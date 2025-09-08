Stary Dogs Attack: ঝাঁপিয়ে পড়ল হিংস্র পথকুকুরের দল... কামড়ে, খুবলে খেল ১৩-র কিশোরীকে! পরিণতিতে...

Stary Dogs Attack: ঝাঁপিয়ে পড়ল হিংস্র পথকুকুরের দল... কামড়ে, খুবলে খেল ১৩-র কিশোরীকে! পরিণতিতে...
Stray dogs attack 13 year old girl death: মাঠ থেকে ফেরার পথে একদল কুকুর তাদের ঘিরে ফেলে। হিংস্র কুকুরের দল অবনীর ঘাড়ে, হাতে, মুখে...
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: পথকুকুরের হিংস্র আক্রমণের ঘটনা অব্যাহত। ফের পথকুকুরের আক্রমণে মৃত্য়ুর ঘটনা। ১৩ বছরের এক কিশোরীকে কামড়ে, খুবলে খেল হিংস্র পথকুকুরের দল। পরিণতিতে মৃত্যু হল কিশোরীর।
মর্মান্তিক এই ঘটনাটি ঘটেছে মধ্যপ্রদেশের সিওনি জেলার সামনাপুর গ্রামে। একদল রাস্তার কুকুরের আক্রমণে প্রাণ হারায় ১৩ বছর বয়সী অবনী বিনোখে নামে ওই কিশোরী। অবনী বিনোখে নামে ওই কিশোরী সপ্তম শ্রেণির ছাত্রী ছিল। স্থানীয়রা জানিয়েছেন, বিকাল ৪টে নাগাদ যখন অবনী ও তার এক বন্ধু তাদেরই গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কাছে মাঠটিতে যায়, তখন ঘটনাটি ঘটে।
মাঠ থেকে ফেরার পথে একদল কুকুর তাদের ঘিরে ফেলে। কোনওমতে তার বন্ধু পালিয়ে গিয়ে বাড়ির লোককে খবর দেয়। এদিকে বাড়ির লোক এসে পৌঁছানোর আগেই হিংস্র কুকুরের দল অবনীর ঘাড়ে, হাতে, মুখে কামড়ে দেয়। খুবলে খায়। গুরুতর জখম হয় ওই কিশোরী। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছটে আসেন বাড়ির লোক।
কিন্তু বাড়ির লোক ও গ্রামবাসীরা যতক্ষণে ঘটনাস্থলে আসেন, ততক্ষণে ওই কিশোরী গুরুতর জখম। আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাকে নিকটতম স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়। পরে সেখান থেকে জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু বাঁচানো যায়নি ওই কিশোরীকে। চিকিৎসকরা ওই কিশোরীকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।
