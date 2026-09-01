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চাপে ২০ NCPI সাংসদ! সদস্যপদ খারিজ এড়াতে নয়া চাল, কোন পথে সুদীপ-কাকলিরা?

NCPI aka TMC rebel MPs: অভিষেক বন্দ্যোপাধ্য়ায়ের আবেদনের ভিত্তিতে ২৫ অগাস্ট ২০ জন সাংসদকে আলাদা আলাদা নোটিস ইস্যু করেছিলেন স্পিকার। সাতদিনের মধ্যে জবাব তলব করেছিলেন তিনি। 

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Sep 01, 2026, 02:58 PM IST|Updated: Sep 01, 2026, 02:58 PM IST
চাপে ২০ NCPI সাংসদ! সদস্যপদ খারিজ এড়াতে নয়া চাল, কোন পথে সুদীপ-কাকলিরা?
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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