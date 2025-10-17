Bengaluru: পরীক্ষা দিয়ে বাড়ি ফিরছিলেন! আচমকাই পিছন থেকে কে এসে গলা কেটে পালিয়ে গেল... রক্তাক্ত অবস্থায় যামিনী...

Bengaluru: পরীক্ষা দিয়ে বাড়ি ফিরছিলেন! আচমকাই পিছন থেকে কে এসে গলা কেটে পালিয়ে গেল... রক্তাক্ত অবস্থায় যামিনী...
Bengaluru Crime: পরীক্ষা দিয়ে বাড়ি ফিরছিলেন ২১-এর যামিনী। আচমকাই পিছন থেকে কে একটা এসে, চোখ কিছু ছুঁড়ে মারল। তারপর ধারাল অস্ত্র দিয়ে গলা কেটে পালিয়ে গেল। অতিরিক্ত রক্তক্ষরণের কারণে ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় যামিনীর।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: দিনেদুপুরে রাস্তায় নৃশংস খুন ২১-এর তরুণীকে। ঘটনাটি বেঙ্গালুরুর শ্রীরামপুরা রেললাইনের কাছে। নিহত তরুণীর নাম যামিনী প্রিয়া। জানা গিয়েছে, তিনি কর্ণাটকের রাজধানীর হোসাকেরেহল্লি এলাকার একটি কলেজে বি.ফার্মের ছাত্রী ছিলেন।
জানা গিয়েছে, ঘটনার দিন সকাল ৭টার সময় বেরিয়েছিলেন যামিনী। এত সকালে বেরোনোর জন্য তাঁর মনমেজাজ ভালো ছিল না। বাড়িতে বলে গিয়েছিলেন যে, সেদিন তাঁর পরীক্ষা আছে। ঘটনাটি ঘটে, দুপুর আড়াইটে নাগাদ, যখন যামিনী পরীক্ষা দিয়ে বাড়ি ফিরছিলেন।
ফেরার পথে মন্ত্রি মলের কাছে যখন যামিনী হেঁটে যাচ্ছিলেন, সেই সময় আচমকাই এক যুবক পিছন থেকে তাঁর কাছে আসে। যামিনী কিছু বুঝে ওঠার আগেই তাঁর গলা কেটে অভিযুক্ত পালিয়ে যায়। প্রত্যক্ষদর্শীরা রীতিমত শিউড়ে ওঠে। তত্ক্ষণাত্ স্থানীয় পুলিসকে খবর দেয়। পুলিস ঘটনাস্থলে আসে এবং পরিদর্শন করে।
সিনিয়র পুলিস অফিসার জানিয়েছেন, অভিযুক্ত ধরার জন্য তদন্ত চলছে। একাধিক দল তাকে শনাক্ত ও গ্রেফতার করতে কাজ করছে। তিনি আরও বলেন, 'আমরা আশপাশের এলাকার সিসিটিভি ফুটেজ পরীক্ষা করছি এবং স্থানীয়দের সঙ্গে কথা বলছি কোনও সূত্র পাওয়ার জন্য।'
ডেপুটি কমিশনার অফ পুলিস (উত্তর) সিদ্দু নেমা গৌড়া বলেন, 'বিকাল আড়াইটের দিকে ঘটনাটি ঘটে যখন তরুণী রেললাইন ধরে হেঁটে বাড়ি ফিরছিলেন। প্রাথমিকভাবে মনে হচ্ছে প্রেমের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যানের কারণেই এই হামলা হয়েছে। আমরা ভারতীয় ন্যায় সংহিতা (BNS) এর ১০৩ ধারায় খুনের অভিযোগে মামলা দায়ের করেছি এবং তদন্ত শুরু করেছি। অভিযুক্তকে শীঘ্রই গ্রেফতার করা হবে, কারণ নিহত তরুণী এবং অভিযুক্ত উভয়ই একই এলাকার বাসিন্দা।'
তদন্তকারীদের ধারণা, অভিযুক্ত ২৩ বছর বয়সী ভিগনেশ তার বারবার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করার পর যামিনীর উপর আক্রমণ করে। পুলিস জানিয়েছে, হামলাকারী তাঁর চোখে রাসায়নিক কোন জিনিস ছুঁড়ে মারে। তারপরই ধারাল অস্ত্র দিয়ে তাঁর ঘাড় এবং মুখ কেটে দেয়। অতিরিক্ত রক্তক্ষরণের কারণে ঘটনাস্থলেই তরুণীর মৃত্যু হয়।
শ্রী রামপুরা থানায় ঘটনার মামলা দায়ের করা হয়েছে। পুলিস কর্মকর্তারা আশেপাশের সিসিটিভি ফুটেজ পর্যালোচনা করছেন এবং ঘটনার ক্রম একত্রিত করার জন্য প্রত্যক্ষদর্শীদের জিজ্ঞাসাবাদ করছেন।
