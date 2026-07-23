Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /দেশ
  • /২ মাসের বৃষ্টি ২৪ ঘণ্টায়! ধুয়ে গেল শহর-গ্রাম! ডুবল ৫০টিরও বেশি গাড়ি, ১২০০ উদ্ধার হলেও ঘটল প্রাণহানি! কত মৃত্যু?

২ মাসের বৃষ্টি ২৪ ঘণ্টায়! ধুয়ে গেল শহর-গ্রাম! ডুবল ৫০টিরও বেশি গাড়ি, ১২০০ উদ্ধার হলেও ঘটল প্রাণহানি! কত মৃত্যু?

Severe Monsoon Crisis: উম্বেরগাঁওয়ের অবস্থা গুজরাটের মধ্যে সবচেয়ে খারাপ। সহসাই গ্রামটি যেন চেরাপুঞ্জি হয়ে উঠল! দেশের দৈনিক বৃষ্টির রেকর্ডে চেরাপুঞ্জিই সাধারণত শীর্ষে থাকে। সেই চেরাপুঞ্জিকেও চ্যালেঞ্জ করল গুজরাট। এদিকে ভেঙে গেল ২০০৫ সালের 'কুখ্যাত' মুম্বই বন্যার রেকর্ডও। ২৭ জুলাই মুম্বইয়ে সান্তাক্রুজে বৃষ্টি হয়েছিল ৯৪৪.২ মিলিমিটার।

Written BySoumitra Sen
Published: Jul 23, 2026, 07:35 PM IST|Updated: Jul 23, 2026, 07:35 PM IST
২ মাসের বৃষ্টি ২৪ ঘণ্টায়! ধুয়ে গেল শহর-গ্রাম! ডুবল ৫০টিরও বেশি গাড়ি, ১২০০ উদ্ধার হলেও ঘটল প্রাণহানি! কত মৃত্যু?
Image Credit: একদিনে এই ভয়ংকর বৃষ্টির রহস্য কী? (ফাইল ছবি)

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
২৩ বছর পর কলকাতায় মণি ম্যাজিক! শহরে বিজয় সেথুপতি-সাই পল্লবী, ছবিতে বাঙালি শিল্পীরাও
Mani Ratnam2 hrs ago
2
Sonia Sehrawat2 hrs ago
3
Iran's Big Warning To US2 hrs ago
4
kolkata derby3 hrs ago
5
CJP Protest3 hrs ago