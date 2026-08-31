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হাড়হিম দিল্লি! লিফট দেওয়ার নামে, পর্দা টানা চলন্ত স্লিপার বাসে ১৬-র কিশোরীকে গণধর্ষণ চালক-কনডাকটরের

Delhi Gang Rape: রাতে আর কোনও গাড়ি না পেয়ে ওই নাবালিকা বিপাকে পড়ে খালি স্লিপার বাসটিকে যেতে দেখে হাত দেখিয়ে চালককে বাস থামাতে বলে। বাস চালক কুলদীপ এবং কনডাক্টর সন্দীপ তাকে নয়ডা সেক্টর ৬৩-তে নামিয়ে দেওয়ার কথা বলে বাসে তুলে নেয়। 

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Aug 31, 2026, 12:48 PM IST|Updated: Aug 31, 2026, 12:48 PM IST
হাড়হিম দিল্লি! লিফট দেওয়ার নামে, পর্দা টানা চলন্ত স্লিপার বাসে ১৬-র কিশোরীকে গণধর্ষণ চালক-কনডাকটরের
Image Credit: এই বাসের ভিতরেই গণধর্ষণ

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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