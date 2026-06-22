/কোচিং সেন্টারে বিভীষিকা! ভয়ংকর বিধ্বংসী আগুনে ঝলসে পুড়ে মরল ১৪ পড়ুয়া, প্রাণে বাঁচতে মরণঝাঁপ

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: লখনউয়ের আলিগঞ্জ এলাকার একটি কোচিং সেন্টারে ভয়ংকর আগুন লাগে। বিধ্বংসী সেই অগ্নিকাণ্ডে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ১৪। আগুন লাগার পরে ধোঁয়ায় দমবন্ধ হয়ে এবং ভেতরে আটকে পড়ে এই মর্মান্তিক পরিণতি হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। গোটা এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য ও শোকের ছায়া নেমে এসেছে। অগ্নিকাণ্ডে মৃত্যুর ঘটনায় শোকপ্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।
ভয়াল অগ্নিকাণ্ড
জানা গিয়েছে, লখনউয়ের ওই কোচিং সেন্টারে আগুন লাগে এবং তা দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। ভেতরে আটকে পড়ে বেশ কিছু শিক্ষার্থী ও সাধারণ মানুষ। প্রাণ বাঁচাতে তাঁরা বাধ্য হয়ে দোতলা থেকে নীচে ঝাঁপ দেন। লখনউয়ের আলিগঞ্জের যে বহুতলটিতে এই অগ্নিকাণ্ড ঘটেছে, সেটি রয়েছে ব্যস্ত এলাকায়। তিন তলা ওই বিল্ডিংটির প্রথম তলায় কোচিং সেন্টার ছাড়াও নীচে একটি পোষ্য প্রাণীর দোকান ছিল।
উদ্ধারকাজ
আগুনের খবর পাওয়া মাত্রই ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিস ও দমকল বাহিনী। জানলার কাচ ভেঙে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় উদ্ধারকাজ চালানো হয়। আহতদের চিকিৎসার সব রকম বন্দোবস্ত করা হয়। কী কারণে এই আগুন লাগল এবং বিল্ডিংটিতে অগ্নি-নির্বাপক বিধি মানা হয়েছিল কি না, তা খতিয়ে দেখতে উচ্চপর্যায়ের তদন্ত শুরু হয়েছে।
নিথর দেহ
মুহূর্তের মধ্যে আগুন পুরো বিল্ডিংয়ে ছড়িয়ে পড়ে। প্রায় এক ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে আগুনের তাণ্ডব চলে। দমকলের বেশ কয়েকটি ইঞ্জিনের কোনও রকমে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। ভেতর থেকে একে একে ১১টি নিথর পুড়ে যাওয়া দেহ বের করে আনেন উদ্ধারকারীরা।
জানলা ভেঙে নীচে
দুর্ঘটনার বেশ কিছু ভিডিয়ো ভাইরাল হয়েছে! এরই একটিতে দেখা যাচ্ছে, বহুতলটির দোতলার একটি ভাঙা জানলা দিয়ে এক যুবক কোনওমতে বাইরে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করছেন। জানলার কার্নিশ ধরে ঝুলে নিজেকে বাঁচানোর আপ্রাণ চেষ্টা করেন তিনি। শেষ পর্যন্ত হাত ফসকে নীচে পড়ে যান। মাটিতে পড়ার আগে তিনি একটি লোহার রেলিংয়ে আছড়ে পড়েন। নীচে দাঁড়িয়ে থাকা সাধারণ মানুষ তৎক্ষণাৎ ছুটে গিয়ে জখম ওই যুবককে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যান। বর্তমানে তিনি চিকিৎসাধীন।
যোগী আদিত্যনাথ
মর্মান্তিক এই দুর্ঘটনায় গভীর শোকপ্রকাশ করেছেন উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। যেন দ্রুত ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলির সঙ্গে যোগাযোগ তৈরি করা হয় এবং ক্ষতিগ্রস্তদের সব রকম সাহায্য ও চিকিৎসা পরিষেবা প্রদান করা হয়, তা নিশ্চিত করতে বলেছেন তিনি।
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