছিল বলেই সে সময় খবর হয়েছিল। জাপানি দূতাবাসের যে নারী কর্তা বিভিন্ন অ্যাকাডেমিক আয়োজনের বিষয়ে অধ্যাপকদের সঙ্গে সমন্বয় করতেন, তিনি সিংয়ের সঙ্গে সর্বশেষ বৈঠকের পরই এই অভিযোগ দায়ের করেছিলেন। ওই কর্তা আরও জানিয়েছেন, 'সিংয়ের বিরুদ্ধে সুস্পষ্ট প্রমাণ ছিল, যার ভিত্তিতে তাঁকে বরখাস্ত করা হয়েছিল।' তিনি উল্লেখ করেন যে, অতীতেও তাঁর বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ উঠেছিল। নাম প্রকাশ না করার শর্তে এক সিনিয়র শিক্ষক জানান, ঘটনাটি ২০২৪ সালের মে মাসে ঘটেছিল এবং এই বিষয়ে এক বিশদ তদন্ত চালিয়েছিল সংশ্লিষ্ট কমিটি। তদন্ত চলাকালে উভয় পক্ষকেই সাক্ষী উপস্থাপনের সুযোগ দেওয়া হয়েছিল।
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