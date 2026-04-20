Terrible Bus Accident: সাতসকালে ভয়ংকর বাস দুর্ঘটনা, চোখের নিমেষে মৃত্যুমিছিল: অন্তত ২১ যাত্রী ওখানেই শেষ

Jammu and Kashmir Udhampur Bus Accident: বাস পাহাড় থেকে খাদে পড়ে ২১ জনের মৃত্যু হয়েছে এবং ২০ জন আহত হয়েছেন। সোমবার সকালে একটি বিপজ্জনক মোড় ঘোরার সময় বাসটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে এই দুর্ঘটনার কবলে পড়ে। পুলিস ও স্থানীয়রা উদ্ধারকাজ চালাচ্ছেন এবং গুরুতর আহতদের উন্নত চিকিৎসার জন্য আকাশপথে পাঠানোর ব্যবস্থা করা হচ্ছে। 

সৌমিতা খাঁ | Updated By: Apr 20, 2026, 01:15 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: সাতসকালে ভয়ংকর বাস দুর্ঘটনা। পাহাড়ের ঢাল দিয়ে পাল্টি খেতে খেতে যাত্রীবাহী বাস  গিয়ে পড়ল নীচে। মৃত কমপক্ষে ২১, আহত ২০-র বেশি। ঘটনাটি ঘটে জম্মু কাশ্মীরে।

জানা গিয়েছে, সকাল ১০টা নাগাদ বাসটি একটি প্রত্যন্ত গ্রাম থেকে উধমপুর শহরের দিকে যাচ্ছিল। রাম নগর এলাকার কাগোট গ্রামের কাছে একটি মোড় ঘোরার সময় চালক নিয়ন্ত্রণ হারালে বাসটি পাহাড় থেকে নীচে পড়ে যায়। স্থানীয় বাসিন্দারাই প্রথম উদ্ধারকাজে এগিয়ে আসেন এবং বাসের ধ্বংসাবশেষ থেকে আহতদের বের করে আনেন। পরে পুলিস এবং এসডিআরএফ (SDRF) উদ্ধারকাজে যোগ দেয়।

উদ্ধারকারীরা এখন পর্যন্ত ১৫টি মৃতদেহ উদ্ধার করেছেন। আহত ২০ জনকে দ্রুত হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে, যাদের মধ্যে অনেকেরই অবস্থা অত্যন্ত আশঙ্কাজনক। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ডঃ জিতেন্দ্র সিং জানিয়েছেন, গুরুতর আহতদের উন্নত চিকিৎসার জন্য প্রয়োজনে বিমানে (এয়ারলিফট) সরিয়ে নেওয়ার ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

এই মর্মান্তিক ঘটনায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। উপ-রাজ্যপাল মনোজ সিনহা এই ঘটনাকে 'হৃদয়বিদারক' বলে বর্ণনা করে তিনি শোকসন্তপ্ত পরিবারগুলোর প্রতি সমবেদনা জানিয়েছেন। তিনি জেলা প্রশাসন ও স্বাস্থ্য দফতরকে সব ধরনের সহায়তার নির্দেশ দিয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লাহর দফতর থেকে জানানো হয়েছে যে, সরকার এই কঠিন সময়ে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোর পাশে রয়েছে এবং আহতদের দ্রুত সুস্থতা কামনা করছে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ডঃ জিতেন্দ্র সিং স্থানীয় প্রশাসনের সঙ্গে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রাখছেন এবং উদ্ধারকাজ তদারকি করছেন।

উল্লেখ্য, কিছুদিন আগে বিহারের কাটিহার জেলায় বাস ও পিকআপ ভ্যানের ভয়ংকর সংঘর্ষে প্রাণ হারায় অন্তত ১৩ জনের। ৩০ জনেরও বেশি মানুষ আহত হন। সংঘর্ষের তীব্রতা এতটাই বেশি ছিল যে মৃতদেহগুলো রাস্তার ওপর চারদিকে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে থাকতে দেখা যায়। 

দুর্ঘটনায় পিকআপ ভ্যানটি দুমড়েমুচড়ে দলা পাকিয়ে যায়। বাসটির সামনের অংশ মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। খবর পেয়েই পুলিস দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে উদ্ধারকাজ শুরু করে। আহতদের উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

