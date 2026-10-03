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বৃন্দাবনে প্রেমানন্দজির আশ্রমে আরও ভয়ংকর ঘটনা: দীক্ষা নিয়েই মন্দির থেকেই নিরুদ্দেশ ১৬র অনুজ, তিন মাস পর অবশেষে-- মর্মান্তিক

Premananda Ji Maharaj Vrindavan Ashram disciple missing: ছেলের নিখোঁজ হয়ে যাওয়ার খবরে চরম উৎকণ্ঠায় দিন কাটাচ্ছেন অনুজের বাবা-মা। তাঁর বাবা কান্নায় ভেঙে পড়ে স্থানীয় প্রশাসন ও সাধারণ মানুষের কাছে সাহায্যের আবেদন জানিয়েছেন। পরিবারের দাবি, অনুজ অত্যন্ত শান্ত স্বভাবের এবং কোনোদিন বাড়ি ছেড়ে কোথাও যায়নি। সে স্বেচ্ছায় কোথাও চলে গিয়েছে, নাকি ভিড়ের সুযোগ নিয়ে কোনো অঘটন ঘটেছে-- তা নিয়ে গভীর আশঙ্কায় রয়েছেন পরিজনেরা।

Reported ByNabanita Sarkar Edited ByNabanita Sarkar
Published: Oct 03, 2026, 06:28 PM IST|Updated: Oct 03, 2026, 06:28 PM IST
বৃন্দাবনে প্রেমানন্দজির আশ্রমে আরও ভয়ংকর ঘটনা: দীক্ষা নিয়েই মন্দির থেকেই নিরুদ্দেশ ১৬র অনুজ, তিন মাস পর অবশেষে-- মর্মান্তিক

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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