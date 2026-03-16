MBBS Student Death: ওরা আমাকে যা করছে, আর পারছি না: ৫ বন্ধুকে দায়ী করে ১৭ পাতার চিঠি নিয়ে ট্রেনের সামনে মরণঝাঁপ মেধাবী ডাক্তারি পড়ুয়ার

MBBS Student Death: ওরা আমাকে যা করছে, আর পারছি না: ৫ বন্ধুকে দায়ী করে ১৭ পাতার চিঠি নিয়ে ট্রেনের সামনে মরণঝাঁপ মেধাবী ডাক্তারি পড়ুয়ার
AIIMS Rajkot Student Death: পুলিস জানিয়েছে যে প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে যে রতন এর আগে দুবার আত্মহত্যার চেষ্টা করেছিলেন, তারপরে তার কাউন্সেলিং করা হয়েছিল। পরিবারের অভিযোগ, প্রথম আত্মহত্যার চেষ্টার সময় যদি ব্যবস্থা নেওয়া হত, তাহলে রতনের জীবন বাঁচানো যেত।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ১৪ মার্চ রেললাইন থেকে উদ্ধার হয় ডাক্তারি পড়ুয়ার মৃতদেহ। পুলিস উদ্ধার করে ১৭ পাতার সুইসাইড নোট। যা পড়লে গা শিউড়ে উঠবে। তারপর থেকেই তোলপাড় পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। ইতোমধ্য়েই পুলিস রাজকোট এইমসের ৫ পড়ুয়াকে গ্রেফতার করেছে।
আত্মঘাতী পড়ুয়ার নাম রতন কুমার মেঘওয়াল। তিনি রাজস্থানের জয়সলমেররে বাসিন্দা। রাজকোটের এইমসের এমবিবিএস ফাইনাল ইয়ারের ছাত্র ছিলেন রতন। গত শনিবার সকালে রাজকোটের পারাপিপালিয়া রেলক্রসিংয়ের কাছে রেললাইনের ধারে রতন কুমারের মৃতদেহ পাওয়া যায়। ঘটনার খবর পেয়ে গান্ধীগ্রাম পুলিস ঘটনাস্থলে পৌঁছে মৃতদেহটি হেফাজতে নেয় এবং তদন্ত শুরু করে। ঘটনাস্থল থেকেই পুলিস ১৭ পাতার সুইসাইড নোটটি উদ্ধার করে।
সেখানে রতন অভিযোগ করেছেন যে, বছরের শুরু থেকেই ৫জন সহপাঠী তাকে শারীরিক ও মানসিকভাবে ভীষণ নির্যাতন করত। এক বান্ধবীর সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্বের জের ধরেই তাকে টার্গেট করা হয়েছিল বলে অভিযোগ।
নিহতের বাবার অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিস অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে আত্মহত্যায় প্ররোচনা দেওয়া এবং এসসি/এসটি আইনের ধারায় মামলা করেছে। জানা গিয়েছে, এর আগেও জানুয়ারি মাসে রতন একবার আত্মহত্যার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু তখন আইনি ব্যবস্থা না নেওয়ায় বিষয়টি আর বড় হয়নি।
ঘটনার সময় ওই ছাত্রদের ফাইনাল পরীক্ষা চলছিল। আদালত শর্ত দিয়েছে যে, অভিযুক্তরা জেল হেফাজতে থেকেই পরীক্ষায় বসতে পারবে। তবে পুলিসি কড়া পাহারায় তাদের পরীক্ষার হলে নিয়ে যাওয়া এবং আনা হবে। অন্যদিকে, পুলিস আরও জানতে পারে যে রতন গত শনিবার ভোর ৪টের দিকে হস্টেল থেকে বেরোন। তারপর হেঁটেই রেললাইন অবধি যান। প্রায় ১ ঘণ্টা পর চলন্ত ট্রেনেক সামনে ঝাঁপিয়ে দিয়ে আত্মহত্যা করে।
আপনি কি অবসাদগ্রস্ত? বিষণ্ণ? চরম কোনও সিদ্ধান্ত নেবেন না। আপনার হাত ধরতে তৈরি অনেকেই। কথা বলুন প্লিজ...
iCALL (সোম-শনি, ১০টা থেকে ৮টা) ৯১৫২৯৮৭৮২১
কলকাতা পুলিস হেল্পলাইন (সকাল ১০টা-রাত ১০টা, ৩৬৫ দিন) ৯০৮৮০৩০৩০৩, ০৩৩-৪০৪৪৭৪৩৭
২৪x৭ টোল-ফ্রি মানসিক স্বাস্থ্য পুনর্বাসন হেল্পলাইন-- কিরণ (১৮০০-৫৯৯-০০১৯)
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)