/ছড়াচ্ছে চাঁদিপুরা ভাইরাসের আতঙ্ক! এক মাসে ১২ শিশুর মৃত্যুর, জারি হাই অ্যালার্ট

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: গুজরাতে গত এক মাসে এক রহস্যময় ভাইরাসের প্রকোপে অন্তত ১২ জন শিশুর মৃত্যু হয়েছে। রাজ্য স্বাস্থ্য দফতরের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, এর মধ্যে ৩ জন শিশুর মৃত্যু চাঁদিপুরা ভাইরাসের কারণে হয়েছে বলে নিশ্চিত করা গিয়েছে। বাকি ৯টি মৃত্যুর পেছনেও এই একই ভাইরাসের হাত রয়েছে বলে অনুমান করা হচ্ছে, তবে ল্যাব রিপোর্টের জন্য অপেক্ষা করছেন চিকিৎসকেরা।
ইতিমধ্যেই গান্ধীনগর, সবরকণ্ঠ, খেদা, আরাবল্লী এবং পঞ্চমহল জেলায় এই ভাইরাসের সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়েছে। গুজরাতের স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী প্রফুল্ল পানসেরিয়া জানিয়েছেন, মৃতদের মধ্যে গোধরার দুই শিশু এবং রাজস্থানের হিম্মতনগরের এক শিশু রয়েছে। আক্রান্ত এলাকাগুলোতে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা শুরু করা হয়েছে।
বাড়ছে সংক্রমণ, ল্যাবে পাঠানো হচ্ছে নমুনা
স্বাস্থ্য দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, গত ১১ জুলাইও এক বছর এবং দুই বছর বয়সী দুই শিশুর মৃত্যু হয়েছে। এখনও পর্যন্ত ২৭ জন সন্দেহভাজন রোগীর নমুনা পরীক্ষার জন্য গান্ধীনগরে পাঠানো হয়েছে। এর মধ্যে ১৯টি নমুনার রিপোর্ট সামনে এসেছে, যার মধ্যে ৭ জনের শরীরে চণ্ডীপুরা ভাইরাসের উপস্থিতি মিলেছে। এই ৭ জনের মধ্যে ৩ জনের মৃত্যু হয়েছে এবং বাকি ৪ জন চিকিৎসাধীন। বাকি ৮টি নমুনার রিপোর্ট এখনও আসা বাকি। পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে স্বাস্থ্যমন্ত্রী শনিবার উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের নিয়ে একটি পর্যালোচনা বৈঠক করেছেন।
হাসপাতালে উপচে পড়া ভিড়
পঞ্চমহল জেলার ডেপুটি ডিরেক্টর সুরেন্দ্র জৈন জানিয়েছেন, শুধু তাঁদের জেলাতেই ১৩ জন সন্দেহভাজন রোগীর সন্ধান মিলেছে। এর মধ্যে মহীসাগর জেলার এক শিশুকে ভেন্টিলেটরে রাখা হয়েছে। পাঁচজন শিশু গোধরা সিভিল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। আরও তিনজন ভাদোদরার এসএসজি হাসপাতালে ভরতি রয়েছে। অন্যদিকে, হিম্মতনগর সিভিল হাসপাতালের শিশু বিশেষজ্ঞ আশিস জৈন জানান, ২৬ জুন থেকে ১৩ জুলাইয়ের মধ্যে তাঁদের হাসপাতালে ৯ জন নতুন রোগী ভর্তি হয়েছিল, যাদের মধ্যে ৬ জন শিশুরই মৃত্যু হয়েছে।
গুজব না ছড়ানোর আপিল প্রশাসনের
চাঁদিপুরা ভাইরাসের এই প্রকোপ রুখতে গুজরাত সরকার ইতিমধ্যেই সবথেকে বেশি আক্রান্ত ৬১টি এলাকায় বিস্তারিত সমীক্ষা এবং কীটনাশক স্প্রে করার নির্দেশ দিয়েছে। বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন, এই ভাইরাসটি প্রধানত 'স্যান্ডফ্লাই' বা বেলেমাছির কামড়ের মাধ্যমে ছড়ায়। গোধরা ও তার আসেপাশের এলাকায় এই মাছির উপদ্রব বেশি থাকায় সেখানে মশা ও মাছি মারার ওষুধ ছিটানো হচ্ছে। একই সঙ্গে গুজরাত স্বাস্থ্য দফতরের পক্ষ থেকে আমজনতার কাছে আবেদন করা হয়েছে, সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়ানো কোনও রকম গুজবে কান দেবেন না বা আতঙ্কিত হবেন না। যেকোনো তথ্যের জন্য শুধুমাত্র সরকারি নির্দেশিকার ওপর ভরসা রাখতে বলা হয়েছে।
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