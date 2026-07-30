/বদলাচ্ছে সমীকরণ? ২ NCPI সাংসদ ফিরছেন তৃণমূলে? দিল্লির বিগ আপডেট

রাজীব চক্রবর্তী: দিল্লিতে ফের বদলাচ্ছে সমীকরণ ? ঢাকঢোল পিটিয়ে এনসিপিআই-তে যাওয়া দুই সংসদ আবার তৃণমূলে ফিরতে চাইছেন। সূত্রের খবর তেমনটাই।
জি ২৪ ঘন্টা ইঙ্গিত দিয়েছিল অনেক আগেই। দিল্লিতে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ভূপেন্দ্র যাদবের বাড়িতে বৈঠকে সেদিন উপস্থিত হতে চাননি ওই দুই সাংসদ। তারপর কিছুটা জল গড়িয়েছে। সই-স্বাক্ষর করে এন সি পি আই তে যোগদান এবং এনডিএ শিবিরে যোগ দিয়েছেন তাঁরা।
কিন্তু, সংখ্যালঘু ওই দুই সাংসদের ভোটারদের বেশিরভাগই সংখ্যালঘু। তাই ইন্ডিয়া শিবিরে যাওয়ার ঘোষণা করেও নিজেদের এলাকায় আগের মত আর ঘুরতে পারছেন না এই দুই সাংসদ। অগত্যা বেশিরভাগ সময় দিল্লিতেই থাকছেন তাঁরা। এখন তাঁরা আবার তৃণমূলে ফেরার জন্য যোগাযোগ করছেন বলে সূত্রের দাবি। তৃণমূলে ফেরার ফর্মুলা কী? তা নিয়ে আলোচনা চলছে বলেও খবর।
তৃণমূলের একটি সূত্র জানাচ্ছে, দলত্যাগ বিরোধী আইনে তাঁদের সদস্যপদ খারিজ করার যে আবেদন জানানো হয়েছে, দলের তরফে সবার আগে তা প্রত্যাহার করতে হবে। তারপর দল বিরোধী কাজের জন্য তাঁদের দল থেকে বহিষ্কার করা হবে। সেক্ষেত্রে একটি সম্ভাবনা তৈরি হবে- নির্দল সাংসদ হিসেবে থেকে যাওয়ার। কানাঘুষোয় শোনা যাচ্ছে, এমন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে শুরু হয়ে গিয়েছে আলোচনাও।
ওদিকে এন সি পি আই দলের অন্দরে এমনিতেই স্বীকৃতি পাওয়া নিয়ে অসন্তোষ রয়েছে। এ ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে মহারাষ্ট্রের উদ্ধব ঠাকরের শিবসেনা ভেঙ্গে একনাথ শিন্ডে গোষ্ঠীতে যোগ দেওয়ার মামলায় সুপ্রিম কোর্টের কি রায় হয়, সেদিকে নজর রাখছে সরকারপক্ষ। স্বভাবতই অস্বস্তিতে এন সি পি আই।
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