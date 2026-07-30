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বদলাচ্ছে সমীকরণ? ২ NCPI সাংসদ ফিরছেন তৃণমূলে? দিল্লির বিগ আপডেট

NCPI MPs returning TMC: মধুচন্দ্রিমাকাল শেষ? এন সি পি আই শিবিরে ভাঙন? ২ সংখ্যালঘু এন সি পি আই সাংসদ ফিরছেন মমতার-তৃণমূলে। ঘোর অস্বস্তিতে এন সি পি আই।

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Jul 30, 2026, 11:28 AM IST|Updated: Jul 30, 2026, 01:00 PM IST
বদলাচ্ছে সমীকরণ? ২ NCPI সাংসদ ফিরছেন তৃণমূলে? দিল্লির বিগ আপডেট
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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