  • 20 lakh govt teachers job risk in India: চাকরি হারাতে চলেছে ২০ লক্ষ সরকারি শিক্ষক: গণ-ছাঁটাইয়ের আশঙ্কায় দেশ জুড়ে আন্দোলনের আগুন

20 lakh govt teachers job risk in India: চাকরি হারাতে চলেছে ২০ লক্ষ সরকারি শিক্ষক: গণ-ছাঁটাইয়ের আশঙ্কায় দেশ জুড়ে আন্দোলনের আগুন

Govt Teacher Job Crisis India: ভারতের প্রাথমিক ও উচ্চ-প্রাথমিক শিক্ষা স্তরে কর্মরত লক্ষ লক্ষ শিক্ষকের ভবিষ্যৎ এখন এক সুতোর ওপর ঝুলে রয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকার এবং সুপ্রিম কোর্টের কড়া অবস্থানের কারণে দেশজুড়ে প্রায় ২০ লক্ষ সরকারি ও সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুলের শিক্ষক তাঁদের কর্মসংস্থান হারানোর ঝুঁকিতে রয়েছেন। 

নবনীতা সরকার | Updated By: Apr 4, 2026, 08:30 PM IST
20 lakh govt teachers job risk in India: চাকরি হারাতে চলেছে ২০ লক্ষ সরকারি শিক্ষক: গণ-ছাঁটাইয়ের আশঙ্কায় দেশ জুড়ে আন্দোলনের আগুন
চাকরি হারাতে চলেছে ২০ লক্ষ শিক্ষক?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থায় এক নজিরবিহীন সংকটের মেঘ। সুপ্রিম কোর্ট এবং ‘শিক্ষার অধিকার আইন’ (RTE)-এর কঠোর নিয়মের জেরে দেশজুড়ে প্রায় ২০ লক্ষ সরকারি শিক্ষকের চাকরি এখন চরম অনিশ্চয়তার মুখে। দিল্লি থেকে পশ্চিমবঙ্গ—দেশের বিভিন্ন প্রান্তে এই নিয়ে বিক্ষোভ শুরু হয়েছে। শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে ‘শিক্ষক যোগ্যতা নির্ণায়ক পরীক্ষা’ বা টেট (TET) পাসের বাধ্যবাধকতা এবং প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত আইনি জটিলতাই এই সংকটের মূলে।

ভারতের প্রাথমিক ও উচ্চ-প্রাথমিক শিক্ষা স্তরে কর্মরত লক্ষ লক্ষ শিক্ষকের ভবিষ্যৎ এখন এক সুতোর ওপর ঝুলে রয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকার এবং সুপ্রিম কোর্টের কড়া অবস্থানের কারণে দেশজুড়ে প্রায় ২০ লক্ষ সরকারি ও সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুলের শিক্ষক তাঁদের কর্মসংস্থান হারানোর ঝুঁকিতে রয়েছেন। 

মূলত ‘শিক্ষক যোগ্যতা নির্ণায়ক পরীক্ষা’ (TET) পাস না করা এবং নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে প্রয়োজনীয় পেশাদার প্রশিক্ষণ (B.Ed বা D.El.Ed) সম্পন্ন না করার কারণেই এই পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। রাজধানী দিল্লির যন্তর মন্তর থেকে শুরু করে বিভিন্ন রাজ্যের রাজপথে এখন শোনা যাচ্ছে হাজার হাজার শিক্ষকের কান্নার রোল ও স্লোগান।

সংকটের উৎস: শিক্ষার অধিকার আইন (RTE)

২০০৯ সালে প্রবর্তিত ‘শিক্ষার অধিকার আইন’ অনুযায়ী, স্কুলে শিক্ষকতার জন্য ন্যূনতম যোগ্যতা হিসেবে টেট পাস এবং নির্দিষ্ট শিক্ষক প্রশিক্ষণ বাধ্যতামূলক করা হয়েছিল। 

আইনটি কার্যকর হওয়ার সময় অনেক রাজ্যে পর্যাপ্ত প্রশিক্ষিত শিক্ষক না থাকায়, অপ্রশিক্ষিত শিক্ষকদের একটি নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে এই যোগ্যতা অর্জন করার সুযোগ দেওয়া হয়েছিল। 

কিন্তু সেই সময়সীমা একাধিকবার বাড়ানো হলেও, দেখা যাচ্ছে একটি বিশাল অংশ এখনো আইনি মানদণ্ড পূরণ করতে পারেননি।

সুপ্রিম কোর্টের পর্যবেক্ষণ ও জাতীয় শিক্ষা নীতি

সম্প্রতি সুপ্রিম কোর্ট এক রায়ে স্পষ্ট করেছে যে, শিক্ষার গুণমান বজায় রাখতে যোগ্যতাহীন বা অপ্রশিক্ষিত শিক্ষকদের ক্লাসরুমে রাখা আইনত অসম্ভব। 

কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকেও জানানো হয়েছে যে, নির্ধারিত সময়সীমার পরও যারা প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ নিতে ব্যর্থ হয়েছেন, তাঁদের আর চাকরিতে রাখা সম্ভব নয়। এই ঘোষণার পরেই পশ্চিমবঙ্গ, উত্তরপ্রদেশ, বিহার এবং দিল্লির মতো রাজ্যগুলোতে শিক্ষকদের মধ্যে ব্যাপক আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে।

যন্তর মন্তরে গণ-বিক্ষোভ

গত কয়েক দিন ধরে দিল্লির যন্তর মন্তরে হাজার হাজার শিক্ষক জমায়েত হয়ে বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন। তাঁদের দাবি, নিয়োগের সময় সরকারই তাঁদের সুযোগ দিয়েছিল এবং দীর্ঘ বছর ধরে তাঁরা সফলভাবে ছাত্রছাত্রীদের পড়িয়ে আসছেন। মাঝপথে এই বয়সে তাঁদের যদি কর্মচ্যুত করা হয়, তবে লক্ষ লক্ষ পরিবার পথে বসবে। আন্দোলনকারী শিক্ষকদের বক্তব্য:

'আমরা ১০-১৫ বছর ধরে কাজ করছি। এখন আমাদের বয়স ৪০ বা ৪৫-এর উপরে। এই অবস্থায় নতুন করে পরীক্ষা দেওয়া বা অন্য কোনো কাজ করা আমাদের পক্ষে অসম্ভব। সরকার আমাদের মানবিক দিকটি বিবেচনা করুক।'

রাজ্যগুলোর অবস্থান ও জটিলতা

পশ্চিমবঙ্গ-সহ বিভিন্ন রাজ্যে এই সমস্যা আরও জটিল আকার ধারণ করেছে। একদিকে টেট উত্তীর্ণ প্রার্থীরা নিয়োগের দাবিতে আন্দোলন করছেন, অন্যদিকে কর্মরত ‘অযোগ্য’ বা ‘অপ্রশিক্ষিত’ শিক্ষকদের সরিয়ে দেওয়ার চাপ বাড়ছে। 

আইনি জটিলতার কারণে অনেক ক্ষেত্রে যোগ্য প্রার্থীরা সুযোগ পাচ্ছেন না, আবার যারা কাজ করছেন তাঁরাও মানসিক উদ্বেগের মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন।

নিট (NEET) বিতর্কের ছায়া

শিক্ষক নিয়োগের এই সংকটের মধ্যেই দেশে ‘নিট’ (NEET) পরীক্ষার অনিয়ম নিয়ে তোলপাড় চলছে। শিক্ষা ব্যবস্থার এই সামগ্রিক অস্থিরতা সাধারণ মানুষ ও অভিভাবকদের মধ্যে দুশ্চিন্তা বাড়িয়ে দিয়েছে। 

বিশেষজ্ঞদের মতে, যদি সত্যিই ২০ লক্ষ শিক্ষককে একযোগে ছাঁটাই করা হয়, তবে ভারতের প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পূর্ণ ভেঙে পড়বে। হাজার হাজার স্কুল শিক্ষকশূন্য হয়ে যাওয়ার উপক্রম হবে, যার সরাসরি প্রভাব পড়বে কোটি কোটি ছাত্রছাত্রীর ওপর।

সমাধানের পথ কী?

শিক্ষক সংগঠনগুলো দাবি জানাচ্ছে যে, সরকার যেন একটি বিশেষ ‘ওয়ান টাইম মেজার’ বা এককালীন সুযোগ হিসেবে তাঁদের পদ বহাল রাখে এবং ইন-সার্ভিস ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা করে। 

অন্যদিকে, আইন বিশেষজ্ঞরা বলছেন, সুপ্রিম কোর্টের রায়ের পরিপন্থী কোনো কাজ করা সরকারের পক্ষে কঠিন হবে। এক্ষেত্রে একমাত্র কেন্দ্রীয় সরকার যদি অর্ডিন্যান্স বা বিশেষ কোনো আইনি সংশোধনী আনে, তবেই এই বিশাল সংখ্যক মানুষের রুজিরুটি বাঁচানো সম্ভব।

ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থার স্তম্ভ হলেন শিক্ষকরা। কিন্তু যোগ্যতার মানদণ্ড পূরণ না হলে শিক্ষার মান বজায় রাখা সম্ভব নয়—এই কঠিন সত্যের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আজ ২০ লক্ষ জীবন। 

কেবল একটি আইনি লড়াই নয়, বরং ভারতের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের শিক্ষার গুণমান এবং লক্ষ লক্ষ পরিবারের বেঁচে থাকার অধিকারের মধ্যে এক কঠিন দ্বন্দ্ব। তিলোত্তমার রাজপথ থেকে দিল্লির দরবার—এখন সবাই তাকিয়ে আছে কেন্দ্রীয় সরকারের চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের দিকে। আগামী কয়েক সপ্তাহ ভারতের শিক্ষা ইতিহাসের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে।

About the Author

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

