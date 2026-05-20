13th International Art of Giving Day: ১৯০ দেশে উদযাপিত ১৩তম আন্তর্জাতিক ‘আর্ট অফ গিভিং’ দিবস, মেগা অনুষ্ঠানে চাঁদের হাট

KIIT: ত্যাগের আনন্দই প্রকৃত আলো। ডঃ অচ্যুত সামন্তের অনুপ্রেরণায় বিশ্বের ১৯০টি দেশে সাড়ম্বরে উদযাপিত হলো ১৩তম আন্তর্জাতিক ‘আর্ট অফ গিভিং’ দিবস। এবারের থিম "Share to Shine"-কে সামনে রেখে বিশ্বজুড়ে প্রায় ২.৫ কোটি মানুষের মুখে হাসি ফোটালো এই আন্দোলন। ভুবনেশ্বরের মেগা অনুষ্ঠানে শানের কণ্ঠে থিম সং প্রকাশ থেকে শুরু করে লিয়েন্ডার পেজের উপস্থিতি— সব মিলিয়ে এক অনন্য মানবিকতার সাক্ষী থাকলো বিশ্ববাসী। 

Written BySoumita MukherjeeUpdated bySoumita Mukherjee
Published: May 20, 2026, 05:02 PM IST|Updated: May 20, 2026, 05:02 PM IST
Soumita Mukherjee

ইংরেজিতে মাস্টার্স, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতার ছাত্রী। বিনোদনের খবর করা নেহাত বিনোদন নয়, গত ১৪ বছরের সাংবাদিক জীবনে তা প্রতিষ্ঠা করেছেন। তারকাদের প্রশ্ন করাতেই বেশি সাবলীল। ভোট কভারেজ থেকে দেশ-বিদেশের সব রকমের খবর, ফিল্ড রিপোর্টিং থেকে ভয়েস ওভার, কপি লেখা থেকে ইভেন্ট-- সর্বমুখিন, সর্বত্রগামী।

