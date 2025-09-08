English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Sister Killed Brother: ষোলোর বোনের প্রেমে আপত্তি! বাধা দেওয়ায় ঘুমন্ত দাদাকে কুড়ুল দিয়ে কুপিয়ে দিল...

Uttar Pradesh Crime: পাড়ার ছেলের সঙ্গে সম্পর্কে জড়িয়েছে ষোলোর বোন। আপত্তি জানালে ঘুমন্ত দাদাকে গভীর রাতে কুড়ুল দিয়ে কুপিয়ে দেয় বোন। পুলিস জানিয়েছে, এই ঘটনায় কিশোরীর প্রেমিকের জড়িত থাকার কোনও প্রমাণ পাওয়া যায়নি। সে একাই এই কাণ্ডটি ঘটায়।

সৌমিতা খাঁ | Updated By: Sep 8, 2025, 12:18 PM IST
Sister Killed Brother: ষোলোর বোনের প্রেমে আপত্তি! বাধা দেওয়ায় ঘুমন্ত দাদাকে কুড়ুল দিয়ে কুপিয়ে দিল...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: যে হাত দাদাকে রাখি পরিয়েছে, সেই হাত দিয়েই ঘুমন্ত দাদাকে কুপিয়ে খুন করল বোন। ঘটনাটি ঘটে, ৬ সেপ্টেম্বর গভীর রাতে রায়বেরেলির বাছরাওয়ান থানার অন্তর্গত প্যায়ারেপুর গ্রামে।

Add Zee News as a Preferred Source

আরও পড়ুন:Nandigram: হাড়হিম মৃত্যু! বালি খাদানের নকল 'পুকুরে' পা ধুতে গিয়ে তলিয়ে গেল বোন! তাকে বাঁচাতে গিয়ে ছোট্ট দিদিও...

নিহত দাদা কুড়ি বছরের হিমাংশু, অভিযুক্ত বোন ষোলো বছরের। দুই ভাই-বোন আগেই বাবা-মাকে হারিয়েছে। গত ১২ বছর ধরে নিজের ঠাকুমার কাছে দুই ছোট বোনকে তিনি থাকতেন।

গত শনিবার রাতে, ঠাকুমা ঘুম থেকে উঠে দেখেন হিমাংশু রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে আছেন। প্রতিবেশীরা পুলিসে খবর দেয়। আহত যুবককে কমিউনিটি স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে নিয়ে গেলে চিকিত্‍সকেরা তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।

হরিচাঁদপুরের উর্ধ্বতন পুলিস অফিসাররা এবং একটি ফরেনসিক দল ঘটনাস্থলে পৌঁছে তদন্ত শুরু করে। পুলিস জানায়, জিজ্ঞাসাবাদের সময় নিহত যুবকের বোনের উপর তাদের সন্দেহ হয়। সে পরে অপরাধ স্বীকার করে। অভিযুক্ত বোন পুলিসকে জানায় যে, সে স্থানীয় এক যুবকের সঙ্গে সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে। আর সেই ব্যাপার তার দাদা জানতে পেরে তাকে ওই যুবকের সঙ্গে দেখা করতে বাধা দেয়। এমনকি মারধর করে। রেগে গিয়ে সে ঘুমন্ত অবস্থায় দাদার ঘাড়ে কুড়ুল দিয়ে তিনবার কোপ বসায়।

আরও পড়ুন:Wife Killed Husband: তৃতীয় স্ত্রী এবং তার প্রেমিক মিলে খুন করল! দেহ উদ্ধার করল দ্বিতীয় বউ...

আরও জানা যায়, শনিবার রাত দেড়টা সময় সে দাদার উপর আক্রমণ করে। তারপর চুপচাপ সেটি আড়াল করার চেষ্টা করে। কিন্তু ৩টের সময় সে তার ঠাকুমাকে জাগিয়ে বলে যে, কেউ তার দাদাকে খুন করে পালিয়ে গিয়েছে।

তবে দীর্ঘ জিজ্ঞাসাবাদের পর, সে তার অপরাধের কথা স্বীকার করে। পুলিস ঘটনাস্থল থেকে খুনে ব্যবহৃত অস্ত্রটি উদ্ধার করে। ঠাকুমার অভিযোগের ভিত্তিতে খুনের মামলা দায়ের করা হয়। এবং তাকে জুভেনাইল হোমে পাঠানো হয়। অন্যদিকে, এই খুনের মামলায় অভিযুক্ত কিশোরীর প্রেমিকের জড়িত থাকার কোনও প্রমাণ পাওয়া যায়নি বলেই পুলিস জানিয়েছে।

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

...Read More

Tags:
Lucknow16-year-old girl murderbrother killed by sisterLucknow murder casefamily murder incidentsaxe murderUttar Pradeshgirl axes brother to death
পরবর্তী
খবর

Wife Killed Husband: তৃতীয় স্ত্রী এবং তার প্রেমিক মিলে খুন করল! দেহ উদ্ধার করল দ্বিতীয় বউ...
.

পরবর্তী খবর

Gold Silver Rate: ট্রাম্পের শুল্কগুঁতোর পর সোনার দামের ফের রেকর্ড, ১ পেরিয়ে দেড় লাখের পথে!...