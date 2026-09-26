/বিষাক্ত মদ খেয়ে ১৯ জনের মৃত্যু, বাজেয়াপ্ত হাজার হাজার বোতল মদ, জোর চাঞ্চল্য

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্য়ুরো: বিষাক্ত মদ খেয়ে ১৯ জনের মৃত্যু নাগাল্যান্ডে। নাগাল্যান্ডের দুটি পৃথক জেলায় বিষাক্ত মদ পানের কারণে গত দু'দিনে অন্তত ১৯ জন প্রাণ হারিয়েছেন। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজ্যজুড়ে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছে। মোকোকচুং জেলায় ৮ জনের মৃত্যু। তুয়েনসাং জেলায় ১১ জনের মৃত্যু।
নাগাল্যান্ডে ১৯৯০ সাল থেকেই মদ বিক্রি ও পান নিষিদ্ধ। কিন্তু নিষেধাজ্ঞা থাকা সত্ত্বেও কীভাবে এই বিষাক্ত মদ মানুষের হাতে পৌঁছাল, তা নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে প্রশাসন। ঘটনার আসল কারণ ও বিষাক্ত মদের যোগানদাতাদের ধরতে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আই বংলাং চাং-এর নেতৃত্বে একটি বিশেষ তদন্তকারী দল গঠন করা হয়েছে। এই ঘটনার পরপরই পুলিশ বিভিন্ন জায়গায় অভিযান চালিয়ে ১৯ জনকে গ্রেপ্তার করেছে এবং প্রায় ৩,০০০ বোতল বেআইনি মদ বাজেয়াপ্ত করেছে।
মদের মধ্যে কী ধরনের বিষাক্ত রাসায়নিক মেশানো ছিল, তা নিশ্চিত হতে সংগৃহীত নমুনা গুয়াহাটির ফরেনসিক ল্যাবে পাঠানো হয়েছে। পুলিশের পক্ষ থেকে সাধারণ মানুষকে মদ পান করা থেকে বিরত থাকতে বলা হয়েছে। মদ পানের পর মাথা ঘোরা, চোখে ঝাপসা দেখা, শ্বাসকষ্ট বা চেতনা হারানোর মতো লক্ষণ দেখা দিলে অবিলম্বে হাসপাতালে যাওয়ার পরামর্শও দিয়েছে।
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