English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Lucknow Shocker: মর্মান্তিক! জমিজমা বেচে সঞ্চয় ১৩ লক্ষ, দরিদ্র বাবার সব টাকা অনলাইন গেমে খুইয়ে লজ্জায় আত্মঘাতী ক্লাস সিক্সের খুদে...

Online Game: অনলাইন গেমে সর্বস্ব তো গেলই, খোয়ালেন ছেলেকেও। দুই বছর আগে একটি জমি বিক্রি করে প্রায় ১৩ লক্ষ টাকা ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের বিজনোর শাখায় জমা করেছিলেন রংমিস্ত্রি বাবা। সেই টাকা অনলাইন গেমে উড়িয়ে ফেলল ছেলে। এরপরেই...

সৌমিতা মুখোপাধ্যায় | Updated By: Sep 16, 2025, 09:08 PM IST
Lucknow Shocker: মর্মান্তিক! জমিজমা বেচে সঞ্চয় ১৩ লক্ষ, দরিদ্র বাবার সব টাকা অনলাইন গেমে খুইয়ে লজ্জায় আত্মঘাতী ক্লাস সিক্সের খুদে...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: অনলাইন গেমে (online game)পরিবারের জমানো টাকা উড়িয়ে দিল ১২ বছরের এক ছাত্র। এখানেই শেষ নয়, এরপরেই আত্মহত্যার সিদ্ধান্ত নেয় ছেলেটি। ঘটনাটি ঘটেছে লখনউয়ের (Lucknow) মোহনলালগঞ্জ এলাকায়। ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্র যশ কুমার। সোমবার তাঁর বাড়িতে সিলিং ফ্যান থেকে ঝুলন্ত অবস্থায় উদ্ধার করা হয় যশের মরদেহ।

Add Zee News as a Preferred Source

আরও পড়ুন- Same Sex Marriage: ইনস্টায় আলাপ থেকে প্রেম, দুবরাজপুরের শিবমন্দিরে নমিতার সঙ্গে মালাবদল সুস্মিতার!

যশের বাবা, সুরেশ কুমার যাদব, পেশায় রংমিস্ত্রি। তিনি জানান, দুই বছর আগে একটি জমি বিক্রি করে প্রায় ১৩ লক্ষ টাকা ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের বিজনোর শাখায় জমা করেছিলেন। সোমবার পাসবুক আপডেট করার সময় তিনি দেখেন, পুরো টাকাটাই গায়েব হয়ে গেছে। খোঁজ নিয়ে জানতে পারেন, টাকাগুলো বিভিন্ন অনলাইন গেমিং ট্রানজাকশনের মাধ্যমে খরচ হয়েছে।

প্রথমে যশ এই ব্যাপারে অস্বীকার করলেও পরে স্বীকার করে যে ফ্রি ফায়ার গেম খেলতে গিয়ে সে টাকাগুলো হেরেছে। জানা যায়, তার বাবা এই ঘটনার জন্য তাকে বকাঝকা করেননি, বরং বোঝানোর চেষ্টা করেন। যশের গৃহশিক্ষকও পরিবারকে আশ্বস্ত করেন যে তিনি যশকে সঠিক পথে ফিরিয়ে আনতে সাহায্য করবেন। এই ঘটনার কিছুক্ষণ পরেই যশ তার ঘরে চলে যায় এবং পরে তার ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়।

আরও পড়ুন- Kunal Ghosh vs Rana Sarkar: রঘুডাকাতের বেশি শো, রক্তবীজের কম! দেবকে ঘিরে কুণাল-রানার ধুন্ধুমার...

পরিবারের সদস্যরা দ্রুত তাকে স্থানীয় স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে গেলেও চিকিৎসকরা তাকে মৃত ঘোষণা করেন। খবর পেয়ে পুলিস ঘটনাস্থলে পৌঁছায় এবং দেহটি ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়।

এই ঘটনায় যশের পরিবার সম্পূর্ণ ভেঙে পড়েছে। যশ তাদের একমাত্র ছেলে ছিল। ছেলের মৃত্যুর খবর শুনে মা বিমলা দেবী জ্ঞান হারান এবং বোন গুঞ্জন কান্নায় ভেঙে পড়ে। যশের স্কুল, বিআইপিএস কর্তৃপক্ষ এই মর্মান্তিক ঘটনায় শোক প্রকাশ করেছে এবং মঙ্গলবার স্কুল ছুটি ঘোষণা করে। এই ঘটনা অনলাইন গেমিং-এর আসক্তি এবং তার ভয়াবহ পরিণাম নিয়ে আবারও প্রশ্ন তুলে দিয়েছে।

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Soumita Mukherjee

ইংরেজিতে মাস্টার্স, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতার ছাত্রী। বিনোদনের খবর করা নেহাত বিনোদন নয়, গত ১৪ বছরের সাংবাদিক জীবনে তা প্রতিষ্ঠা করেছেন।তারকাদের প্রশ্ন করাতেই সাবলীল। ভোট কভারেজ থেকে দেশ-বিদেশের সব রকমের খবর, ফিল্ড রিপোর্টিং থেকে ভয়েস ওভার, কপি লেখা থেকে ইভেন্ট-- সর্বমুখিন, সর্বত্রগামী।

...Read More

Tags:
Lucknow Shockeronline gamestudent suicideUP News
পরবর্তী
খবর

Cow Smuggling: গোরুচুরিতে বাধা দিতেই NEET পরীক্ষার্থীকে ট্রাকে তুলে নিল পাচারকারীরা, মর্মান্তিক পরিণতি তরুণের...
.

পরবর্তী খবর

Severe Cold In India: এই শীতে দেশে তুষারযুগ! ভয়াল শীতের দাঁতে আটকে এবার ছটফট করবে তিলোত্তমা?...