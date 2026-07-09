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৯ বছরে ১৭০০০ এনকাউন্টার, নিহত ২৮৯! যোগীরাজ্যের সেই চেনা ছকই এবার বারুইপুরে?

Baruipur 'encounter' sparks row: যোগী আদিত্যনাথের উত্তরপ্রদেশের ‘এনকাউন্টার মডেল’-এর চেনা ছককে মনে করিয়ে দিচ্ছে। সরকারি তথ্যমতে, গত ৯ বছরে উত্তরপ্রদেশে ১৭,০৪৩টি এনকাউন্টারে ২৮৯ জন নিহত এবং ১১,৮৩৪ জন জখম হয়েছে।

Written ByDebasmita Das
Published: Jul 09, 2026, 12:06 PM IST|Updated: Jul 09, 2026, 12:12 PM IST
৯ বছরে ১৭০০০ এনকাউন্টার, নিহত ২৮৯! যোগীরাজ্যের সেই চেনা ছকই এবার বারুইপুরে?
Image Credit: ফাইল ছবিSource: Bureau

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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