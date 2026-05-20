/13th International Art of Giving Day: ১৯০ দেশে উদযাপিত ১৩তম আন্তর্জাতিক ‘আর্ট অফ গিভিং’ দিবস, মেগা অনুষ্ঠানে চাঁদের হাট

KIIT: ত্যাগের আনন্দই প্রকৃত আলো। ডঃ অচ্যুত সামন্তের অনুপ্রেরণায় বিশ্বের ১৯০টি দেশে সাড়ম্বরে উদযাপিত হলো ১৩তম আন্তর্জাতিক ‘আর্ট অফ গিভিং’ দিবস। এবারের থিম "Share to Shine"-কে সামনে রেখে বিশ্বজুড়ে প্রায় ২.৫ কোটি মানুষের মুখে হাসি ফোটালো এই আন্দোলন। ভুবনেশ্বরের মেগা অনুষ্ঠানে শানের কণ্ঠে থিম সং প্রকাশ থেকে শুরু করে লিয়েন্ডার পেজের উপস্থিতি— সব মিলিয়ে এক অনন্য মানবিকতার সাক্ষী থাকলো বিশ্ববাসী।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ডঃ অচ্যুত সামন্তের দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে এই বছর ছয়টি মহাদেশের ১৯০ টি দেশে ১৩ তম আন্তর্জাতিক আর্ট অফ গিভিং দিবস উদযাপিত হয়েছে। এছাড়াও, আর্ট অফ গিভিং আন্দোলনের অনুসারী এবং শুভাকাঙ্ক্ষীরা সমস্ত ২২২ টি এফআইভিবি সদস্য দেশ, ভারতের সমস্ত ২৮ টি রাজ্য এবং ৮ টি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল, সারা দেশের প্রতিটি শহর এবং শহর এবং ওড়িশার সমস্ত জেলা সদর, ব্লক এবং পঞ্চায়েত সহ আন্তর্জাতিক স্তরে ৫০০০০ স্থানে প্রচারাভিযানে অংশ নিয়েছিলেন।
শুধুমাত্র ওড়িশায়, দিনটি ২০ হাজার স্থানে পালিত হয়েছিল। ১৩ তম আন্তর্জাতিক আর্ট অফ গিভিং দিবস উপলক্ষে, এই আন্দোলনটি অনুসারী এবং সমর্থক সহ প্রায় ২.৫ কোটি লোককে সরাসরি প্রভাবিত করেছিল।
গত এক সপ্তাহ ধরে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে এবং ভারতের বিভিন্ন শহরে আর্ট অফ গিভিং কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছে। প্রতি বছর আন্তর্জাতিক আর্ট অব গিভিং দিবস একটি অনন্য থিম নিয়ে পালিত হয়।
এই বছরের থিম ছিল "শেয়ার টু শাইন", যা বোঝায় যে অন্যের সাথে সুখ ভাগ করে নেওয়া একজনের নিজের বৃদ্ধি এবং অগ্রগতির দিকে পরিচালিত করে। এই বছরের উদযাপনের অংশ হিসাবে, ওড়িশা জুড়ে 3,000 এরও বেশি স্থানে ভলিবল এবং নেট বিতরণের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। খেলাধুলার বিকাশ এবং যুবকদের মধ্যে সম্প্রীতি ও বন্ধুত্ব গড়ে তোলার জন্য অচ্যুত সামন্তের দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে এই বছর 9,100 ভলিবল বিতরণ করা হয়েছিল।
"আজ আমি যা হয়েছি তা 'আর্ট অফ গিভিং' ধারণার কারণে। এই আন্দোলনের কারণে আমি মানুষের উষ্ণতা, ভালবাসা এবং স্নেহ পেয়েছি।
ভুবনেশ্বরে 13 তম আর্ট অফ গিভিং ডে উপলক্ষে একটি মেগা প্রোগ্রামের আয়োজন করা হয়েছিল যেখানে সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের অংশগ্রহণ ছিল। এই উপলক্ষে প্রখ্যাত হিন্দি প্লেব্যাক গায়ক শানের গাওয়া আর্ট অফ গিভিং থিম সং উন্মোচন করা হয়। অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন লোকসভার সাংসদ রবীন্দ্র নারায়ণ বেহেরা, ভারতীয় টেনিস কিংবদন্তি ও পদ্মভূষণ পুরস্কারপ্রাপ্ত লিয়েন্ডার পেজ, তিব্বতী বৌদ্ধ গুরু এবং সুইজারল্যান্ডের রিপা ইন্টারন্যাশনাল সেন্টারের আধ্যাত্মিক পরিচালক গেত্রুল জিগমে রিনপোচে এবং ফেমিনা মিস ইন্ডিয়া নিকিতা পোরওয়াল।
বিগত বছরগুলির মতো এবছরগুলিতেও সমাজসেবায় উল্লেখযোগ্য অবদানের জন্য বিশিষ্ট চিকিৎসা বিশেষজ্ঞ ডাঃ বিদ্যুৎ দাস, রোটারিয়ান অজয় আগরওয়াল এবং কেআইআইটির অধ্যাপক কুমার দেবদত্তকে মর্যাদাপূর্ণ এওজি হিরো অ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হয়। প্রত্যেক পুরস্কার প্রাপক 1 লক্ষ টাকা নগদ পুরস্কার পেয়েছিলেন।
এই প্রতিবেদনটি IndiaDotCom Pvt Lt-এর কনজিউমার কানেক্টের একটি উদ্যোগ। জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল সম্পাদকীয় বিভাগ প্রতিবেদনের বক্তব্যের জন্য দায়বদ্ধ না।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)