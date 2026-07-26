Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /দেশ
  • /দুদিনে ২ মন্ত্রীর পদত্যাগ! একদিকে প্রশ্ন ফাঁস-কাণ্ড, অন্য দিকে গুরুতর দুর্নীতির অভিযোগ...! অন্যজন কে?

দু'দিনে ২ মন্ত্রীর পদত্যাগ! একদিকে প্রশ্ন ফাঁস-কাণ্ড, অন্য দিকে 'গুরুতর দুর্নীতি'র অভিযোগ...! অন্যজন কে?

Ministers Quit For Different Reasons: ২ দেশ, ২ দিন, ২ মন্ত্রী, ২ পদত্যাগ! দুজনেই শিক্ষামন্ত্রী! হ্যাঁ, দু'দিনে দু'দেশে দুই ভিন্ন কারণে পদত্যাগ দুই শিক্ষামন্ত্রীর! খুবই আশ্চর্য ঘটনা। খুব অদ্ভুত সমাপতনও। এই ঘটনার দুই প্রান্তে দুই মহাদেশ-- এশিয়া আর অস্ট্রেলিয়া। দুই ভিন্ন কারণে এই দুই পদত্যাগের ঘটনা। একটি ভারতে, অন্যটি অস্ট্রেলিয়ান ক্যাপিটাল টেরিটরিতে।

Written BySoumitra Sen
Published: Jul 26, 2026, 08:51 PM IST|Updated: Jul 26, 2026, 09:00 PM IST
দু'দিনে ২ মন্ত্রীর পদত্যাগ! একদিকে প্রশ্ন ফাঁস-কাণ্ড, অন্য দিকে 'গুরুতর দুর্নীতি'র অভিযোগ...! অন্যজন কে?
Image Credit: একজন তো ধর্মেন্দ্র প্রধান! অন্যজন কে?

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
এবার পরীক্ষা ব্য়বস্থার খোলনলচে বদলে ফেলছে কেন্দ্র! বড় ঘোষণা প্রধানমন্ত্রীর
Narendra Modi26 min ago
2
Matua Bandhu Medical Card40 min ago
3
Dharmendra Pradhan’s resignation impact1 hr ago
4
Dharmendra Pradhan1 hr ago
5
Sreelekha Mitra1 hr ago