/হস্টেলে ফেরার পথে মেডিক্যাল কলেজ ক্যামপাসে আধ ঘণ্টায় বিকৃতকামের শিকার দুই তরুণী ইনটার্ন, তোলপাড়

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: হরিয়ানার খানপুর কালানে ভগত ফুল সিং গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ ফর উইমেনে দুই মহিলা এমবিবিএস (MBBS) ইন্টার্নকে যৌন হেনস্থা ও শারীরিক নিগ্রহের অভিযোগ উঠেছে। এই ঘটনার জেরে মেডিক্যাল চত্বরে চিকিৎসকদের নিরাপত্তা নিয়ে তীব্র ক্ষোভ এবং মেডিক্যাল পড়ুয়ারা ক্যাম্পাসে কড়া সুরক্ষার দাবিতে আন্দোলনে নেমেছেন। ঘটনার পর পুলিস তৎপরতার সঙ্গে অভিযুক্ত মিস্ত্রিকে গ্রেফতার করেছে।
ঘটনার বিবরণ
পুলিস সূত্রে জানা গিয়েছে, গত ১৫ই আগস্ট রাতে কলেজ ক্যাম্পাসের ভেতরেই কয়েক মিনিটের ব্যবধানে দুটি পৃথক হেনস্থার ঘটনা ঘটে। রাত আনুমানিক সাড়ে দশটা নাগাদ এক মহিলা ইন্টার্ন চিকিৎসক ক্যাম্পাসের লাইব্রেরির দিকে যাচ্ছিলেন। অপর এক ইন্টার্ন চিকিৎসক তাঁর নির্ধারিত ডিউটি করার উদ্দেশ্যে হেঁটে যাচ্ছিলেন।
সেই সময় ক্যাম্পাসের মধ্যেই এক নির্মাণকাজে যুক্ত শ্রমিক একা থাকা অবস্থায় ওই দুই মহিলা চিকিৎসককে হেনস্থা ও শারীরিকভাবে অশোভন স্পর্শ করে। দু'জনেই ক্যাম্পাসের হস্টেলে থাকতেন। ঘটনার পর মহিলা থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়।
পুলিসের পদক্ষেপ
খানপুর কালান মহিলা থানার এক আধিকারিক জানান, ইন্টার্ন চিকিৎসকদের দায়ের করা অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিস দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করে। অভিযুক্ত ব্যক্তি ক্যাম্পাসেরই একটি নির্মীয়মাণ অংশে শ্রমিক হিসেবে কাজ করছিল। গত ১৬ই আগস্ট পুলিস অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে।
ভারতীয় ন্যায় সংহিতা (BNS)-র ৭৪ ধারা (মহিলার শ্লীলতাহানির উদ্দেশ্যে বলপ্রয়োগ বা আক্রমণ) এবং ৭৮ ধারা (স্টকিং বা পিছু নেওয়া)-এর অধীনে মামলা রুজু করা হয়েছে।
শিক্ষার্থীদের ক্ষোভ ও অবস্থান বিক্ষোভ
এই ন্যক্কারজনক ঘটনার প্রতিবাদে ক্যাম্পাসের সামগ্রিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন চিকিৎসকরা। মঙ্গলবার ভগত ফুল সিং মেডিক্যাল কলেজের বহু এমবিবিএস শিক্ষার্থী ইনস্টিটিউট পরিচালকের (Director) অফিসের সামনে অবস্থান বিক্ষোভে বসেন। বিক্ষোভকারী পড়ুয়াদের বক্তব্য, পর্যাপ্ত আলোর অভাব এবং নিরাপত্তারক্ষীর অপ্রতুলতার কারণেই এমন ঘটনা ঘটেছে।
এক আন্দোলনকারী ছাত্রী জানান, কলেজ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে দীর্ঘ বৈঠক হলেও বাস্তব পরিস্থিতিতে কোনও পরিবর্তন আসেনি। ঘটনার পরদিনও ওই নির্দিষ্ট জায়গায় কোনও অতিরিক্ত আলো বা নিরাপত্তারক্ষী মোতায়েন করা হয়নি। শিক্ষার্থীদের মতে, এত বড় ক্যাম্পাসে নামমাত্র নিরাপত্তারক্ষী দিয়ে নারী চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের সুরক্ষা নিশ্চিত করা অসম্ভব। অবিলম্বে ক্যাম্পাসের সর্বত্র পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা এবং স্থায়ী নিরাপত্তারক্ষী বৃদ্ধির দাবি জানিয়েছেন তাঁরা।
এই ঘটনা আবারও চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানগুলিতে কর্তব্যরত মহিলা চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের কর্মস্থলের সার্বিক নিরাপত্তা নিয়ে প্রশাসনিক গাফিলতির বিষয়টি সামনে নিয়ে এসেছে।
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