Kolkata Horror: টানা সাতদিন আটকে রেখে ল্যান্ডলর্ডের লালসার শিকার নাবালিকা! শিউড়ে উঠল সরশুনা...
Kolkata: ১৬ বছরের এক নাবালিকাকে ৭ দিন আটকে রেখে যৌন নির্যাতন। অভিযোগ অনুযায়ী, কিশোরীর বাবা-মা বাড়িতে না থাকার সুযোগে তাকে পর্নোগ্রাফিক ভিডিও দেখিয়ে মানসিক ও শারীরিক নিগ্রহ করা হয়।
বিক্রম দাস: শহরে ফের নাবালিকা নির্যাতনের ঘটনায় চাঞ্চল্য। সরশুনা থানা এলাকায় ১৬ বছরের এক কিশোরীকে টানা সাত দিন ঘরে আটকে রেখে যৌন হেনস্থা। শুধু তাই নয়, পর্নোগ্রাফিক ভিডিয়ো দেখিয়ে মানসিক নির্যাতনের অভিযোগ বাড়ির মালিকের বিরুদ্ধে। পুলিস ইতোমধ্যেই অভিযুক্ত ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে।
জানা গিয়েছে, নির্যাতিতার কোনও কারণে বাড়ির বাইরে ছিলেন। অভিযোগ, সেই সুযোগেই প্রতিবেশী তথা ওই বাড়ির ল্যান্ডলর্ড কিশোরীটিকে নিজের কবজায় নেয়। তাকে একটি ঘরে টানা সাত দিন আটকে রাখা হয় বলে অভিযোগ। শুধু শারীরিক নিগ্রহই নয়, ওই কিশোরীকে জোর করে পর্নোগ্রাফিক ভিডিয়ো দেখানো হত বলেও পরিবারের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে।
কিশোরীটি এই বিভীষিকা থেকে মুক্তি পাওয়ার পর বিষয়টি জানাজানি হয়। পরিবারের সদস্যরা সরশুনা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগের গুরুত্ব বুঝে পুলিস দ্রুত পদক্ষেপ নেয়। পুলিস অভিযুক্তের বিরুদ্ধে পকসো (POCSO) আইনে মামলা রুজু করেছে। প্রাথমিক তদন্ত ও নির্যাতিতার বয়ানের ভিত্তিতে অভিযুক্ত ল্যান্ডলর্ডকে ইতিমধ্যেই গ্রেফতার করেছে পুলিস।
উল্লেখ্য, কিছুদিন উত্তরপ্রদেশের এক দম্পতিকে মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দেয় আদালত। তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ ওঠে যে, দিনের পর দিন নাবালিকাদের উপর যৌন নির্যাতন চালাত তারা। তারপর সেই নারকীয় ঘটনার ভিডিয়ো রেকর্ড করে ডার্কনেটের মাধ্যমে বিদেশি ক্রেতাদের কাছে চড়া দামে বিক্রি করা হত।
অভিযুক্ত রামভবন এবং তার স্ত্রী দুর্গাবতীকে যৌন অপরাধ থেকে শিশুদের সুরক্ষা আইনের (POCSO) একাধিক ধারায় দোষী সাব্যস্ত করা হয়। তাদের বিরুদ্ধে অস্বাভাবিক অপরাধ, গুরুতর যৌন নির্যাতন, চাইল্ড পর্নোগ্রাফি এবং অপরাধমূলক ষড়যন্ত্রের প্রমাণ মিলেছে। আরও জানা যায়, ২০১০ থেকে ২০২০ সালের মধ্যে উত্তরপ্রদেশের বান্দা ও চিত্রকুটে এই দম্পতি নারকীয় তাণ্ডব চালিয়েছে। ৫ থেকে ১৬ বছর বয়সী প্রতিবেশী ও পরিচিত শিশুদের প্রলোভন দেখিয়ে তারা যৌন নির্যাতন চালাত। সেই নারকীয় ঘটনার ভিডিয়ো মোবাইল ও ল্যাপটপে রেকর্ড করে ডার্কনেটের মাধ্যমে বিদেশি ক্রেতাদের কাছে চড়া দামে বিক্রি করা হত। তাদের বাড়ি থেকে ৮ লক্ষ নগদ টাকা, ১২টি মোবাইল ফোন, ২টি ল্যাপটপ, একটি হার্ড ডিস্ক এবং ৬টি পেনড্রাইভ উদ্ধার করা হয়েছে। ফরেনসিক রিপোর্টে এসব ডিভাইসে প্রচুর পরিমাণে শিশু পর্নোগ্রাফি পাওয়া গিয়েছে।
