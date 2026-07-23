/২ মাসের বৃষ্টি ২৪ ঘণ্টায়! ধুয়ে গেল শহর-গ্রাম! ডুবল ৫০টিরও বেশি গাড়ি, ১২০০ উদ্ধার হলেও ঘটল প্রাণহানি! কত মৃত্যু?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: অসমের পরে গুজরাট। অল্প সময়ে অতিবৃষ্টি! ভয়াল বর্ষার শিকার গুজরাট। ব্যতিক্রমী ভারী বৃষ্টি’র সাক্ষী গুজরাটের ভালসাদ জেলার উম্বেরগাঁও। সেখানে একদিনে ১১০০ (বা মতান্তরে ১০৬৪ ) মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছে! ২ মাসের বৃষ্টি ২৪ ঘণ্টায়। আস্ত গাড়ি ডুবেছে। নদীর চেহারা নিয়েছে রাস্তা, সেখানে চলছে স্পিডবোট। ভাসছে বহুমূল্য অ্যাপার্টমেন্টের একতলা। জলের নীচে বেডরুম, ডাইনিং রুম।
চেরাপুঞ্জি?
সমুদ্রপাড়ের উম্বেরগাঁওয়ের অবস্থা গুজরাটের মধ্যে সবচেয়ে খারাপ। সহসাই গ্রামটি যেন চেরাপুঞ্জি হয়ে উঠল! দেশের দৈনিক বৃষ্টির রেকর্ডে চেরাপুঞ্জিই সাধারণত শীর্ষে থাকে। সেই চেরাপুঞ্জিকেও চ্যালেঞ্জ করল গুজরাট। এদিকে ভেঙে গেল ২০০৫ সালের 'কুখ্যাত' মুম্বই বন্যার রেকর্ডও। ২৭ জুলাই মুম্বইয়ে সান্তাক্রুজে বৃষ্টি হয়েছিল ৯৪৪.২ মিলিমিটার।
সাগরের ঘূর্ণি
কেন গুজরাটে এহেন প্লাবন? মৌসম ভবনের তথ্য বলছে, নেপথ্যে ছিল আরব সাগরের শক্তিশালী ঘূর্ণিঝড়। তার পর এই প্রথম একদিনে হাজার মিলিমিটার বা তার বেশি বৃষ্টি হল গুজরাটে। যাকে ভারী বা অতি ভারী বা চরম ভারী শব্দ দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় না।
'ব্যতিক্রমী ভারী বৃষ্টি'
গুজরাটের এই ভয়ংকর বৃষ্টিকে 'ব্যতিক্রমী ভারী বৃষ্টি'র তকমা দিচ্ছে মৌসম ভবন। ‘ব্যতিক্রমী ভারী বৃষ্টি’র অর্থ, একদিনে ৩০০ মিলিমিটার বা বেশি বৃষ্টি। শুধু উম্বেরগাঁও নয়, ভালসাদের একাধিক জায়গায় এই ব্যতিক্রমী ভারী বৃষ্টি হয়েছে। যেমন, কাপরাদা, ২৪ ঘণ্টায় বৃষ্টির পরিমাণ ৭৯৪ মিলিমিটার। দু’দিন মিলিয়ে গুজরাতের এ অঞ্চলে বৃষ্টি হয়েছে ১,২১২ মিলিমিটার। বস্তুত গুজরাট, দাদরা নগর হাভেলি, দমন-দিউ, লাগোয়া মহারাষ্ট্রে গত ৩-৪ দিন ধরে প্রবল বৃষ্টি হয়েছে। শুক্রবার সকাল পর্যন্ত গুজরাটের বিস্তীর্ণ তল্লাটে রয়েছে লাল সতর্কতা।
কেন এত বৃষ্টি?
মৌসম ভবনের বিশ্লেষণ বলছে, একাধিক অনুঘটক এই বর্ষাকে অতিসক্রিয় করেছে। প্রথমত, রাজস্থান ও লাগোয়া মধ্য প্রদেশের উপর ঘূর্ণাবর্ত তৈরি হওয়া। দ্বিতীয়ত, রাজস্থান হয়ে মৌসুমি অক্ষরেখার বিস্তৃতি। তৃতীয়ত, জম্মু ও লাগোয়া অঞ্চলে থাকা পশ্চিমি ঝঞ্ঝা। মৌসুমি বাতাসের প্রবাহ ও পশ্চিমি ঝঞ্ঝার যোগও এক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে।
জলবায়ু পরিবর্তন
অথচ যে রাজ্যে এত বৃষ্টি হল, সেই গুজরাটে এখনও ২০ শতাংশ বৃষ্টি-ঘাটতি। অর্থাত্, একটি রাজ্যের মধ্যেই বর্ষার চূড়ান্ত খামখেয়ালিপনা। গুজরাটের কোনও অঞ্চল খরায় ভুগছে, কোথাও বন্যা। আবহবিদরা বলছেন, একেই বলে এক্সট্রিম ওয়েদার। জলবায়ু পরিবর্তনের অন্যতম কুফল ফলছে।
অসম
গতকালই দেশের নজরে এসেছে অসমের বন্যা-পরিস্থিতি। তা সেখানে ক্রমশ সংকটজনক রূপ নিয়েছে। অসমে আরও ৩১ জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গিয়েছে। এর মধ্যে গত ২৪ ঘণ্টাতেই মারা গিয়েছেন কম পক্ষে ২১ জন। অসম রাজ্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ বলেছে, রাজ্যের ১৬টি জেলায় ৫.৬৪ লাখেরও বেশি মানুষ বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। বন্যার জলে ২৪ হাজার ২১০.৩৫ হেক্টর ফসলি জমি ডুবে গিয়েছে। ৪৪টি রাজস্ব সার্কেলের অধীন ৮৭২টি গ্রাম ক্ষতিগ্রস্ত। বন্যাকবলিত অঞ্চলগুলিতে ভারতীয় সেনাবাহিনী, বিমান বাহিনী, এনডিআরএফ, এসডিআরএফ, পুলিস এবং স্থানীয় প্রশাসন যৌথভাবে উদ্ধার ও ত্রাণ কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। দুর্গত এলাকাগুলিতে স্থানীয় প্রশাসনের খোলা ২৭৩টি ত্রাণ শিবির ও ত্রাণ বিতরণ কেন্দ্রে এই মুহূর্তে ১.১৪ লাখেরও বেশি মানুষ আশ্রয় নিয়েছেন। গত ১৯ জুলাই জোড়হাট জেলার টিয়ক রাজস্ব সার্কেলের সেলেং চা বাগানের কাছে সেলেং ঘাট থেকে পাঁচজনকে উদ্ধার করে এনডিআরএফ। জলের নীচে তলিয়ে যাওয়া বাড়ির ছাদ থেকে এক তরুণী, তীব্র স্রোতে ভেসে যেতে থাকা এক ব্যক্তি এবং বন্যার জলে আটকে থাকা তিন মহিলাকে উদ্ধার করেন উদ্ধারকারীরা।
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