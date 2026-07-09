/৯ বছরে ১৭০০০ এনকাউন্টার, নিহত ২৮৯! যোগীরাজ্যের সেই চেনা ছকই এবার বারুইপুরে?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গের বারুইপুরে এক ধর্ষণ ও খুনে অভিযুক্তকে ‘আত্মরক্ষার্থে’ গুলি করে মারে পুলিস। অভিযোগ ওঠে, পুলিসের বন্দুক কেড়ে নিয়ে পালানোর চেষ্টা করার সময় সে গুলি চালালে পুলিস পাল্টা গুলি চালায়। এই ঘটনা সামনে আসতেই দেশজুড়ে তোলপাড় শুরু হয়েছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, এই ঘটনা হুবহু যোগী আদিত্যনাথের উত্তরপ্রদেশ পুলিসের বহুচর্চিত ‘এনকাউন্টার মডেল’-এর কথা মনে করিয়ে দিচ্ছে। কেমন সেই উত্তরপ্রদেশের মডেল? এক নজরে দেখে নেওয়া যাক
৯ বছরে ১৭ হাজার এনকাউন্টার
সরকারি পরিসংখ্যান অনুযায়ী, বিগত ৯ বছরে উত্তরপ্রদেশে মোট ১৭,০৪৩টি এনকাউন্টার অপারেশন চালানো হয়েছে। এর মধ্যে: ২৮৯ জন ‘অপরাধী’ নিহত হয়েছে। ১১,৮৩৪ জন অভিযুক্ত গুলিতে জখম হয়েছে। ৩৪,২৫৩ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। অপরাধীদের সাথে এই লড়াইয়ে ১৮ জন পুলিসকর্মী শহীদ হয়েছেন।
প্রতিটি ঘটনার গল্প কেন একই রকম?
উত্তরপ্রদেশের পুলিসি অভিযানের একটি নির্দিষ্ট ছক লক্ষ্য করা গেছে। অপরাধ যাই হোক না কেন— খুন, ধর্ষণ, ডাকাতি বা গরু পাচার— প্রতিবারই পুলিসের বয়ান থাকে একই রকম। পুলিস দাবি করে, ;অভিযুক্তরা পুলিসের অস্ত্র কেড়ে নিয়ে গুলি চালিয়েছিল, তাই আত্মরক্ষার্থে পাল্টা গুলি চালানো হয়েছে।'
এই ধরণের এনকাউন্টারে অভিযুক্তদের বেশিরভাগ সময়ই হাঁটু বা পায়ের নিচে গুলি করা হয়, অপরাধী মহলে যাকে বলা হয় ‘অপারেশন ল্যাংড়া’। এর উদ্দেশ্য অপরাধীকে খতম না করে চিরতরে পঙ্গু করে দেওয়া। মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথও তাঁর ‘জিরো টলারেন্স’ নীতির কথা উল্লেখ করে প্রায়ই বলেন, 'এখন উত্তরপ্রদেশে বোন-কন্যাদের উত্ত্যক্ত করার সাহস কারও নেই। কেউ এমন চেষ্টা করলে পরের মোড়ে পৌঁছানোর আগেই সে শেষ হয়ে যাবে, নয়তো রাস্তায় কাতরাবে।'
জাতপাত ও ধর্মের রাজনীতি
সমালোচকদের দাবি, এই এনকাউন্টারগুলোর পেছনে নির্দিষ্ট রাজনৈতিক ও ধর্মীয় মেরুকরণ রয়েছে। ২০১৭ থেকে ২০২৫ সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, এনকাউন্টারে নিহতদের মধ্যে ছিলেন: ৬৭ জন মুসলিম, ৪২ জন অ-যাদব ওবিসি, ২০ জন ব্রাহ্মণ, ১৮ জন ঠাকুর, ১৬ জন যাদব, ১৪ জন তফসিলি জাতি।
সমাজবাদী পার্টির প্রধান অখিলেশ যাদব অভিযোগ করেছেন, 'যোগী সরকার মুসলিম এবং ওবিসি-দের টার্গেট করছে। আসল অপরাধীদের আড়াল করে সাধারণ মানুষদের ভুয়ো মামলায় ফাঁসানো হচ্ছে।' উদাহরণস্বরূপ, উরাই জেলায় এক বিজেপি নেতা ও পুলিসের বিরুদ্ধে শ্লীলতাহানির মামলা করতে নির্যাতিতাকে আদালতের দ্বারস্থ হতে হয়েছিল। নির্যাতিতার বক্তব্য ছিল, 'অপরাধীরা বিজেপি নেতা আর পুলিস না হলে, পুলিস এতদিনে ওদের এনকাউন্টার করে দিত।' এছাড়া ২০২৩ সালে পুলিস হেফাজতে লাইভ টিভির সামনে গ্যাংস্টার আতিক আহমেদের খুন হওয়া নিয়েও পুলিসের ভূমিকা নিয়ে বড় প্রশ্ন উঠেছিল।
অপরাধের হার নিয়ে বিতর্ক
উত্তরপ্রদেশের ডিরেক্টর জেনারেল অফ পুলিস রাজীব কৃষ্ণ ‘ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ডস ব্যুরো’-র ২০২৪-এর ডেটা তুলে ধরে দাবি করেছেন, উত্তরপ্রদেশে অপরাধের হার (প্রতি ১ লক্ষ জনসংখ্যায় ১৮০.২) দেশের গড় হারের (২৫২.৩) চেয়ে অনেক কম। এখানে খুন, ধর্ষণ, শ্লীলতাহানি বা দাঙ্গার সংখ্যা জাতীয় গড়ের চেয়ে নিচে।
তবে বিরোধীদের অভিযোগ অন্য জায়গায়। ২০২৪ সালে উত্তরপ্রদেশে মোট ৪.৩০ লক্ষ ধর্তব্য অপরাধ নথিবদ্ধ হয়েছে। ২০২৩ সালে এই সংখ্যাটা ছিল ৭.৯৩ লক্ষ। বিরোধীদের দাবি, রাজ্যজুড়ে থানাগুলোতে ওপর মহলের ‘কড়া নির্দেশ’ রয়েছে যাতে সহজে এফআইআর দায়ের না করা হয়। ফলে খাতায়-কলমে অপরাধের গ্রাফ কম দেখালেও, বাস্তব পরিস্থিতি একেবারেই আলাদা।
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