UP Shocker: মা-ভাইকে আটকে রেখে চরম পদক্ষেপ, পাশের ঘরে সিলিং থেকে ঝুলছে পঞ্চম শ্রেণির ছাত্রী...
Kanpur Shocker: মা-ভাইকে অন্য ঘরে বন্ধ করে চরম পদক্ষেপ পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্রীর। অনেকক্ষণ কোনও সাড়াশব্দ না পেয়ে মা চিৎকার শুরু করলে প্রতিবেশীরা ছুটে আসেন। তারা ছাদে যাওয়ার দরজা ভেঙে ভেতরে ঢুকে দেখেন মেয়েটি ঝুলন্ত অবস্থায় রয়েছে।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: মাত্র এগার বছরে চরম পদক্ষেপ ছাত্রীর। মা-ভাইকে অন্য ঘরে বন্ধ করে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মঘাতী হয় পঞ্চম শ্রেণীর পড়ুয়া। ঘটনাটি কানপুরের।
জানা গিয়েছে, একটি বেসরকারি স্কুলের পঞ্চম শ্রেণিতে পড়ত সে। শনিবার বেলা ১১টা নাগাদ সে স্কুল থেকে বাড়ি ফেরে। প্রথমে ভাইবোনদের সঙ্গে খেলাধুলা করলেও, কিছুক্ষণ পর সে অস্বাভাবিকভাবে চুপচাপ হয়ে যায়। নিহত ছাত্রীর মা জানান, স্কুল থেকে ফেরার পর মেয়েটি সাধারণত বন্ধুদের সঙ্গে গল্প করত। কিন্তু পড়াশোনা নিয়ে চাপ দিলে সে বসতে চাইত না। এদিন দুপুর ১টা নাগাদ হঠাৎ করেই সে তার মা ও ভাইকে ঘরে তালাবন্ধ করে দিয়ে চলে যায়।
অনেকক্ষণ কোনও সাড়াশব্দ না পেয়ে মা চিৎকার শুরু করলে প্রতিবেশীরা ছুটে আসেন। তারা ছাদে যাওয়ার দরজা ভেঙে ভেতরে ঢুকে দেখেন মেয়েটি ঝুলন্ত অবস্থায় রয়েছে। ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়। চকেরি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অজয় প্রকাশ মিশ্র জানান, খবর পাওয়ার পরপরই পুলিস ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। তিনি বলেন, 'ঠিক কী কারণে মেয়েটি এমন সিদ্ধান্ত নিল, তা আমরা খতিয়ে দেখছি।' পুলিস বর্তমানে পরিবারের সদস্যদের বয়ান রেকর্ড করছে এবং ঘটনার তদন্ত চালাচ্ছে।
উল্লেখ্য, কিছুদিন আগে উত্তরপ্রদেশে ছয় বছরের পড়ুয়ার মর্মান্তিক মৃত্যু হয়। জানা যায়, স্কুল থেকে বাড়ি ফেরার পথে বাসের মেঝের একটি অংশ ভেঙে যায় এবং ছয় বছরের অনন্যা সেই গর্ত দিয়ে সরাসরি রাস্তায় পড়ে যায়। মুহূর্তের মধ্যেই বাসের পেছনের চাকা তাকে পিষ্ট করে দেয়। গাড়িতে থাকা অন্য শিশুদের চিৎকার এবং পথচারীদের সংকেত পেয়ে চালক বাসটি থামান। তবে ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে গিয়েছিল।
তদন্তে নেমে পুলিস বাসের নিরাপত্তা নিয়ে একাধিক গুরুতর তথ্য জানতে পেরেছে। জানা যায়, বাসটির কোনও বৈধ ফিটনেস সার্টিফিকেট ছিল না। গাড়িটির কোনও বিমা করা ছিল না। এমন জরাজীর্ণ একটি বাস কীভাবে স্কুল পড়ুয়াদের যাতায়াতের অনুমতি পেল, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।
পুলিস অভিযুক্ত বাস চালককে গ্রেফতার করেছে এবং তার বিরুদ্ধে মামলা করা হয়েছে। এই ঘটনার পর এলাকায় তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। সাধারণ মানুষ এবং অভিভাবকরা স্কুল বাসের নিরাপত্তা ব্যবস্থা এবং প্রশাসনের নজরদারি নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন।
আপনি কি অবসাদগ্রস্ত? বিষণ্ণ? চরম কোনও সিদ্ধান্ত নেবেন না। আপনার হাত ধরতে তৈরি অনেকেই। কথা বলুন প্লিজ...
iCALL (সোম-শনি, ১০টা থেকে ৮টা) ৯১৫২৯৮৭৮২১
কলকাতা পুলিস হেল্পলাইন (সকাল ১০টা-রাত ১০টা, ৩৬৫ দিন) ৯০৮৮০৩০৩০৩, ০৩৩-৪০৪৪৭৪৩৭
২৪x৭ টোল-ফ্রি মানসিক স্বাস্থ্য পুনর্বাসন হেল্পলাইন-- কিরণ (১৮০০-৫৯৯-০০১৯)
