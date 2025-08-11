Odisha Crime: ফের ওড়িশা! খেলার মাঠ থেকে উদ্ধার নাবালিকার পো*ড়া দে*হ, একই মাসে এই নিয়ে ৪...

Odisha Crime: ফের ওড়িশা! খেলার মাঠ থেকে উদ্ধার নাবালিকার পো*ড়া দে*হ, একই মাসে এই নিয়ে ৪...
Odisha Shocker: ফের ওড়িশার হাড়হিম কাণ্ড। তেরোর নাবালিকা অর্ধপোড়া দেহ উদ্ধার ফাঁকা মাঠ থেকে। পুলিস জানিয়েছে, অষ্টম শ্রেণির ছাত্রী আত্মহত্যা করেছে।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ওড়িশার পুরীতে পনেরো বছরের কিশোরীর গায়ে আগুন দিয়ে মৃত্যুর ঘটনায় তোলপাড় হয় গোটা দেশ। এবার ফের সেই শিরোনামে। আরও এক মর্মান্তিক ঘটনার সাক্ষী হল ওড়িশার বারগড় জেলা। যেখানে এক নাবালিকা মেয়ে নিজের গায়ে আগুন লাগিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টার অভিযোগ উঠেছে। ইতোমধ্যেই মেয়েটির অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানিয়েছেন চিকিৎসকরা। গত এক মাসে এই নিয়ে চতুর্থ ঘটনা সামনে এল। যা রাজ্যের উদ্বেগের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।
সোমবার পুলিস সূত্রে জানা গিয়েছে, ঘটনাটি ঘটেছে গাইসিলাত থানার অন্তর্গত ফিরিংমাল গ্রামে। ১৩ বছর বয়সী মেয়েটিকে গ্রামবাসীরা এক খেলার মাঠ থেকে উদ্ধার করে। সেই সময় নাবালিকা অর্ধপোড়া অবস্থায় ছিল। সঙ্গে সঙ্গে তাকে বারগড় জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। চিকিৎসকরা জানায়, প্রথমে তার অবস্থা গুরুতর ছিল। চিকিত্সাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয় বলে জানা গিয়েছে।
আরও জানা গিয়েছে, নাবালিকা তার মামারবাড়ি বেড়াতে যাচ্ছিল। বরগড়ের ফিরিঙ্গিমাল গ্রামের একটি ফুটবল মাঠে তাকে অর্ধপোড়া অবস্থায় উদ্ধার করা হয়। পুলিস জানিয়েছে, নাবালিকা গায়ে পেট্রোল ঢেলে আত্মহত্যা করে। যদিও কারণ এখনও জানা যায়নি। অন্য়দিকে, পুলিস এখনও পর্যন্ত নাবালিকার পরিবারের থেকে কোনও বিবৃতি পায়নি।
উল্লেখ্য, ১২ জুলাই, বালাসোরের ২০ বছর বয়সী এক ছাত্রী তার কলেজ ক্যাম্পাসে নিজেকে আগুন ধরিয়ে দেয় এবং ১৪ জুলাই ভুবনেশ্বরের এইমস-এ মারা যায়।
১৯ জুলাই, পুরীতে তিনজন বর্বর এক নাবালিকাকে আগুন ধরিয়ে দেয় বলে অভিযোগ এবং ২ আগস্ট দিল্লির এইমস-এ তার মৃত্যু হয়। যদিও কিশোরীর মৃত্যুর পর পুলিস জানায় যে তার মৃত্যুর সঙ্গে কেউ জড়িত নয়। এমনকী তার বাবাও দাবি করে যে, তার মেয়ে আত্মঘাতী হয়েছে।
তৃতীয় ঘটনাটি ঘটে, ৬ আগস্ট কেন্দ্রপাড়া জেলায়, যখন পট্টমুন্ডাই (গ্রামীণ) থানা এলাকার অন্তর্গত তার বাড়ি থেকে তৃতীয় বর্ষের স্নাতকোত্তর পর্যায়ের এক কলেজ ছাত্রীর পোড়া দেহ পাওয়া যায়।
আপনি কি অবসাদগ্রস্ত? বিষণ্ণ? চরম কোনও সিদ্ধান্ত নেবেন না। আপনার হাত ধরতে তৈরি অনেকেই। কথা বলুন প্লিজ...
iCALL (সোম-শনি, ১০টা থেকে ৮টা) ৯১৫২৯৮৭৮২১
কলকাতা পুলিস হেল্পলাইন (সকাল ১০টা-রাত ১০টা, ৩৬৫ দিন) ৯০৮৮০৩০৩০৩, ০৩৩-৪০৪৪৭৪৩৭
২৪x৭ টোল-ফ্রি মানসিক স্বাস্থ্য পুনর্বাসন হেল্পলাইন-- কিরণ (১৮০০-৫৯৯-০০১৯)
