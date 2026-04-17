Wedding Shocker: আরেকটা রসগোল্লা দাও না গো: বায়নায় বিরক্ত হয়ে ১১ বছরের খুদেকে জ্বলন্ত উনুনে ছুড়ে দিল কেটারারের ছেলে

Wedding Shocker: আরেকটা রসগোল্লা দাও না গো: বায়নায় বিরক্ত হয়ে ১১ বছরের খুদেকে জ্বলন্ত উনুনে ছুড়ে দিল কেটারারের ছেলে
UP Wedding Crime News: চমনকে প্রথমে অযোধ্যা মেডিক্যাল কলেজে নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু অবস্থার অবনতি হওয়ায় চিকিৎসকরা তাকে লখনউ মেডিক্যাল কলেজে স্থানান্তর করেন। বর্তমানে সেখানে তার চিকিৎসা চলছে এবং অবস্থা সংকটাপন্ন।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বিয়েবাড়িতে খেতে গিয়ে বারবার রসগোল্লা চাইছিল ১১ বছরের ছেলে। আর সেটাই তার অপরাধ, তা বলে এইরকম শাস্তি হবে দুঃস্বপ্নেও ভাবেইনি। বাচ্চাটিকে জ্বলন্ত গরম তন্দুরে ছুড়ে মারার অভিযোগ উঠেছে ক্যাটারিং কর্মীর বিরুদ্ধে। ঘটনাটি উত্তরপ্রদেশের বস্তি জেলার।
আহত শিশুটির নাম চমন। জানা গিয়েছে, ছোটবেলাতেই মাকে হারিয়েছে সে। তারপর থেকেই বস্তি জেলায় তার মামার বাড়িতে থেকে পড়াশোনা করত। বুধবার দিদার হাত ধরে খুব আনন্দ করেই এক আত্মীয়ের বিয়েবাড়িতে গিয়েছিল দ্বিতীয় শ্রেণির এই ছাত্রটি। কে জানত, একবেলার সেই আনন্দই তার জীবনের কাল হয়ে দাঁড়াবে!
আরও পড়ুন:Mother killed Daughter: তেরোর মেয়েকে গলা টিপে মারল মা, তারপর নিজেও নিল চরম পদক্ষেপ: কেন কেউ জানেন না
প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, খিদে পাওয়ায় চমন খাবারের প্যান্ডেলে গিয়ে বারবার রসগোল্লা নিচ্ছিল। এটা দেখেই খেপে যান সেখানকার এক ক্যাটারিং কর্মী। প্রথমে শিশুটিকে গালিগালাজ ও ভয় দেখালেও পরে রাগের মাথায় তাকে কোলে তুলে নেন ওই ব্যক্তি। এরপরই ঘটে সেই পৈশাচিক ঘটনা- চমনকে নিয়ে সরাসরি জ্বলন্ত তন্দুরের আগুনের ওপর ছুড়ে ফেলা হয়।
তন্দুরের গনগনে আগুনে পড়ে শিশুটি যন্ত্রণায় চিৎকার শুরু করলে লোকজন ছুটে আসে। তারা তাকে উদ্ধার করলেও ততক্ষণে আগুনের লেলিহান শিখায় চামনের মুখ থেকে কোমর পর্যন্ত শরীরের অনেকটা অংশ ঝলসে গিয়েছে। ঘটনার পর পরই অভিযুক্ত ওই কর্মী এলাকা ছেড়ে পালিয়ে যায়। গুরুতর জখম অবস্থায় চমনকে প্রথমে স্থানীয় হাসপাতালে নেওয়া হলেও অবস্থার অবনতি হওয়ায় দ্রুত লখনউ মেডিক্যাল কলেজে পাঠানো হয়েছে। চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, শিশুটির অবস্থা অত্যন্ত আশঙ্কাজনক এবং সে এখন যমে-মানুষে টানাটানি লড়ছে।
আরও পড়ুন:Pune Horror: বেলাগাম অভিসার চাই: পরপুরুষের শরীরী নেশায় পথের কাঁটা ছ'য়ের সন্তানকে শেষ করল মা
চামনের মামা দেবীদিন নিষাদ এই ঘটনায় পুলিসের কাছে লিখিত অভিযোগ করেছেন। পুলিস জানিয়েছে, অভিযুক্ত ব্যক্তিকে খুঁজে বের করতে তারা সবরকম চেষ্টা চালাচ্ছে। ডেপুটি পুলিস সুপার স্বর্ণিমা সিং বলেন, 'আমরা মামলা দায়ের করেছি এবং খুব শিগগিরই অপরাধীকে গ্রেফতার করা হবে।'
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)