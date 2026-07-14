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ছড়াচ্ছে চাঁদিপুরা ভাইরাসের আতঙ্ক! এক মাসে ১২ শিশুর মৃত্যুর, জারি হাই অ্যালার্ট

Chandipura virus: রহস্যময় ভাইরাসের প্রকোপে গত এক মাসে অন্তত ১২ শিশুর মৃত্যু হয়েছে, যার মধ্যে তিনজনের চাঁদিপুরা ভাইরাসে আক্রান্ত হওয়ার খবর নিশ্চিত করেছে প্রশাসন। আক্রান্ত জেলাগুলোতে জোরদার চিরুনি তল্লাশি ও কীটনাশক স্প্রে শুরু হয়েছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এনে আতঙ্ক ছড়াতে নিষেধ করেছে রাজ্যের স্বাস্থ্য দফতর।

Written ByDebasmita Das
Published: Jul 14, 2026, 11:01 AM IST|Updated: Jul 14, 2026, 11:06 AM IST
ছড়াচ্ছে চাঁদিপুরা ভাইরাসের আতঙ্ক! এক মাসে ১২ শিশুর মৃত্যুর, জারি হাই অ্যালার্ট
Image Credit: ফাইল ছবিSource: Bureau

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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