UP Shocker: বৃষ্টি থেকে বাঁচতে নির্মীয়মাণ বিল্ডিংয়ে আশ্রয়, ঢুকতেই তেরোর কিশোরীকে নখদাঁতে ছিঁড়ে-খুবলে নিল একের পর এক শ্রমিক

UP Shocker: বৃষ্টি থেকে বাঁচতে নির্মীয়মাণ বিল্ডিংয়ে আশ্রয়, ঢুকতেই তেরোর কিশোরীকে নখদাঁতে ছিঁড়ে-খুবলে নিল একের পর এক শ্রমিক
UP Shocker: স্থানীয়দের সহযোগিতায় শুরু হয় তল্লাশি। এলাকার মানুষের সন্দেহ হওয়ায় তারা ওই নির্মাণাধীন ভবনটির ভেতরে ঢোকেন। দীর্ঘক্ষণ খোঁজাখুঁজির পর তিন তলায় অত্যন্ত শোচনীয় ও রক্তাক্ত অবস্থায় মেয়েটিকে পড়ে থাকতে দেখেন তারা।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: আকাশ ভাঙা বৃষ্টি থেকে বাঁচতে একটু মাথা গোঁজার ঠাঁই খুঁজেছিল মেয়েটি। কিন্তু সেই আশ্রয়ই যে তার জীবনের চরম দুঃস্বপ্ন হয়ে দাঁড়াবে, তা কে জানত? নির্মীয়মাণ বিল্ডিংয়ে আশ্রয় নিতে গিয়ে গণধর্ষণের শিকার ১৩ বছরের এক কিশোরী। ঘটনাটি উত্তরপ্রদেশের সিতাপুর জেলার।
পুলিস সূত্রে জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার সন্ধ্যেবেলা ঘটনাটি ঘটে। নির্যাতিতা বৃষ্টি থেকে বাঁচতে ওই বিল্ডিংয়ে প্রবেশ করে। সেখানে কর্মরত এক শ্রমিক তাকে টেনে হিঁচড়ে অন্ধকারের দিকে নিয়ে যায়। অসহায় মেয়েটি বাধা দেওয়ার চেষ্টা করলে নেমে আসে অমানুষিক নির্যাতন। তার হাত-পা বেঁধে ফেলা হয়, চলে বেধড়ক মারধর। এমনকি তার আর্তনাদ যেন কারও কানে না পৌঁছায়, সেজন্য মুখে কাপড় গুঁজে দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে পিশাচেরা। বাকিরা তখন বাইরে পাহারা দিচ্ছিল।
আরও জানা গিয়েছে, নির্যাতিতা সময়মতো তার কাজের জায়গায় না পৌঁছানোয় দুশ্চিন্তায় পড়েন তাঁর নিয়োগকর্তা। স্থানীয়দের মনে সন্দেহ জাগলে তারা ওই নির্মাণাধীন বিল্ডিংটিতে তল্লাশি চালান। দীর্ঘক্ষণ খোঁজাখুঁজির পর ভবনের তিন তলায় নির্যাতিতাকে গুরুতর আহত অবস্থায় পাওয়া যায়।
কিশোরীর এই অবস্থা দেখে ক্ষোভে ফেটে পড়েন স্থানীয়রা। তারা ভবনের ছাদে তল্লাশি চালিয়ে জলের ট্যাঙ্কের আড়ালে লুকিয়ে থাকা অভিযুক্তদের হাতেনাতে ধরে ফেলেন। খবর পেয়ে পুলিস দ্রুত ঘটনাস্থলে এসে মেয়েটিকে উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠায়।
পুলিস জানিয়েছে, ঘটনাস্থল থেকে পাঁচজন নির্মাণ শ্রমিককে আটক করা হয়েছে। অভিযুক্তরা সকলেই উত্তরপ্রদেশের সীতাপুর জেলার বাসিন্দা বলে শনাক্ত করা হয়েছে। এই ঘটনায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে এবং পুলিস তদন্ত চালিয়ে যাচ্ছে।
