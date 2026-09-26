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বিষাক্ত মদ খেয়ে ১৯ জনের মৃত্যু, বাজেয়াপ্ত হাজার হাজার বোতল মদ, জোর চাঞ্চল্য

Spurious liquor:  ঘটনার পরপরই পুলিশ বিভিন্ন জায়গায় অভিযান চালিয়ে ১৯ জনকে গ্রেপ্তার করেছে এবং প্রায় ৩,০০০ বোতল বেআইনি মদ বাজেয়াপ্ত করেছে।

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Sep 26, 2026, 06:13 PM IST|Updated: Sep 26, 2026, 06:13 PM IST
বিষাক্ত মদ খেয়ে ১৯ জনের মৃত্যু, বাজেয়াপ্ত হাজার হাজার বোতল মদ, জোর চাঞ্চল্য
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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