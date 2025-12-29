Train Fire: শীতের জবুথবু রাতে চলন্ত ট্রেনে ভয়ংকর অগ্নিকাণ্ড! মুহূর্তের মধ্যে পুড়ে খাক কামরা, ১৫৮ যাত্রীর মধ্যে মৃত...

English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Andhra Train Fire: চলন্ত ট্রেনে বিধ্বংসী আগুনে একজনের মৃত্যু। অন্ধ্রপ্রদেশের আনাকাপালি জেলায় ইয়ালামানচিলিতে রেলওয়ে স্টেশনের কাছে এই দুর্ঘটনাটি ঘটে। রবিবার মধ্যরাতে টাটানগর-এর্নাকুলম সুপার এক্সপ্রেসের দু'টি কামরায় আগুন লেগে যায়। 

সৌমিতা খাঁ | Updated By: Dec 29, 2025, 11:38 AM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: শীতের রাতে ভয়ংকর দুর্ঘটনা। চলন্ত ট্রেনে ভয়ংকর অগ্নিকাণ্ড। যাত্রীদের মধ্যে আতঙ্কে হুড়োহুড়ি। অন্ধ্রপ্রদেশের আনাকাপালি জেলায় ইয়ালামানচিলিতে রেলওয়ে স্টেশনের কাছে এই দুর্ঘটনাটি ঘটে। রবিবার মধ্যরাতে টাটানগর-এর্নাকুলম সুপার এক্সপ্রেসের দু'টি কামরায় আগুন লেগে যায়। প্রথমে বি১ এসি কোচে আগুন লাগে, সেখান থেকে আগুন ছড়িয়ে পড়ে এম২ এসি কামরায়। আগুন দেখে চেন টেনে ট্রেন থামান যাত্রীরা। মুহূর্তের মধ্যে হু হু করে ছড়িয়ে পড়ে আতঙ্ক।

দ্রুত ট্রেনের কামরাগুলো খালি করা হয়। একটি কামরায় ৮২ জন ও অন্য কামরায় ৭৬ জন যাত্রী ছিলেন বলে জানা গিয়েছে। ইতিমধ্যেই তাঁদের মধ্যে একজনের মৃত্যু হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। তবে এখনও মৃতের সংখ্যা বাড়েনি।

তবে ঘটনাটি এখানেই শেষ নয়। ট্রেনটি দ্রুত সেই দুটি ক্ষতিগ্রস্ত কোচ থেকে আলাদা করে নেওয়া হয় এবং পথ চলে এর্নাকুলামের দিকে। 'যাত্রীদের গন্তব্যে পৌঁছানো হবে,' পুলিস কর্মকর্তা আশ্বস্ত করেন। তবে, একটি প্রশ্ন উঠছে —কেন এই আগুন? এবং কীভাবে এটি ঘটেছিল?

পুলিসের দুটি ফরেনসিক টিম এখন প্রাণপণে কাজ করছে, আগুনের রহস্য উন্মোচনে। ঠিক কী কারণে আগুন লাগল তা এখনও জানা যায়নি। এই দুর্ঘটনার জেরে বিজওয়াড়া এবং বিশাখাপত্তনম রুটে ট্রেন চলাচল সাময়িক ভাবে ব্যাহত হয়। তবে পরিষেবা স্বাভাবিক রাখতে রেলকর্মীরা চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন।

প্রসঙ্গত, অন্যদিকে মেক্সিকোতে আরও বড় ভয়ংকর দুর্ঘটনা ঘটে। লাইনচ্যুত হয়ে কমপক্ষে ১৩ যাত্রীর মৃত্যু। আহত হয়েছেন প্রায় ১০০ যাত্রী। দুর্ঘটনাটি অবশ্য এখানের নয়, ঘটেছে মেক্সিকোর দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় ওয়াক্সাকা অঞ্চলে। জানা গিয়েছে, রবিবার সকালে এই বড়সড় দুর্ঘটনাটি ঘটে। ট্রেনটিতে মোট ২৫০ জন আরোহী ছিলেন, যার মধ্যে ২৪১ জন যাত্রী এবং ৯ জন ক্রু সদস্য।

মেক্সিকান নৌবাহিনী জানিয়েছে, এ ঘটনায় মোট ৯৮ জন আহত হয়েছেন। আহতদের মধ্যে ৩৬ জনকে হাসপাতালে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে। কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, নিজান্দা শহরের কাছে একটি বাঁক ঘুরানোর সময় ট্রেনটি লাইনচ্যুত হয়। এ ঘটনায় তদন্ত চলছে বলে মেক্সিকোর অ্যাটর্নি জেনারেল খোদ নিশ্চিত করেছেন। দুর্ঘটনাকবলিত ট্রেনটি রেললাইন থেকে ছিটকে পড়ে পাহাড়ি ঢালের পাশে আংশিকভাবে হেলে যায়। মেক্সিকোর নৌবাহিনী জানিয়েছে, প্রশান্ত মহাসাগরীয় বন্দর সালিনা ক্রুজকে উপসাগরীয় উপকূলের কোটজাকোয়ালকোসের সঙ্গে সংযুক্তকারী ইন্টারওসেনিক ট্রেনটিতে দুটি লোকোমোটিভ ও চারটি যাত্রীবাহী বগি ছিল। ওয়াখাকার গভর্নর সালোমন জারা ক্রুজ এক বিবৃতিতে দুর্ঘটনার ঘটনায় 'গভীর দুঃখ' প্রকাশ করেন।

