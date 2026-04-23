Bengaluru Shocker: কারখানার টয়লেটে সন্তানের জন্ম, তারপরই নবজাতকের গলা কেটে খুন করল রেণুকা

Bengaluru Shocker: কারখানার টয়লেটে সন্তানের জন্ম, তারপরই নবজাতকের গলা কেটে খুন করল রেণুকা
Bengaluru Crime: কারখানার টয়লেটে এক তরুণী সন্তান জন্ম দিয়ে তাকে খুন করে। লোকলজ্জার ভয়ে ১৯ বছর বয়সী ওই তরুণী শিশুটির গলা কেটে ব্যাগে লুকিয়ে রাখে। অন্য এক কর্মী মৃতদেহটি দেখতে পেলে পুলিসে খবর দেওয়া হয়।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: অ্যাপল আইফোন তৈরির অন্যতম প্রধান সংস্থা ফক্সকনের (Foxconn) কারখানায় এক মর্মান্তিক ঘটনা। কারখানার টয়লেটের ভেতরে প্রসব করেন ১৯ বছরের তরুণী। খুশির খবর হলেও, তা নিমেষে হয়ে যায় ভয়ংকর পরিণতি। সদ্যোজাত শিশুর গলা কেটে খুন করে ওই তরুণী। ঘটনাটি বেঙ্গালুরুর দেবনাহাল্লির।
পুলিস সূত্রে জানা গিয়েছে, অভিযুক্ত তরুণীর নাম রেণুকা। তিনি ওই কারখানারই একজন কর্মী। গত বুধবার কাজ চলাকালীন তিনি টয়লেটে যান এবং সেখানেই একটি পুত্র সন্তানের জন্ম দেন। অভিযোগ উঠেছে, সন্তান প্রসবের ঠিক পরেই তিনি শিশুটির গলা কেটে খুন করেন এবং মৃতদেহটি একটি ব্যাগে লুকিয়ে রাখেন।
কারখানার অন্য এক কর্মী ওই টয়লেটটি ব্যবহার করতে গিয়ে নবজাতকের মৃতদেহ দেখতে পান। সঙ্গে সঙ্গেই বিষয়টি কারখানা কর্তৃপক্ষ ও পুলিসকে জানানো হয়। পুলিস ঘটনাস্থলে পৌঁছে প্রাথমিক তদন্তের পর নিশ্চিত করে যে, শিশুটিকে জন্মের পরপরই খুন করা হয়েছে। তদন্তকারী কর্মকর্তাদের প্রাথমিক ধারণা, তরুণী অবিবাহিত হওয়ায় লোকলজ্জা এবং সামাজিক গ্লানির ভয়েই হয়তো এই চরম পথ বেছে নিয়েছেন। ধারণা করা হচ্ছে, শৌচাগারে যাওয়ার পর হঠাৎই প্রসব বেদনা ওঠে এবং শিশুটির জন্ম হয়।
অভিযুক্ত রেণুকাকে শনাক্ত করার পর তাকে পুলিসি হেফাজতে নেওয়া হয়েছে। তবে প্রসব পরবর্তী শারীরিক অসুস্থতার কারণে তাকে বর্তমানে হাসপাতালে ভর্তি করে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে। পুলিস এই ঘটনায় একটি মামলা দায়ের করেছে এবং পুরো বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে খতিয়ে দেখছে।
উল্লেখ্য, কিছুদিন আগেই স্ত্রীকে সন্দেহের বশে নিজের ১১ বছরের যমজ মেয়েকে গলা কেটে খুন করে বাবা। ঘটনাটি উত্তরপ্রদেশের কানপুরে। দীর্ঘদিন ধরে স্ত্রীকে সন্দেহ করত শশী। এমনকী প্রায়ই সে স্ত্রীকে বলত যে, স্ত্রী যেন ছেলেকে নিয়ে আলাদা থাকেন এবং সে নিজে মেয়েদের দেখাশোনা করবে। স্ত্রী রেশমার দাবি, শশী মানসিক অবসাদে ভুগছিলেন এবং বাড়ির ভেতরেও একাধিক সিসিটিভি (CCTV) ক্যামেরা লাগিয়ে রেখেছিল। এমনকি মেয়েদের ঘরেও তাকে ঢুকতে দেওয়া হত না।
রেশমা জানান, গত শনিবার রাতে খাওয়ার পর দুই মেয়েকে নিয়ে ঘুমাতে যায় শশী। রাত আড়াইটা নাগাদ তিনি এক মেয়েকে নিয়ে বাথরুমে যায় এবং ফিরে আসার পর ঘরের আলো নিভিয়ে দেয়। এর প্রায় দুই ঘণ্টা পর ভোরবেলায় শশী নিজেই পুলিসকে ফোন করে জানান যে তিনি মেয়েদের মেরে ফেলেছে।
