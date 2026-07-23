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'একটা সুন্দর ভবিষ্যৎ চাই আমি,' যন্তর-মন্তরে পড়ুয়া বিক্ষোভে দৃপ্ত-স্পষ্ট ১৩ বছরের উমাসা

13-Year-Old Umasa on CJP Protest: ১৩ বছরের কিশোরী উমাসা তার বাবা সেলিম এবং বান্ধবী রাহিসার সঙ্গে জাতীয় পতাকা হাতে যন্তর মন্তরের প্রতিবাদ স্থলে হাজির হয়।

Written BySUDESHNA PAULEdited BySUDESHNA PAUL
Published: Jul 23, 2026, 04:35 PM IST|Updated: Jul 23, 2026, 04:35 PM IST
'একটা সুন্দর ভবিষ্যৎ চাই আমি,' যন্তর-মন্তরে পড়ুয়া বিক্ষোভে দৃপ্ত-স্পষ্ট ১৩ বছরের উমাসা
Image Credit: বিক্ষোভে সামিল উমাসা

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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