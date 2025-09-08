English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Stary Dogs Attack: ঝাঁপিয়ে পড়ল হিংস্র পথকুকুরের দল... কামড়ে, খুবলে খেল ১৩-র কিশোরীকে! পরিণতিতে...

Stray dogs attack 13 year old girl death: মাঠ থেকে ফেরার পথে একদল কুকুর তাদের ঘিরে ফেলে। হিংস্র কুকুরের দল অবনীর ঘাড়ে, হাতে, মুখে...

সুদেষ্ণা পাল | Updated By: Sep 8, 2025, 02:44 PM IST
Stary Dogs Attack: ঝাঁপিয়ে পড়ল হিংস্র পথকুকুরের দল... কামড়ে, খুবলে খেল ১৩-র কিশোরীকে! পরিণতিতে...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: পথকুকুরের হিংস্র আক্রমণের ঘটনা অব্যাহত। ফের পথকুকুরের আক্রমণে মৃত্য়ুর ঘটনা। ১৩ বছরের এক কিশোরীকে কামড়ে, খুবলে খেল হিংস্র পথকুকুরের দল। পরিণতিতে মৃত্যু হল কিশোরীর।

মর্মান্তিক এই ঘটনাটি ঘটেছে মধ্যপ্রদেশের সিওনি জেলার সামনাপুর গ্রামেএকদল রাস্তার কুকুরের আক্রমণে প্রাণ হারায় ১৩ বছর বয়সী অবনী বিনোখে নামে ওই কিশোরী। অবনী বিনোখে নামে ওই কিশোরী সপ্তম শ্রেণির ছাত্রী ছিল। স্থানীয়রা জানিয়েছেন, বিকাল ৪ট নাগাদ যখন অবনী তার এক বন্ধু তাদের গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কাছে মাঠটিতে যায়, তখন ঘটনাটি ঘটে।

মাঠ থেকে ফেরার পথে একদল কুকুর তাদের ঘিরে ফেলে। কোনওমতে তার বন্ধু পালিয়ে গিয়ে বাড়ির লোককে খবর দেয়। এদিকে বাড়ির লোক এসে পৌঁছানোর আগেই হিংস্র কুকুরের দল অবনীঘাড়ে, হাতে, মুখে কামড়ে দেয়। খুবলে খায়। গুরুতর জখম হয় ওই কিশোরী। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছটে আসেন বাড়ির লোক।

কিন্তু বাড়ির লোক ও গ্রামবাসীরা যতক্ষণে ঘটনাস্থলে আসে, ততক্ষণে ওই কিশোরী গুরুতর জখম। আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাকে নিকটতম স্বাস্থ্যকেন্দ্র নিয়ে যাওয়া হয় পরে সেখান থেকে জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়কিন্তু বাঁচানো যায়নি ওই কিশোরীকে। চিকিৎসকরা ওই কিশোরীকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

আরও পড়ুন, UP Horror: ১৭-র কিশোরের সঙ্গে যৌনতা ৩০-র যুবতীর! 'ঘনিষ্ঠ' দেখে ফেলায় হাড়হিম পরিণতি ৬-র শিশুর...

আরও পড়ুন, Jharkhand Lightning Death: 'আবার বেঁচে উঠবেই...' আজব বিশ্বাসে বজ্রপাতে মৃত যুবককে দাহ না করে, দেহ গোবরে ঢুকিয়ে রাখল পরিবার....

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটাও! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! ১১ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি সেই লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের খেলাই আমার ফোকাস।

 

...Read More

Tags:
stray dogs attack13 year old girl deathMadhya Pradesh
পরবর্তী
খবর

Kanpur Horror: চল্লিশটা টাকা দাও, মদ খাব! না দিতে চাওয়ায় মাকেই ইট দিয়ে থেঁতলে থেঁতলে...
.

পরবর্তী খবর

Gold Silver Rate: ট্রাম্পের শুল্কগুঁতোর পর সোনার দামের ফের রেকর্ড, ১ পেরিয়ে দেড় লাখের পথে!...