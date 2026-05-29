Toxic Liquor: আবার বিষমদ! ৪৮ ঘণ্টায় প্রাণ কাড়ল ১২জনের, হাহাকার পরিবারের

Pune Horror: পুণেতে বিষাক্ত মদ খেয়ে গত দু'দিনে ১২ জনের মৃত্যু হয়েছে। এই ঘটনায় আরও ৩ জন হাসপাতালে আশঙ্কাজনক অবস্থায় আছেন। পুলিস ইতিমধ্যেই মূল মদ সরবরাহকারীসহ ৮ জনকে গ্রেফতার করেছে। মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিস ঘটনার তদন্ত করে দোষীদের কঠোর শাস্তির নির্দেশ দিয়েছেন।

Written BySoumita Khan
Published: May 29, 2026, 05:11 PM IST|Updated: May 29, 2026, 05:12 PM IST
About the Author

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

