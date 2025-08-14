English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Father Kills Daughter: পরিবারের কলঙ্ক! উনিশের মেয়ের মু*ণ্ডু কে*টে খু*ন করল বাবা...

Honour Killing Uttar Pradesh: এ কেমন বাবা! মেয়ে পালিয়ে গিয়েছে বলে তাকে না বুঝিয়ে নৃশংস খুন করল খোদ বাবা। তামান্নার খাবারে নেশাজাতীয় পদার্থ মিশিয়ে তাঁকে অজ্ঞান করা হয়। তারপর শ্বাসরোধ করে খুন করা হয়। তামান্নার দেহ একটি খালে ধারে ফেলে আসা হয়। পুলিস জানিয়েছে যে, এরপর তাঁর বাবা হাসরত আলি তাঁর মাথা কেটে অন্য় জায়গায় ফেলে দেয়।

সৌমিতা খাঁ | Updated By: Aug 14, 2025, 12:10 PM IST
প্রতীকী ছবি

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: 'অনার কিলিং'য়ের ভয়ংকর ছায়া। মুন্ডু কেটে মেয়েকে খুন করল খোদ বাবা। হাড়হিম ঘটনাটি ঘটে উত্তরপ্রদেশের হাথরসে।

জানা গিয়েছে, ১৯ বছরের তরুণীকে বাবা-সত্‍ মা এবং সত্‍ দাদু মিলে খুন করে বলে অভিযোগ। বুধবার তিনজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। হাথরসের পুলিস সুপার চিরঞ্জিব নাথ সিং বলেন, '১০ অগাস্ট বাহরাদোই গ্রামের বাসিন্দারা একটি খালে একটি বস্তায় মুণ্ডহীন দেহ দেখতে পান। কিছুক্ষণ পরেই মাথাটিও উদ্ধার করা হয়।'

তদন্তে জানা যায়, নিহত তরুণীর নাম তামান্না। বাবা ৪০ বছরের হাসরত আলি। পুলিস সূত্রে জানা যায়, তামান্নার বাবা ২০০৫ সালে ফিরদোস নামে মহিলাকে বিয়ে করেন। এবং তাদের দুই কন্যা সন্তান হয়। ছয় বছর আগে ফিরদোসের সঙ্গে হাসরত আলাদা হয়ে যান। এবং তিনি রানিকে বিয়ে করেন। 

আরও জানা যায়, চলতি বছরের জুলাই মাসে তামান্না একই গ্রামের এক যুবকের সঙ্গে পালিয়ে যায়। কিন্তু দুই দিন পর আবার ফিরে আসেন। এতে হাসরত এবং রানি রেগে গিয়ে তাকে মারধর করেন। এরপর তামান্না তাঁর কাকার সঙ্গে থাকতে শুরু করেন।

ফের ৮ অগাস্ট তামান্না পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন। কিন্তু তাঁর বাবা এবং রানি তাঁকে আটকে রাখে। সেই সময় রানি বাবা অর্থাত্‍ হাসরতের শ্বশুর তাঁদের বলে, তামান্নার এই সব কাণ্ডে পরিবারের বদনামি হচ্ছে। এবং তাঁদেরকে পরামর্শ দেয় যে, এই ব্যাপারটার যাতে তাড়াতাড়ি সমাধান হয়।

ওই রাতেই তামান্নার খাবারে নেশাজাতীয় পদার্থ মিশিয়ে তাঁকে অজ্ঞান করা হয়। তারপর শ্বাসরোধ করে খুন করা হয়। তামান্নার দেহ একটি খালে ধারে ফেলে আসা হয়। পুলিস জানিয়েছে যে, এরপর তাঁর বাবা হাসরত আলি তাঁর মাথা কেটে অন্য় জায়গায় ফেলে দেয়।

About the Author

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

...Read More

