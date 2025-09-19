Manipur: ফের অগ্নিগর্ভ মণিপুর, সেনা কনভয়ে হামলা! নিহত ৩, মোদীর সফরে পরেই....

Manipur: ফের অগ্নিগর্ভ মণিপুর, সেনা কনভয়ে হামলা! নিহত ৩, মোদীর সফরে পরেই....
Manipur: গোটা এলাকা ঘিরে ফেলা হয়েছে। চলছে তল্লাশি। জওয়ানদের উদ্দেশে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন মণিপুরের রাজ্যপাল অজয় কুমার ভাল্লা।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: মোদীর সফরের পরেই ফের অগ্নিগর্ভ মণিপুর। এবার নিশানায় সেনা। অসম রাইফেলসের কনভয়ে হামলা চালাল 'অজ্ঞাতপরিচয় সন্ত্রাসবাদীরা'। নিহত ২ জওয়ান। আহত কমপক্ষে ৬।
প্রশাসন সূত্রে খবর, ঘড়িতে তখন ৬টা। আজ, শুক্রবার সন্ধ্যায় রাজধানী ইম্ফল থেকে বিষ্ণুপুরের দিকে যাচ্ছিল অসম রাইফেলসের কনভয়। নাম্বোল সবাল লেইকাই এলাকায় সেনা কনভয় হামলা চালায় 'অজ্ঞাতপরিচয় সন্ত্রাসবাদীরা'। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় ২ জওয়ানের। গুরুতর আহত হয়েছেন অন্তত ৬ জন। দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় তাঁদের। ঘটনার পর র এলাকা ছেড়ে জঙ্গলের দিকে পালিয়ে যায় হামলাকারীরা। গোটা এলাকা ঘিরে ফেলা হয়েছে। চলছে তল্লাশি। দ জওয়ানদের উদ্দেশে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন মণিপুরের রাজ্যপাল অজয় কুমার ভাল্লা।
এর আগে, চলতি মাসের ১৩ তারিখই মণিপুরে গিয়েছিল প্রধানমন্ত্রী। তাঁকে কাছে পেয়ে আবেগে ভেসে গিয়েছিলেন স্থানীয় বাসিন্দারা। নিজেদের দুর্দশার কথা বলতে গিয়ে চোখের জল ধরে রাখতে পারেন না অনেকেই। ইম্ফলের জনসভা থেকে শান্তির বার্তাও দিয়েছিলেন মোদী।
