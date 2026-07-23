'একটা সুন্দর ভবিষ্যৎ চাই আমি,' যন্তর-মন্তরে পড়ুয়া বিক্ষোভে দৃপ্ত-স্পষ্ট ১৩ বছরের উমাসা

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: নিট প্রবেশিকা পরীক্ষার প্রশ্নফাঁস ও শিক্ষা ব্যবস্থার অনিয়মের প্রতিবাদে পড়ুয়া বিক্ষোভে উত্তাল রাজধানী। দিল্লির যন্তর মন্তরে ককরোচ জনতা পার্টির ব্যানারে এই বিক্ষোভ আন্দোলনে হাজার হাজার তরুণের পাশাপাশি যোগ দিয়েছে খুদে শিক্ষার্থীরাও। তেমনই একজন ১৩ বছর বয়সী উমাসা। বিক্ষোভে অংশ নিয়ে তার স্পষ্ট বক্তব্য, "আমি একটি সুন্দর ভবিষ্যৎ চাই।"
দিল্লির দরিয়াগঞ্জের বাসিন্দা উমাসা তার বাবা সেলিম এবং বান্ধবী রাহিসার সঙ্গে জাতীয় পতাকা হাতে যন্তর মন্তরের প্রতিবাদ স্থলে হাজির হয়। প্রবেশিকা পরীক্ষার প্রশ্নফাঁস এবং পরীক্ষা বাতিলের পর হাজার হাজার পরীক্ষার্থীকে যে অনিশ্চিত ভবিষ্যতের মুখে পড়তে হয়েছে, তা দেখে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে ১৩ বছরের কিশোরী উমাসা। সে জানায়, আগামী দিনে বড় হয়ে যাতে তাকে এই ধরনের অনিশ্চয়তার মুখোমুখি হতে না হয়, সেই কারণেই সে নিজের অধিকার আদায়ের জন্য রাজপথে নেমেছে। সে আরও বলে, এই আন্দোলন দেশের প্রতিটি শিক্ষার্থী ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের অধিকার রক্ষার লড়াই।
প্রতিবাদস্থলে উপস্থিত অন্যান্যরাও তরুণীও উমাসার বক্তব্যকে সমর্থন জানিয়ে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের ইস্তফার দাবি তোলেন। আন্দোলনকারীদের মূল দাবি একটাই, সরকারকে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে সরাসরি আলোচনা শুরু করতে হবে। পরীক্ষায় অনিয়ম বন্ধে জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে। প্রতিবাদীদের বার্তা বেশ স্পষ্ট—যাঁরা আজ এই আন্দোলনের বিরোধিতা করছেন, এই লড়াই তাঁদের সন্তানদের ভবিষ্যতের জন্যও সমানভাবে জরুরি।
আন্দোলনকারীদের অভিযোগ, সম্প্রতি যন্তর মন্তরে শিক্ষার্থীদের শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভে পুলিশ প্রশাসন অপ্রত্যাশিতভাবে লাঠিচার্জ করেছে। সংঘর্ষে একাধিক শিক্ষার্থী ও পুলিশকর্মী আহত হন। তবে দমনপীড়ন সত্ত্বেও আন্দোলন দমে যায়নি। ফারাজ নামের এক প্রতিবাদীর কথায়, "কখনও কখনও আদর্শ ও আন্দোলনের উদ্দেশ্য ব্যক্তির চেয়েও বড় হয়ে ওঠে।"
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