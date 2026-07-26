দু'দিনে ২ মন্ত্রীর পদত্যাগ! একদিকে প্রশ্ন ফাঁস-কাণ্ড, অন্য দিকে 'গুরুতর দুর্নীতি'র অভিযোগ...! অন্যজন কে?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ২ দেশ, ২ দিন, ২ মন্ত্রী, ২ পদত্যাগ! দুজনেই শিক্ষামন্ত্রী! খুবই আশ্চর্য ঘটনা। খুব আশ্চর্য সমাপতনও। এই ঘটনার দুই প্রান্তে দুই মহাদেশ-- এশিয়া আর অস্ট্রেলিয়া। দুই ভিন্ন কারণে এই দুই পদত্যাগের ঘটনা। একটি ভারতে, অন্যটি অস্ট্রেলিয়ান ক্যাপিটাল টেরিটরিতে। একজন, আমরা সবাই জানি যাঁর নামকে কেন্দ্র করে গত ১ মাস ধরে দেশ উত্তাল, সেই ধর্মেন্দ্র প্রধান; অন্যজন, অস্ট্রেলিয়ার শিক্ষামন্ত্রী ইভেট বেরি। পদত্যাগের কারণ আলাদা হলেও, নিজ নিজ মন্ত্রকের সমস্যার দায় কাঁধে নিয়ে পদত্যাগ করেছেন দুই দেশের দুই শিক্ষামন্ত্রী।
'গুরুতর দুর্নীতির' প্রমাণ পেয়েই
কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান NEET-UG প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনায় পদত্যাগ করার ঠিক দুই দিন আগে, অস্ট্রেলিয়ার এই শিক্ষামন্ত্রীও নিজের পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছেন। অস্ট্রেলিয়ান ক্যাপিটাল টেরিটরি (ACT)-র শিক্ষামন্ত্রী ইভেট বেরি (Yvette Berry) তাঁর মন্ত্রকের দুই শীর্ষ সরকারি আধিকারিকের বিরুদ্ধে 'গুরুতর দুর্নীতির' প্রমাণ পাওয়ার পরেই মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করেন।
টেন্ডারে প্রভাব
তবে এই তদন্তে ইভেট বেরির নিজস্ব কোনো ভুল বা দুর্নীতির প্রমাণ মেলেনি। দুর্নীতি দমন কমিশনের তদন্তে উঠে আসে, 'ক্যাম্পবেল প্রাইমারি স্কুল'-এর ১৮.৮ মিলিয়ন অস্ট্রেলিয়ান ডলারের সংস্কারকাজের দরপত্র (টেন্ডার) প্রক্রিয়ার সময় বেরির প্রাক্তন চিফ অব স্টাফ জোশুয়া সেরামিডাস এবং এসিটি শিক্ষা নির্দেশালয়ের প্রাক্তন প্রধান কেটি হেয়ার মারাত্মক দুর্নীতিতে জড়িয়ে পড়েন। কমিশন জানিয়েছে, ওই দুই আধিকারিক গোপনে সিএফএমইইউ (CFMEU) ইউনিয়নকে টেন্ডার প্রক্রিয়ায় প্রভাব খাটানোর সুযোগ করে দিয়েছিলেন।
'দায় নিয়েই সরছি'
বৃহস্পতিবার পদত্যাগের কথা ঘোষণা করার সময় ইভেট বেরি জানান, তিনি এই ঘটনায় "পূর্ণ দায়" নিচ্ছেন এবং রিপোর্টটি নিয়ে সংসদে কোনো "রাজনৈতিক নাটক" তৈরি হোক, তা তিনি চান না। তিনি বলেন, নিজের সততা ও নৈতিকতা অক্ষুণ্ণ রেখে তিনি মন্ত্রিসভা ছাড়ছেন তবে, এসিটি বিধানসভার সদস্য হিসেবে সাধারণ মানুষের কাজ তিনি চালিয়ে যাবেন। ইভেট বেরি বলেছেন, পরিস্থিতি কঠিন হলেও আমি কখনো দায়িত্ব থেকে পিছিয়ে আসিনি। নিঃসন্দেহে এটা কঠিন সময়। তবে আমি আমার সততা ও নৈতিক মূল্যবোধ অক্ষুণ্ণ রেখেই এই পদ ছাড়ছি!
NEET-UG পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস এবং ধর্মেন্দ্র
অন্য দিকে ভারতে, NEET-UG পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস এবং অন্যান্য সর্বভারতীয় প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় অনিয়মের অভিযোগে কয়েক সপ্তাহ ধরে চলা টানা বিক্ষোভের পরে পদত্যাগ করেন শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান। ছাত্র সংগঠন, শিক্ষা আন্দোলনকারী সোনম ওয়াংচুক, 'ককরোচ জনতা পার্টি' (CJP) এবং বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি তাঁর অপসারণের দাবি জানিয়ে আসছিল। তাদের বক্তব্য ছিল, দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার প্রধান হিসেবে এই ব্যর্থতার দায়ভার গ্রহণ করে ধর্মেন্দ্র প্রধানেরই পদত্যাগ করা উচিত। বিলম্বে হলেও ধর্মেন্দ্র প্রধান পদত্যাগ করেন।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)