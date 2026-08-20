Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /দেশ
  • /জেলেই অসুস্থ, হাসপাতালে আনতেই শেষ! প্রয়াত ১৯৮৪ দাঙ্গার যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত সজ্জন কুমার

জেলেই অসুস্থ, হাসপাতালে আনতেই শেষ! প্রয়াত ১৯৮৪ দাঙ্গার যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত সজ্জন কুমার

Sajjan Kumar death: ২০২৫ সালের ফেব্রুয়ারিতে রাউস অ্যাভিনিউ আদালত সরস্বতী বিহার এলাকায় বাবা ও ছেলেকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারার মামলায় তাঁকে আবারও যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেয়। যদিও চলতি বছরের জানুয়ারিতে জনকপুরী ও বিকাশপুরীর দাঙ্গা সংক্রান্ত মামলায় প্রমাণের অভাবে তিনি খালাস পেয়েছিলেন।

Written BySoumita Khan
Published: Aug 20, 2026, 03:21 PM IST|Updated: Aug 20, 2026, 03:31 PM IST
জেলেই অসুস্থ, হাসপাতালে আনতেই শেষ! প্রয়াত ১৯৮৪ দাঙ্গার যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত সজ্জন কুমার

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
জেলেই অসুস্থ, হাসপাতালে আনতেই শেষ! প্রয়াত ১৯৮৪ দাঙ্গার যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত সজ্জন
2
3
4
5