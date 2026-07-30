/ভারতের প্রথম মাইক্রোপ্রসেসর তৈরির কাণ্ডারিকে ‘গোমূত্র বিশেষজ্ঞ’ আখ্যা! প্রিয়াঙ্কার মন্তব্যে তীব্র অসন্তোষ ২১৫ শিক্ষাবিদের

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: সংসদে আইআইটি মাদ্রাজের (IIT Madras) অধিকর্তা অধ্যাপক ভি. কামকোটিকে গোমূত্র বিশেষজ্ঞ বলেছিলেন কংগ্রেস সাংসদ প্রিয়াঙ্কা গান্ধী। তাঁর এই মন্তব্যের তীব্র বিরোধিতা করলেন দেশের প্রথম সারির উপাচার্য ও শিক্ষাবিদরা। প্রিয়াঙ্কার করা ‘গোমূত্র বিশেষজ্ঞ’ মন্তব্যের প্রতিবাদ জানিয়ে প্রিয়াঙ্কা গান্ধীকে একটি খোলা চিঠি লিখেছেন ২১৫ জনেরও বেশি উপাচার্য, প্রাক্তন উপাচার্য এবং বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ। চিঠিতে স্বাক্ষরকারীরা স্পষ্ট ভাষায় জানিয়েছেন, দেশের সংসদ হল যুক্তিগ্রাহ্য ও গঠনমূলক বিতর্কের জায়গা। ব্যক্তি আক্রমণ বা বিদ্রুপ করার বদলে একজন গবেষককে তাঁর চিন্তা, কাজ ও ধারণার ভিত্তিতে বিচার করা উচিত।
মন্তব্যের সূত্রপাত কীভাবে?
গত ২৮ জুলাই পরীক্ষা সংস্কার সংক্রান্ত বিল নিয়ে আলোচনার সময় প্রিয়াঙ্কা গান্ধী সরকার গঠিত একটি উচ্চপর্যায়ের টাস্কফোর্সের গঠন নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। আলোচনা চলাকালীনই তিনি আইআইটি মাদ্রাজের ডিরেক্টর অধ্যাপক ভি. কামকোটিকে কটাক্ষ করে "গোমূত্র বিশেষজ্ঞ" বলে অভিহিত করেছিলেন।
চিঠিতে কী বলেছেন শিক্ষাবিদরা?
শিক্ষাবিদরা প্রিয়াঙ্কা গান্ধীকে দেওয়া চিঠিতে তাঁদের গভীর হতাশা ব্যক্ত করেছেন। তাঁরা বলেন, রসিকতা বা রাজনৈতিক মন্তব্য যা-ই হোক না কেন, দেশের অন্যতম শীর্ষ বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত প্রতিষ্ঠানের প্রধান সম্পর্কে এই ধরনের শব্দ প্রয়োগ উদ্বেগের বিষয়।
চিঠিতে অধ্যাপক কামকোটির দীর্ঘ ও উজ্জ্বল অ্যাকাডেমিক কেরিয়ারের কথা তুলে ধরে বলা হয়:
তিনি আইআইটি মাদ্রাজ থেকে কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে এমএস (MS) এবং পিএইচডি (PhD) ডিগ্রি অর্জন করেছেন।
তাঁর ১৫০টিরও বেশি গবেষণা পত্র প্রকাশিত হয়েছে এবং তিনি ৫০টিরও বেশি গবেষণা ও উন্নয়ন প্রকল্পে নেতৃত্ব দিয়েছেন।
ভারতের প্রথম ইন্ডাস্ট্রি-গ্রেড মাইক্রোপ্রসেসর তৈরিতে তিনি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন।
তিনি ডিআরডিও (DRDO) একাডেমিক এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ড এবং আইইএসএ (IESA) টেকনো ভিশনারি অ্যাওয়ার্ডে ভূষিত হয়েছেন।
শিক্ষাবিদরা মনে করিয়ে দেন, সংবিধানের চেতনা অনুযায়ী বিজ্ঞানমনস্কতা বজায় রাখার অর্থ হল যে কোনো ঐতিহ্যবাহী জ্ঞান বা অপ্রচলিত ধারণাকে কুসংস্কার বলে উড়িয়ে না দিয়ে নিরপেক্ষভাবে পরীক্ষা করা। লেবেল এঁটে কোনো গবেষকের মর্যাদাহানি করা অত্যন্ত অনুচিত।
কারা স্বাক্ষর করলেন এই চিঠিতে?
এই চিঠিতে দেশের শিক্ষাজগতের শীর্ষ নেতৃত্ব ও আইআইটি-আইআইএমের শীর্ষকর্তারা স্বাক্ষর করেছেন। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন:
জেএনইউ (JNU) উপাচার্য: ড. শান্তিশ্রী ধূলিপুড়ি পণ্ডিত।
নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য: ড. শচীন চতুর্বেদী।
আইআইটি ডিরেক্টরবৃন্দ: ড. সুমন চক্রবর্তী (আইআইটি খড়গপুর), ড. দেবেন্দ্র জালিহাল (আইআইটি গুয়াহাটি), ড. অমিত পাত্র (আইআইটি বারাণসী) প্রমুখ।
আইআইএম ডিরেক্টরবৃন্দ: ড. অলক কে. রায় (আইআইএম কলকাতা), ড. ভারত ভাস্কর (আইআইএম আমেদাবাদ) প্রমুখ।
এ ছাড়া নীতি আয়োগের প্রাক্তন সহ-সভাপতি ড. রাজীব কুমার, এআইইউ (AIU)-এর সাধারণ সম্পাদক ড. পঙ্কজ মিত্তল এবং ইউজিসি (UPSC)-র প্রাক্তন চেয়ারম্যান ড. ডি.পি. আগরওয়াল চিঠিতে সই করেছেন।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)