Ragging Horror: সরকারি কলেজে 'র‍্যাগিং', ক্যাম্পাসে অধ্যাপকের নোংরা দাঁতনখ! মাত্র উনিশেই ঝরে গেল পল্লবী...

Ragging Horror: পুলিস সূত্রে খবর, হিমাচল প্রদেশের ধর্মশালা সরকারি ডিগ্রি কলেজের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রী ছিলেন নিহত তরুণী। বাবার দাবি, গত বছরের সেপ্টেম্বরে কলেজে মেয়েকে মারধর করেন ৩ ছাত্রী। হুমকিও দেওয়া হয়। বস্তুত, কলেজের এক অধ্যাপকের বিরুদ্ধেও অশালীন আচরণের অভিযোগ।

তনুময় ঘোষাল | Updated By: Jan 2, 2026, 06:21 PM IST
Ragging Horror: সরকারি কলেজে 'র‍্যাগিং', ক্যাম্পাসে অধ্যাপকের নোংরা দাঁতনখ! মাত্র উনিশেই ঝরে গেল পল্লবী...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: সরকারি কলেজে ব়্য়াগিংয়ের বলি ছাত্রী! মেয়ের মৃত্যুর পর ওই কলেজের ৩ ছাত্রী, অধ্যাপকের বিরুদ্ধেও থানায় অভিযোগ দায়ের করলেন বাবা। ক্যাম্পাসে ওই ছাত্রীকে নাকি  র‍্যাগিং, শারীরিক নির্যাতন, ভয় দেখানো, এমনকী যৌন হেনস্থার শিকার হতে হয়েছিল ওই ছাত্রীকে! প্রবল মানসিক চাপ ও আতঙ্কে মৃত্যুর অভিযোগ। শোরগোল হিমাচল প্রদেশে।

পুলিস সূত্রে খবর, হিমাচল প্রদেশের ধর্মশালা সরকারি ডিগ্রি কলেজের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রী ছিলেন নিহত তরুণী। বাবার দাবি, গত বছরের সেপ্টেম্বরে কলেজে মেয়েকে মারধর করেন ৩ ছাত্রী। হুমকিও দেওয়া হয়। বস্তুত, কলেজের এক অধ্যাপকের বিরুদ্ধেও অশালীন আচরণের অভিযোগ করেছেন তিনি। পুলিসকে নিহতের বাবা জানিয়েছেন, এই ঘটনায়   রীতিমতো আতঙ্কিত হয়ে পড়েন ওই ছাত্রী।  প্রবল মানসিক চাপে শারীরিক অবস্থায় অবনতি হতে থাকে। প্রথমে হিমাচল প্রদেশের বিভিন্ন হাসপাতাল এবং পঞ্জাবের লুধিয়ানার একটি হাসপাতালে চিকিত্‍সা চলে তাঁর। কিন্তু শেষরক্ষা হয়নি। ২৬ ডিসেম্বর মৃত্যু হয় ওই তরুণী।

ঘটনাটি প্রায় তিনমাসের আগে। এতদিন কেন অভিযোগ করেননি? নিহতের বাবা জানিয়েছেন, মেয়ের সংকট শারীরিক অবস্থা ও মৃত্যুতে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন তিনি। প্রাথমিক তদন্ত ও মামলার গুরুত্ব বিবেচনা করে FIR দায়ে করেছেন পুলিস। তদন্ত চলছে। হিমাচল প্রদেশে ক্ষমতায় কংগ্রেস। এই ঘটনাকে পুলিসের পক্ষে 'লজ্জাজনক' বলে অ্যাখ্যা দিয়েছে রাজ্যের বিরোধী দলনেতা  জয়রাম ঠাকুর  ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্তের দাবি করেছেন তিনি।

এর আগে, তামিলনাড়ুর মাদুরাইয়ের ইন্ডাস্ট্রিয়াল ট্রেনিং ইনস্টিটিউটের ব়্য়াগিংয়ের অভিযোগ উঠেছিল।  কলেজ হস্টেলে আইটিআই পড়ুয়াকে বিবস্ত্র করিয়ে বেধড়ক মার!  ভাইরাল হয়ে গিয়েছিল ভিডিয়ো। 

৪০ সেকেন্ডের ভাইরাল ভিডিয়োতে দেখা গিয়েছে, ওই ছাত্র সম্পূর্ণ বিবস্ত্র অবস্থায়। একজন ছাত্র তাঁর গায়ে থাকা তোয়ালেটি খুলে নিচ্ছে। ভিকটিম অনুরোধ করছেন যেন তাঁকে অন্তত প্যান্ট পরতে দেওয়া হয়, কিন্তু কেউ তাঁর কথা শোনেনি। ভিডিয়োতে তিনজন ছাত্রকে স্পষ্টভাবে দেখা গিয়েছে। একজন ভিডিয়ো করছে, একজন চটি দিয়ে মারছে, এবং আরেকজন অশ্লীল মন্তব্য করছে নির্যাতিতর শরীর নিয়ে। যন্ত্রণায় চিৎকার করছেন ওই ছাত্র। আরও কয়েকজন আশেপাশে বসে বা দাঁড়িয়ে, ঘটনাটি চুপচাপ দেখছে। কেউ তাকে সাহায্য করতে বা ঘটনার প্রতিবাদ করতে এগিয়ে পর্যন্ত আসেনি।

এদিকে ভিডিয়ো ছড়িয়ে পড়তেই কলেজ কর্তৃপক্ষের কাছে অভিযোগ দায়ের করেন ছাত্রের বাবা-মা। তিন অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে তদন্তে নামে পুলিস। সিনিয়র পুলিস কর্মকর্তা জানান, 'অভিযুক্ত পড়ুয়ারা চেক্কানূরানির কাল্লার রিক্লেমেশন হস্টেলে থাকে এবং ১৮ সেপ্টেম্বর এই ঘটনাটি ঘটেছে বলে আমরা জানতে পেরেছি। অভিযুক্ত কিশোরদের জেরা করা হচ্ছে।'

এই ঘটনার জন্য রাজ্যের মাদক সমস্যাকে দায়ী করেছে বিরোধী দল AIADMK। দলের মুখপাত্র কোভাই শত্যান বলেন, 'স্কুলে যেসব মূল্যবোধ শেখানো হয়, তার সঙ্গে বাস্তব জীবনের কোনও মিল নেই। শাসক দল DMK-এর লজ্জায় মাথা হেঁট করা উচিত।

About the Author

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা। ...Read More

Tags:
Himachal Pradeshgovernment collegeRagging
