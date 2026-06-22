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কোচিং সেন্টারে বিভীষিকা! ভয়ংকর বিধ্বংসী আগুনে ঝলসে পুড়ে মরল ১৪ পড়ুয়া, প্রাণে বাঁচতে মরণঝাঁপ

Fire At Lucknow Coaching Centre: দাউদাউ করে আগুন ছড়িয়ে পড়ায় ভেতরে থাকা বেশ কিছু শিক্ষার্থী ও সাধারণ মানুষ প্রাণ বাঁচাতে বাধ্য হয়ে দোতলা থেকে নীচে ঝাঁপ দেন। তিন তলা ওই বিল্ডিংটির প্রথম তলায় কোচিং সেন্টার ছাড়াও নীচে ছিল একটি পেট শপ। অন্যান্য কিছু দোকানপাটও রয়েছে ওই চত্বরে।

Written BySoumitra Sen
Published: Jun 22, 2026, 06:34 PM IST|Updated: Jun 22, 2026, 06:41 PM IST
কোচিং সেন্টারে বিভীষিকা! ভয়ংকর বিধ্বংসী আগুনে ঝলসে পুড়ে মরল ১৪ পড়ুয়া, প্রাণে বাঁচতে মরণঝাঁপ

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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