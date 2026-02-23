English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • Terrible Bus Accident: ভোররাতে বিভীষিকা! যাত্রীবাহী বাস উলটে গিয়ে পড়ল নদীতে, মৃত অন্তত ১৮...

Terrible Bus Accident: ভোররাতে বিভীষিকা! যাত্রীবাহী বাস উলটে গিয়ে পড়ল নদীতে, মৃত অন্তত ১৮...

Nepal Bus Accident: সোমবার ভোরে নেপালের ধাদিং জেলায় একটি যাত্রীবাহী বাস নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ত্রিশূলি নদীতে পড়ে যায়। এই ভয়াবহ দুর্ঘটনায় এখন পর্যন্ত ১৮ জনের মৃত্যু হয়েছে এবং ২৪ জনেরও বেশি মানুষ আহত হয়েছেন। নেপালের নিরাপত্তা বাহিনীর বিশেষ ডুবুরি দল বর্তমানে নদী থেকে নিখোঁজদের উদ্ধারে কাজ করছে।

সৌমিতা খাঁ | Updated By: Feb 23, 2026, 10:06 AM IST
Terrible Bus Accident: ভোররাতে বিভীষিকা! যাত্রীবাহী বাস উলটে গিয়ে পড়ল নদীতে, মৃত অন্তত ১৮...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ফের ভয়ংকর বাস দুর্ঘটনা। সোমবার ভোরে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সোজা গিয়ে পড়ে নদীতে। দুর্ঘটনায় কমপক্ষে মৃত্যু হয়েছে ১৮জনের। ঘটনাটি নেপালের। জানা গিয়েছে, নেপালের ধাদিং জেলায় ঘটনাটি ঘটে। সোমবার ভোরে একটি যাত্রীবাহী বাস নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ত্রিশূলি নদীতে পড়ে গেলে এই মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে। নেপাল পুলিস সূত্রে জানা গিয়েছে, এই দুর্ঘটনায় আরও ২৪ জনেরও বেশি যাত্রী আহত হয়েছেন।

পুলিস আরও জানায়, সোমবার রাত দেড়টা নাগাদ পৃথ্বী হাইওয়ে দিয়ে যাওয়ার সময় 'বেনীঘাট রোরাং' গ্রামীণ পৌরসভার ভৈঁসিগৌড়া এলাকায় বাসটি রাস্তা থেকে ছিটকে নদীতে পড়ে যায়। সোশ্যাল মিডিয়ায় বাস দুর্ঘটনার ছবি ছড়িয়ে পড়ে। সেখানে দেখা যায়, ওপর থেকে পড়ে বাসটি দুমড়েমুচড়ে গিয়েছে।

আরও পড়ুন:Mexico: চাষি থেকে ড্রাগ লর্ড! সেনা অভিযানে খতম মোস্ট ওয়ান্টেড এই বেতাজ বাদশাহ, জ্বলছে গোটা শহর...

আর্মড পুলিস ফোর্সের (APF) মুখপাত্র বিষ্ণু প্রসাদ ভট্ট জানান, এখনও পর্যন্ত ১৮ জনের মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। আহত ২৪ জন যাত্রীকে উদ্ধার করে বিভিন্ন হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। নিহত ও আহতদের পরিচয় এখনো শনাক্ত করা সম্ভব হয়নি। উদ্ধারকাজ পরিচালনার জন্য নেপালের তিনটি নিরাপত্তা বাহিনী একজোট হয়ে কাজ করছে। নদী থেকে নিখোঁজদের খুঁজে বের করতে 'অ্যাডামঘাট' থেকে একটি বিশেষজ্ঞ ডুবুরি দল নামানো হয়েছে।

উদ্ধার অভিযানে নেতৃত্ব দিচ্ছেন এপিএফ-এর ডেপুটি সুপারিনটেনডেন্ট সুনীল গিরি। তবে দুর্গম এলাকা এবং নদীর তীব্র স্রোতের কারণে উদ্ধারকাজ ব্যাহত হচ্ছে বলে জানিয়েছেন কর্মকর্তারা। দুর্ঘটনার সঠিক কারণ এখনও জানা যায়নি, বিষয়টি খতিয়ে দেখতে তদন্ত শুরু করেছে প্রশাসন।

উল্লেখ্য, রবিবার সাতসকালে মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনায় প্রাণ হারান পাঁচ পুলিস কর্মী। ঘটনাটি ঘটে ওড়িশার ঝারসুগুদা জেলায়। জানা গিয়েছে, দ্রুত গতিতে আসা একটি ট্রেলার পুলিসের বোলেরো গাড়িটিকে ধাক্কা দিলে এই দুর্ঘটনাটি ঘটে। ঘটনায় আরও ৩ জন পুলিস কর্মী গুরুতর আহত হয়েছেন।

আরও পড়ুন:Live in Partner Assault: যৌনাঙ্গে স্যানিটাইজা়র ঢেলে আগুন, তিন দিন ধরে লিভ ইন পার্টনারের অত্যাচার! রক্তহিম করা বয়ানে...

পুলিস সূত্রে জানা যায়, ঝারসুগুদা সদর থানার কাছে ভোরবেলায় এই দুর্ঘটনাটি ঘটে। কর্তব্যরত পুলিস কর্মীদের গাড়িটির সঙ্গে উলটো দিক থেকে আসা একটি ট্রেলারের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। ধাক্কাটি এতটাই ভয়ংকর ছিল যে পুলিসের গাড়িটি দুমড়েমুচড়ে যায় এবং ঘটনাস্থলেই ৫ জনের মৃত্যু হয়। নিহত পুলিস কর্মীরা হলেন- কাশীরাম ভোই (APR কর্মী), দেবদত্ত সা (APR কর্মী), নিরঞ্জন কুজুর (ড্রিল সাব-ইন্সপেক্টর), লিঙ্গরাজ ধুরুয়া (APR হাবিলদার), ভক্তবন্ধু মির্ধা (হোমগার্ড)।

আহত তিনজনকে উদ্ধার করে দ্রুত ঝারসুগুদা জেলা সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। চিকিৎসকদের মতে, তাদের অবস্থা অত্যন্ত আশঙ্কাজনক। খবর পেয়েই পুলিসের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা ঘটনাস্থলে পৌঁছান। ঘাতক ট্রেলারের চালককে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করা হয়।

