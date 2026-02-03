Trek turns Fatal: অ্যাডভেঞ্চারের নেশাই হল কাল! ট্রেকিংয়ের রাস্তায় ৪০০ ফুট খাদের নীচে তরুণী শ্রেয়ার ছেঁড়াখোঁড়া দেহ...

Trek turns Fatal: অ্যাডভেঞ্চারের নেশাই হল কাল! ট্রেকিংয়ের রাস্তায় ৪০০ ফুট খাদের নীচে তরুণী শ্রেয়ার ছেঁড়াখোঁড়া দেহ...
Lonavala Trekking: ট্রেকিংয়ে গিয়ে তরুণীর রহস্যমৃত্যু। ৪০০ ফুট গভীর খাদে মিলল শ্রেয়ার নিথর দেহ। আত্মহত্যা নাকি খুন, কীভাবে মৃত্যু হয় শ্রেয়ার। তদন্তে পুলিস।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: অ্যাডভেঞ্চারের নেশাই কাল হয়ে দাঁড়াল। ট্রেকিং করতে গিয়ে নিখোঁজ হয়ে যান ২০ বছরের শ্রেয়া পাটিল। শ্রেয়া ৩১ জানুয়ারি মুম্বই থেকে লোনাভলার টাইগার পয়েন্ট ভ্যালিতে ট্রেকিং করতে গিয়েছিলেন। তিনি ডিউকস নোজ এলাকায় ট্রেকিং শুরু করেন, কিন্তু সন্ধ্যে হয়ে গেলেও বাড়ি ফেরেননি। মেয়ের খোঁজ না পেয়ে উদ্বিগ্ন পরিবার তাঁকে খুঁজতে শুরু করে। এবং জানতে পারে যে তিনি ওই এলাকায় এসেছিলেন। তল্লাশি অভিযানের পর শ্রেয়াকে ৪০০ ফুট গভীর খাদে মৃত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়।
খোঁজাখুঁজি ও উদ্ধার অভিযান
১ ফেব্রুয়ারি সকালে শ্রেয়ার পরিবার লোনাভলা গ্রামীণ থানায় তাঁর নিখোঁজ হওয়া রিপোর্ট করে। তদন্ত চলাকালীন পুলিস নিশ্চিত করে যে টাইগার পয়েন্ট এলাকায় পাওয়া একটি ব্যাগ শ্রেয়ারই ছিল। সকাল সাড়ে ১১টার দিকে রেসকিউ টিমকে খবর দেওয়া হয় এবং শিবদুর্গ রেসকিউ টিম দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। বিকেল ২টা ৩০ মিনিটে আনুষ্ঠানিকভাবে তল্লাশি অভিযান শুরু হয়।
ডগ স্কোয়াড, পুলিস ড্রোন এবং পরে লাইটিং ড্রোন ব্যবহার করে দুর্গম উপত্যকা তল্লাশি করা হয়। বিকেল প্রায় ৪টা ৪৫ মিনিটে প্রায় ৪০০ ফুট নিচে একটি গভীর খাদে শ্রেয়ার দেহের সন্ধান পাওয়া যায়।
অন্ধকারের মধ্যেও দেহ উদ্ধার
আলো কমে আসা ও কঠিন পরিস্থিতি সত্ত্বেও রেসকিউ কর্মীরা দড়ি, স্ট্রেচার ও ওয়াকিটকি ব্যবহার করে নিরাপদে দেহ উদ্ধার করেন। রাত প্রায় ৯টা ৩০ মিনিটে অভিযান শেষ হয় এবং এরপর দেহটি পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়। পুলিস জানিয়েছে, পুলিস প্রশাসন ও শিবদুর্গ রেসকিউ টিমের সমন্বিত প্রচেষ্টার ফলেই উদ্ধার অভিযান সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। ঘটনার বিষয়ে আরও তদন্ত চলছে।
পুলিস আরও জানিয়েছে,তবে এখন তদন্তের বিষয় যে, শ্রেয়া আত্মহত্যা করেছে নাকি তাকে খুন করা হয়েছে।
পুলিস আরও জানিয়েছে, শ্রেয়া কোনও অপরাধমূলক কাজ যুক্ত ছিল কি না তাও তদন্ত করা হচ্ছে। এছাড়া তারা খুঁজছেন যে শ্রেয়া লোনাভলায় একা ছিলেন কি না, নাকি কেউ তার সঙ্গে ছিল। শ্রেয়ার ব্যাগে কোনও আত্মহত্যার নোট পাওয়া যায়নি। পুলিস জানিয়েছে, যেহেতু তার মোবাইল এবং ল্যাপটপে পাসওয়ার্ড রয়েছে, এগুলো খুলে মূল্যবান তথ্য পাওয়া যেতে পারে। এই কাজের জন্য একটি প্রযুক্তি দল কাজ করছে।
শ্রেয়ার পরিচয়
শ্রেয়া মুম্বইয়ের বাসিন্দা। এবং তিনি আইনের ছাত্রী ছিলেন। তাঁর বাবা চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট, মা গৃহিণী এবং ভাই বিদেশে পড়াশোনা শেষ করেছেন। শ্রেয়া ঘুরতে খুবই ভালোবাসতেন। তিনি প্রায়শই ব্যাগ কাঁধে বেরিয়ে পড়তেন। যা নিয়ে পরিবারের সঙ্গে ঝগড়াও হত তাঁর।
কুকুরের সাহায্যে দেহ খুঁজে পাওয়া
শ্রেয়াকে খোঁজার জন্য পুণে রুরাল পুলিস ফোর্সের ক্যানাইন স্কোয়াডের কুকুর দুর্গাকে ডাকা হয়। পুলিস কনস্টেবল সাগর রোকাডে দুর্গার সাহায্যে খাঁড়িতে তল্লাশি শুরু করেন। শ্রেয়ার ব্যাগ থেকে পাওয়া একটি রুমাল ব্যবহার করে দুর্গা গন্ধ অনুসরণ করে দেহ গভীর উপত্যকায় খুঁজে পায়।
