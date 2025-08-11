English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Noida Horror: চ*ড়, কা*মড়, ব্যাট দিয়ে মা*র! মানুষ না পিশাচ? পনেরো মাসের শিশুর উপর নারকীয় অত্যাচার...

Noida Day Care Abuse: পনেরো মাসের একরত্তির উপর নারকীয় অত্যাচার। নয়ডার ডে কেয়ার সেন্টারে আয়ার নির্যাতন। একরত্তিকে চড়, কামড়, ব্যাট দিয়ে মার! সিসিটিভি ফুটেজে হাড়হিম দৃশ্য।

সৌমিতা খাঁ | Updated By: Aug 11, 2025, 11:19 AM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: মানুষ না পিশাচ? কেউ কী করে এতটা নির্মম, নৃশংস হতে পারে? মাত্র ১৫ মাসের শিশুর উপর নির্যাতন। প্রকাশ্যে সেই হাড়হিম সিসিটিভি ফুটেজ। যেখানে দেখা গিয়েছে, একরত্তিকে এক আয়া চড় মারছে, কামড়াচ্ছে,  মাটিতে ফেলে দিচ্ছে এবং একটি প্লাস্টিকের ব্যাট দিয়ে মারছে। ঘটনাটি ঘটে নয়ডার একটি ডে কেয়ার সেন্টারে।

জানা গিয়েছে, ঘটনাটি ঘটে ৪ অগাস্ট। ওই দিন শিশুটির মা তাকে ডে কেয়ার সেন্টার থেকে বাড়ি নিয়ে আসেন। তখন থেকেই তাঁর মেয়ে প্রচণ্ড কান্নাকাটি শুরু করে। জামা পালটানোর সময় মা দেখতে পান, মেয়ের দুই উরুতেই গোল লাল দাগ। এরপর তিনি শিশুটিকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যান। ডাক্তার জানান, এই দাগগুলি মানুষের কামড়ের। এই শুনে রীতিমত আঁতকে ওঠেন শিশুটির মা।

এরপর শিশুটির বাবা-মা ডে কেয়ার সেন্টারের সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখেন। যেখানে দেখা যায় ওই আয়া কীভাবে শিশুটির উপর নির্যাতন চালিয়েছিল। ভিডিয়োতে দেখা যায়, আয়া কাঁদতে থাকা শিশুটিকে কোলে নিয়ে প্রথমে শান্ত করার চেষ্টা করে। কিন্তু যখন মেয়েটি কান্না থামায় না, তখন আয়া ধৈর্য হারিয়ে ফেলে, শিশুটিকে মাটিতে ফেলে দেয় এবং ঘরের দরজা বন্ধ করে তার গালে চড় মারে।

এখানেই শেষ নয়, শিশুটির বাবা-মা আরও অভিযোগ করেন যে, ডে কেয়ার সেন্টারের প্রধান শিশুটিকে শান্ত করা তো দূরের কথা রক্ষা করারও চেষ্টা করেননি। বরং অভিযোগ জানাতে গেলে আয়া এবং ডে কেয়ারের  প্রধান উভয়েই অশ্রাব্য ভাষা ব্যবহার করেন এবং হুমকি দেন।

বাবা-মার অভিযোগের ভিত্তিতে সেক্টর-১৪২ থানার পুলিস একটি মামলা দায়ের করেন। শিশুটির চিকিৎসা পরীক্ষা করায় এবং অভিযুক্ত আয়াকে গ্রেফতার করা হয়। একজন পুলিস কর্মকর্তা জানান, 'অভিযোগের ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে। অভিযুক্ত আয়াকে হেফাজতে নেওয়া হয়েছে এবং আইনানুগ ব্যবস্থা চলছে।'

 

