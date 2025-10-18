English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Odisha: ভয়াবহ ভুবনেশ্বর! রাস্তার ধারে পড়ে ক্ষতবিক্ষত নাবালিকা, শরীর জুড়ে গণলালসার দাগ...

Odisha Crime: এর আগে ওড়িশার একাধিক নাবালিকা, মহিলাদের উপর অকথ্য যৌন নির্যাতনের ঘটনা সামনে এসেছে। এবার ফের এক সতেরো বছরের নাবালিকাকে গণধর্ষণের অভিযোগ ওঠে।

সৌমিতা খাঁ | Updated By: Oct 18, 2025, 04:38 PM IST
প্রতীকী ছবি

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: দুর্গাপুরে ওড়িশার ছাত্রীকে ধর্ষণের অভিযোগে তোলপাড় পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় দুই রাজ্যে। এই আবহেই ওড়িশায় এক নাবালিকাকে গণধর্ষণের অভিযোগ উঠেছে। জানা গিয়েছে, নির্যাতিতা বিহারের বাসিন্দা। ওড়িশার ভুবনেশ্বরে শুক্রবার রাতে ঘটনাটি ঘটে।

পুলিস সূত্রে জানা গিয়েছে, নির্যাতিতাকে উদ্ধার করে একদল অটোরিকশা ড্রাইভাররা। তারাই তাকে ক্যাপটিপাল হাসপাতালে ভর্তি করে। পুলিস কমিশনার এস. দেব দত্ত বলেন, 'নির্যাতিতার অবস্থা সংকটজনক। সে আইসিইউতে চিকিত্‍সাধীন রয়েছে। ঘটনাস্থলের সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখা হচ্ছে।'

পুলিস আরও জানিয়েছে, নির্যাতিতাকে ভুবনেশ্বরের অশোকনগর এলাকার কাছে রাস্তার ধারে অচেতন অবস্থায় উদ্ধার করা হয়। স্থানীয়রা প্রথমে তাকে প্রতিবন্ধী ভেবে ভুল করে। পরে, একদল অটোরিকশা চালক তাকে লক্ষ্য করে ক্যাপিটাল হাসপাতালে ভর্তি করে।

হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে যে মেয়েটিকে নির্মমভাবে নির্যাতন করা হয়েছে এবং সে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত। হাসপাতালের একজন কর্মকর্তা জানিয়েছেন, 'সে স্পষ্টভাবে কথা বলতে পারছিল না। কিন্তু ইঙ্গিত দিতে পেরেছিল যে সে বিহারের বাসিন্দা।'  

হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ পুলিসকে নির্যাতিতার অবস্থার সম্পর্কে জানিয়েছে। এক পুলিস বলেন, 'ঘটনার মামলা দায়ের করা হয়েছে এবং অপরাধীদের শনাক্ত ও গ্রেফতারের চেষ্টা চলছে। তার পরিচয়ও যাচাই করা হচ্ছে।'

পুলিসের রেকর্ড অনুসারে, ওড়িশায় শিশুদের বিরুদ্ধে অপরাধের হার ৫৯.৫%, যা প্রকৃত শিশু জনসংখ্যা ১৪৪.১ লক্ষ (২০১১ সালের আদমশুমারি অনুসারে)। ২০২৩ সালে এই ধরনের অপরাধের জন্য সামগ্রিক চার্জশিটের হার ছিল ৪১.৫%, যা দেশের মধ্যে সর্বনিম্ন এবং আদালতে বিচারাধীন মামলার হার ছিল ৯০%।

