Monorail in Indian Army: ভারতীয় সেনার হাতে ১৬০০০ ফুট দীর্ঘ মনোরেল! ভয়ংকর বিপদের দিনে হিমালয়ের অতি দুর্গম অঞ্চলে ছুটবে...

16000-ft Monorail System in Arunachal: এই মনোরেলের ক্ষেত্রে গজরাজ কর্পসের বিপুল ভূমিকা রয়েছে বলে জানা গিয়েছে। উদ্ভাবনটি হাই-অল্টিটিউড এলাকায় চলাচল, টিকে থাকা এবং অপারেশনাল সহায়তা বাড়ানোর জন্য নিরন্তর প্রচেষ্টারই অংশবিশেষ।

সৌমিত্র সেন | Updated By: Nov 16, 2025, 05:46 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: এবার ডিফেন্সের হাতে মনোরেল! অরুণাচলে (Arunachal) সম্পূর্ণ দেশীয় প্রযুক্তিতে তৈরি ১৬ হাজার ফুট দীর্ঘ মনোরেল (Indigenous 16000-ft Monorail System) স্থাপন করল ভারতীয় সেনা (Indian Army)। সেনাদের লজিস্টিক-সহায়তা দেওয়ার ক্ষেত্রে এটা এক বিরাট ধাপ (to Boost High-Altitude Logistics)।

হিমালয়ের দুর্গমে মনোরেল

ইন্ডিয়ান আর্মি অরুণাচলে উচ্চ-উচ্চতার লজিস্টিকস বাড়াতে দেশীয় প্রযুক্তিতে তৈরি ১৬,০০০ ফুট উচ্চতার মনোরেল সিস্টেম স্থাপন করেছে। ভারতীয় সেনাবাহিনী অরুণাচল প্রদেশের দুর্গম হিমালয় অঞ্চলে দেশীয় প্রযুক্তিতে তৈরি একটি উচ্চ-উচ্চতার মনোরেল সিস্টেম চালু করল। এটি হাই অল্টিটিউডে মোতায়েন থাকা সৈন্যদের লজিস্টিকস সহায়তা দেওয়ার ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি। এই নতুন লজিস্টিকস সিস্টেমটি অরুণাচলের প্রত্যন্ত হিমালয় অঞ্চলে সৈন্যদের দ্রুত চলাচলকে আরও উন্নত করবে।

বিশদে মনোরেল

এই মনোরেলটি সেনাবাহিনীর গজরাজ কর্পস (IV কর্পস)-এর সহায়তায় তৈরি করা হয়েছে। এটি দুর্গম কামেন অঞ্চলে স্থাপন করা হয়েছে। যেখানে সড়ক যোগাযোগ নেই। প্রচলিত যানবাহন কিছুই পৌঁছতে পারে না। এই সিস্টেমটি ১৬,০০০ ফুট পর্যন্ত উচ্চতায় কাজ করতে সক্ষম। হিমালয়ের সবচেয়ে কঠিন জায়গাগুলিতে মোতায়েন থাকা সৈন্যদের কাছে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র দ্রুত, নিরাপদে এবং আরও নির্ভরযোগ্যভাবে পৌঁছনো নিশ্চিত করার জন্য এটি তৈরি করা হয়েছে।

সৈন্যদের জন্য

বর্তমানে সৈন্যরা প্রায়শই সংকীর্ণ পথ, নড়বড়ে ধসপ্রবণ পাহাড়ি ঢাল, হিমাঙ্কের নীচের তাপমাত্রা এবং কম অক্সিজেন আছে এমন অঞ্চলগুলি দিয়ে হেঁটে যান, তাঁদের সঙ্গে থাকে ভারী বোঝা। এই পরিস্থিতিতে নতুন মনোরেল সিস্টেম তাঁদের কী কী সুবিধা দেবে, দেখে নেওয়া যাক:

কম সময়ে: কোনও কিছু এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে ট্রানজিট টাইম অনেকটা কমিয়ে দেবে

শারীরিক কষ্ট হ্রাস: সৈন্যদের শারীরিক কষ্ট তো কিছুটা কমবেই

কমবে ঝুঁকি: বিপজ্জনক ভূখণ্ডে হাতে করে মাল বহন করার সঙ্গে অনেকগুলি বিপদের আশঙ্কা থাকে, সেটা কমবে

 গজরাজ কর্পস

প্রসঙ্গত, ১৯৬২ সালে ইন্দো-চিন যুদ্ধের সময় গঠিত এই গজরাজ কর্পস-এর সদর দফতর অসমের তেজপুরে অবস্থিত। এটি পূর্ব সেক্টর বরাবর সমস্ত অপারেশনের তত্ত্বাবধান করে।

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন।

