/হাড়হিম দিল্লি! লিফট দেওয়ার নামে, পর্দা টানা চলন্ত স্লিপার বাসে ১৬-র কিশোরীকে গণধর্ষণ চালক-কনডাকটরের

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ফিরল নির্ভয়ার হাড়হিম স্মৃতি! রাজধানী দিল্লিতে ফের চলন্ত বাসে গণধর্ষণ! পর্দা দেওয়া স্লিপার বাসে একাদশ শ্রেণির ছাত্রীকে গণধর্ষণের অভিযোগ। অভিযোগ, লিফট দেওয়ার নামে দিল্লির কাশ্মীরি গেট এলাকায় একটি স্লিপার বাসের ভিতর ১৬ বছরের ওই কিশোরীকে গণধর্ষণ করা হয়। গণধর্ষণের অভিযোগে গ্রেফতার বাসের চালক ও কন্ডাক্টর।
অভিযুক্ত বাসচালক কুলদীপ এবং কন্ডাক্টর সন্দীপকে গ্রেফতারের পাশাপাশি অপরাধে ব্যবহৃত স্লিপার বাসটিও বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিস। বাসটিকে ফরেনসিক পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয়েছে। দিল্লির বাসে ফের নির্মম অত্যাচার। একাদশ শ্রেণীর ছাত্রীকে লিফট দেওয়ার নামে গণধর্ষণ। এই ঘটনা ফেন নির্ভয়া কাণ্ডের স্মৃতি উসকে দিয়ে রাজধানী দিল্লিতে মহিলাদের নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে বড়সড় প্রশ্ন তুলে দিয়েছে।
গ্রেটার নয়ডা থেকে দিল্লিতে আসার পথে ১৬ বছর বয়সী এক একাদশ শ্রেণির ছাত্রীকে লিফট দেওয়ার প্রলোভন দেখিয়ে চলন্ত স্লিপার বাসে গণধর্ষণের অভিযোগ উঠেছে বাসের চালক ও কনডাক্টরের বিরুদ্ধে। পুলিস সূত্রে জানা গিয়েছে, নির্যাতিতা ছাত্রী উত্তরপ্রদেশের মইনপুরী জেলার বাসিন্দা। সে তার পরিবারকে না জানিয়েই নয়ডায় তুতো বোনের বাড়ির উদ্দেশে রওনা দিয়েছিল। কিন্তু প্রচণ্ড বৃষ্টি ও অন্ধকারের মধ্যে ভুলবশত সে গ্রেটার নয়ডার পরী চক এলাকায় নেমে পড়ে।
তখন রাতে আর কোনও গাড়ি না পেয়ে ওই নাবালিকা বিপাকে পড়ে খালি স্লিপার বাসটিকে যেতে দেখে হাত দেখিয়ে চালককে বাস থামাতে বলে। এরপর বাস চালক কুলদীপ এবং কনডাক্টর সন্দীপ তাকে নয়ডা সেক্টর ৬৩-তে নামিয়ে দেওয়ার কথা বলে বাসে তুলে নেয়। অভিযোগ, বাসটি চলতে শুরু করার পরই কনডাক্টর মেয়েটির দিকে অশালীন ইঙ্গিত করতে শুরু করে। এরপর চালক ও কনডাক্টর দুজন মিলে চলন্ত বাসের ভিতর-ই নাবালিকাকে জোরপূর্বক গণধর্ষণ করে।
নির্যাতিতা নাবালিকা বাধা দিতে গেলে এবং চিৎকার করার চেষ্টা করলে তাকে প্রাণনাশের হুমকিও দেওয়া হয়। পরবর্তীতে গভীর রাতে অভিযুক্তরা তাকে দিল্লির কাশ্মীরি গেট আইএসবিটি-র কাছে রিং রোডে ফেলে রেখে চম্পট দেয়। নির্যাতিতা নাবালিকা কোনওরকমে কাশ্মীরি গেট থানায় পৌঁছে পুলিসকে পুরো ঘটনা জানায়। তদন্তে নেমে পুলিস উত্তর দিল্লির তিমারপুর এলাকার একটি বাস পার্কিং থেকে অভিযুক্ত চালক ও কনডাক্টরকে গ্রেফতার করে।
পুলিশ জানিয়েছে, বাসটি বিকল হওয়ায় সুরজপুরের একটি ওয়ার্কশপে মেরামতের জন্য পাঠানো হয়েছিল। সেখান থেকে খালি বাসটি নিয়ে চালক ও কনডাক্টর তিমারপুরের দিকে ফেরার পথেই পরী চকে ওই কিশোরীর মুখোমুখি হয়। পরী চক থেকে কাশ্মীরি গেট পর্যন্ত প্রায় ৪৭ কিলোমিটার রাস্তা। সেই সময়ই এই নারকীয় অপরাধ ঘটানো হয়। বাসটি স্লিপার হওয়ায় এবং জানালায় ভারী পর্দা টানা থাকায় বাইরের কেউ ভিতরের ঘটনা টেরও পায়নি।
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