/Toxic Liquor: আবার বিষমদ! ৪৮ ঘণ্টায় প্রাণ কাড়ল ১২জনের, হাহাকার পরিবারের

Pune Horror: পুণেতে বিষাক্ত মদ খেয়ে গত দু'দিনে ১২ জনের মৃত্যু হয়েছে। এই ঘটনায় আরও ৩ জন হাসপাতালে আশঙ্কাজনক অবস্থায় আছেন। পুলিস ইতিমধ্যেই মূল মদ সরবরাহকারীসহ ৮ জনকে গ্রেফতার করেছে। মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিস ঘটনার তদন্ত করে দোষীদের কঠোর শাস্তির নির্দেশ দিয়েছেন।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বিষাক্ত মদ থেকে দুদিনের মধ্যে মৃত অন্তত ১২ জনের। আরও তিনজনের অবস্থা খুবই আশঙ্কাজনক। বর্তমানে তাঁরা মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছেন। পুলিসের ধারণা, অতিরিক্ত নেশা হওয়ার জন্য মদের সঙ্গে কোনও বিষাক্ত রাসায়নিক উপাদান মেশানো হয়েছিল। তবে ঠিক কী কারণে এতজনের মৃত্যু হল, তা ল্যাবরেটরির পরীক্ষা অর্থাৎ ফরেনসিক এবং টক্সিকোলজি রিপোর্টের পরেই নিশ্চিতভাবে জানা যাবে। ঘটনাটি মহারাষ্ট্রের পুণের।
পুলিস জানিয়েছে, পুণের হদপসর এবং পিম্পরি-চিঞ্চওয়াড়ের ফুগেনওয়াড়ি—মূলত এই দুটি এলাকা থেকেই মৃত্যুর খবর এসেছে। ফুগেনওয়াড়ি এলাকায় সব মিলিয়ে ৭ জন মারা গিয়েছেন। সেখানকার একটি পরিবারের উপর তো পাহাড় ভেঙে পড়েছে। কারণ বিষাক্ত মদ খেয়ে একই পরিবারের দুই ভাই একসঙ্গে প্রাণ হারিয়েছেন।
অন্যদিকে, হদপসর এলাকা থেকে ৫ জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে, যাদের মধ্যে শসানে নগর ও কালেপদলের বাসিন্দারা রয়েছেন। মৃতদের মধ্যে কয়েকজনকে চেনা গিয়েছে, যেমন— রাহুল শরদ ক্ষীরসাগর (৪৫), বিজয় ভুকুরলাল শর্মা (৪৫), অরুণ দাদর, অশোক রমেশ চবান, রাজেশ রাজপুত, পাণ্ডুরঙ্গ ফুগা, আনন্দ দেশাই, আকবর পাঠান এবং আনন্দ নিকালজে।
এত বড় দুর্ঘটনার খবর পাওয়া মাত্রই মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিস নড়েচড়ে বসেছেন। তিনি পুণে এবং পিম্পরি-চিঞ্চওয়াড়ের পুলিস কমিশনারদের নির্দেশ দিয়েছেন, যাতে এই ঘটনার খুব ভালো করে তদন্ত করা হয় এবং যারা এই মৃত্যুর জন্য দায়ী, তাদের যেন কোনওভাবেই ছেড়ে দেওয়া না হয়। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা, ইতোমধ্যেই আটজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তদন্ত যত এগোবে, আরও অনেককে গ্রেফতার করা হতে পারে। এই বেআইনি মদের ব্যবসা যারা যারা চালাচ্ছিল, সেই পুরো দল বা নেটওয়ার্কটিকে আমরা খুঁজে বের করেছি। পুলিস সবরকম চেষ্টা করছে এবং এই চক্রটি কতদূর পর্যন্ত ছড়িয়ে আছে তা জানার চেষ্টা চলছে। আমরা এই অন্যায়ের একেবারে গোড়ায় পৌঁছাব এবং একে পুরোপুরি শেষ করে দেব।'
তিনি আরও জানান, 'মদে 'মিথানল' নামের বিষাক্ত কেমিক্যাল মেশানোর যে খবর শোনা যাচ্ছে, সেই বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন যে, জিনিসটি দেখতে মিথানলের মতোই। তবে এই মুহূর্তে এই নিয়ে তাড়াহুড়ো করে কিছু বলা ঠিক হবে না। পুলিস খুব তাড়াতাড়ি এই বিষয়ে সব তথ্য দিয়ে মুখ খুলবে।'
এই ঘটনার পর থেকেই পুলিস এবং আবগারি দফতরের অফিসাররা কোমরে দড়ি দিয়ে মাঠে নেমেছেন। এই বিষাক্ত মদ কোথা থেকে আসছিল, তা জানার জন্য বড়সড় তল্লাশি শুরু হয়েছে। কোনও বড় গ্যাং বা দল এই বেআইনি মদ তৈরি এবং বিক্রির কাজ করছিল কি না, তা খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা। এই মামলার সঙ্গে যুক্ত থাকার অভিযোগে পুলিস যোগেশ ওয়াংখেড়ে নামে এক ব্যক্তিকে আটকেছে এবং তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করছে। এর পাশাপাশি আরও অনেককে ডেকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। রাজ্য আবগারি কমিশনার অতুল কানাড়ে সংবাদসংস্থা পিটিআই (PTI)-কে জানিয়েছেন, 'আমরা যোগেশ ওয়াংখেড়ে নামে ওই ব্যক্তিকে আটকেছি, যে ফুগেনওয়াড়ি এবং হদপসর- দুটি এলাকাতেই মদ সাপ্লাই বা সরবরাহ করেছিল। তাকে পিম্পরি-চিঞ্চওয়াড় পুলিসের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে এবং তারা পরবর্তী আইনি পদক্ষেপ নিচ্ছে।'
একই সঙ্গে, মদে সত্যিই বিষাক্ত মিথানল মেশানো হয়েছিল কি না, তা নিশ্চিত করার চেষ্টা চলছে। সরকারি অফিসাররা জানিয়েছেন, ল্যাবরেটরির রিপোর্ট আসার পর পরবর্তী বড় পদক্ষেপ নেওয়া হবে। এই বিষাক্ত মদের ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত বাকি অপরাধীদের ধরার জন্য পুলিস এখনও জায়গায় জায়গায় হানা দিচ্ছে এবং তল্লাশি চালাচ্ছে।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)