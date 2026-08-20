/জেলেই অসুস্থ, হাসপাতালে আনতেই শেষ! প্রয়াত ১৯৮৪ দাঙ্গার যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত সজ্জন কুমার

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: প্রয়াত বর্ষীয়ান কংগ্রেস নেতা। ৮০ বছর বয়সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন কংগ্রেসের প্রাক্তন সাংসদ সজ্জন কুমার। দিল্লির সফদরজং হাসপাতালে চিকিত্সাধীন ছিলেন তিনি। বৃহস্পতিবার তিনি প্রয়াত হয়েছেন। ১৯৪৮ সালের শিখবিরোধী দাঙ্গার মামলার তিহাড় জেলে যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত ছিলেন। জেলে অসুস্থ হয়ে পড়লে তাঁকে দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়েছিল। কিন্তু সেখানে পৌঁছানোর পর চিকিত্সকেরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। তবে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ এখনও পর্যন্ত তাঁর মৃত্যুর সঠিক কারণ জানায়নি।
কে এই সজ্জন কুমার?
সজ্জন কুমার ছিলেন উত্তর দিল্লির আউটার দিল্লি লোকসভা কেন্দ্রের তিনবারের নির্বাচিত সাংসদ। তিনি মূলত দিল্লি কংগ্রেসের একজন অতি প্রভাবশালী ও প্রভাবশালী জাট নেতা হিসেবেই রাজনীতি পরিচালনা করতেন। কিন্তু ১৯৮৪ সালের শিখবিরোধী সহিংসতার ঘটনায় তাঁর নাম জড়িয়ে যাওয়ার পর থেকেই তাঁর পুরো রাজনৈতিক জীবন মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত ও বিতর্কিত হয়ে ওঠে।
কেন যাবজ্জীন সাজা পেয়েছিলেন সজ্জন?
১৯৮৪ সালের ৩১ অক্টোবর তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী তাঁরই দুই শিখ দেহরক্ষী সতবন্ত সিং ও বিয়ন্ত সিংয়ের হাতে গুলিতে নিহত হন। এই মর্মান্তিক ঘটনার পরপরই রাজধানী দিল্লি-সহ উত্তর ভারতের একাধিক জায়গায় শিখ সম্প্রদায়ের ওপর ভয়াবহ হিংসাত্মক আক্রমণ নেমে আসে। ওই হামলায় বহু নিরীহ মানুষ প্রাণ হারান। সরকারি তথ্যে দিল্লিতে নিহতের সংখ্যা প্রায় তিন হাজার বলা হলেও সাধারণ মানুষের মতে এই সংখ্যা ছিল অনেক বেশি। অভিযোগ ওঠে যে, সজ্জন কুমার নিজেই সেই দাঙ্গায় উসকানি দেওয়া এবং ভিড় খেপিয়ে তোলার মূল কারিগর ছিলেন।
দীর্ঘ তিন দশকেরও বেশি সময় ধরে বেশ কয়েকটি আইনি মামলায় সজ্জন কুমারের বিচারপ্রক্রিয়া চলতে থাকে। শুরুর দিকের তদন্তে বিচারপতি রংনাথ মিশ্র কমিশন কিংবা জৈন-আগরওয়াল প্যানেলের প্রতিবেদনে তাঁর নাম উঠে আসেনি। তবে পরবর্তীতে ২০১৫ সালে বিজেপি সরকার পুরনো বন্ধ হয়ে যাওয়া মামলাগুলো পুনরায় খতিয়ে দেখতে বিশেষ তদন্তকারী দল (SIT) গঠন করে। এবং তারপর থেকে পরিস্থিতি বদলাতে শুরু করে।
২০১৮ সালের ১৭ ডিসেম্বর দিল্লি হাইকোর্ট আগের একটি নিম্ন আদালতের খালাসের নির্দেশ বাতিল করে দেয়। আদালত রাজ নগর পার্ট-১ এবং পালম কলোনিতে পাঁচজন শিখকে হত্যার অপরাধে সজ্জন কুমারকে দোষী সাব্যস্ত করে বাকি জীবনের জন্য যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেয়। এই গুরুত্বপূর্ণ রায়ে হাইকোর্ট পুরো ঘটনাটিকে 'মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ' বলে উল্লেখ করেছিল। সাজা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি কংগ্রেস দল থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে ইস্তফা দেন। সেই সময় ভারতের তৎকালীন অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলি তাঁকে '১৯৮৪ সালের দাঙ্গার প্রতীক' হিসেবে চিহ্নিত করেছিলেন।
তবে এখানেই তাঁর সাজা শেষ হয়নি। পরবর্তীতে ২০২৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে রাউস অ্যাভিনিউ আদালত সরস্বতী বিহার এলাকায় এক বাবা ও ছেলেকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারার মামলায় সজ্জন কুমারকে দ্বিতীয়বারের জন্য যাবজ্জীবন কারাদণ্ড প্রদান করে। যদিও চলতি বছরের জানুয়ারি মাসে জনকপুরী ও বিকাশপুরী এলাকার অন্য একটি দাঙ্গার মামলায় উপযুক্ত প্রমাণ না থাকায় আদালত তাঁকে খালাস দিয়েছিল।
১৯৭৭ সালে পৌরসভার কাউন্সিলর হয়ে নিজের রাজনৈতিক ক্যারিয়ার শুরু করেছিলেন সজ্জন কুমার। তবে ২০০৯ সালে রাজনৈতিক মহলের তীব্র চাপের মুখে পড়ে কংগ্রেস দল তাঁকে এবং অন্য অভিযুক্ত জগদীশ টাইটলারকে নির্বাচনের টিকিট না দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলে তাঁর রাজনীতির পথ পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যায়। এর অনেক পর ২০১৩ সালে তাঁর ছেলেকে দিল্লি বিধানসভা নির্বাচনে কংগ্রেসের পক্ষ থেকে প্রার্থী করা হলেও তিনি জয়ী হতে পারেননি। দীর্ঘ আদালত প্রক্রিয়ার মাধ্যমে অবশেষে অপরাধ প্রমাণিত ও সাজা হলেও, ১৯৮৪ সালের সেই কালচে দাগ কংগ্রেস দলের রাজনৈতিক ইমেজের ওপর আজও রয়ে গেছে।
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