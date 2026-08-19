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হস্টেলে ফেরার পথে মেডিক্যাল কলেজ ক্যামপাসে আধ ঘণ্টায় বিকৃতকামের শিকার দুই তরুণী ইনটার্ন, তোলপাড়

Haryana Medical College intern molestation case: খানপুর কালান মহিলা থানার এক আধিকারিক জানান, ইন্টার্ন চিকিৎসকদের দায়ের করা অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিস দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করে। অভিযুক্ত ব্যক্তি ক্যাম্পাসেরই একটি নির্মীয়মাণ অংশে শ্রমিক হিসেবে কাজ করছিল। গত ১৬ই আগস্ট পুলিস অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে।

Reported ByNabanita Sarkar Edited ByNabanita Sarkar
Published: Aug 19, 2026, 02:07 PM IST|Updated: Aug 19, 2026, 02:07 PM IST
হস্টেলে ফেরার পথে মেডিক্যাল কলেজ ক্যামপাসে আধ ঘণ্টায় বিকৃতকামের শিকার দুই তরুণী ইনটার্ন, তোলপাড়

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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