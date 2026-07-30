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ভারতের প্রথম মাইক্রোপ্রসেসর তৈরির কাণ্ডারিকে ‘গোমূত্র বিশেষজ্ঞ’ আখ্যা! প্রিয়াঙ্কার মন্তব্যে তীব্র অসন্তোষ ২১৫ শিক্ষাবিদের

আইআইটি মাদ্রাজের ডিরেক্টরকে 'গৌমূত্র বিশেষজ্ঞ' বলে শিক্ষামহলের ক্ষোভের শিকার কংগ্রেস সাংসদ প্রিয়াঙ্কা গান্ধী। প্রিয়াঙ্কার মন্তব্যে তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করে খোলা চিঠি পাঠালেন দেশের ২১৫ জন উপাচার্য ও শিক্ষাবিদ। জেএনইউ, আইআইটি খড়গপুর, আইআইএম কলকাতার পরিচালকরাও সই করলেন চিঠিতে।

Written BySoumita Mukherjee
Published: Jul 30, 2026, 08:16 PM IST|Updated: Jul 30, 2026, 08:16 PM IST
ভারতের প্রথম মাইক্রোপ্রসেসর তৈরির কাণ্ডারিকে ‘গোমূত্র বিশেষজ্ঞ’ আখ্যা! প্রিয়াঙ্কার মন্তব্যে তীব্র অসন্তোষ ২১৫ শিক্ষাবিদের

About the Author

Soumita Mukherjee

Soumita Mukherjee

ইংরেজি সাহিত্যে মাস্টার্স, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতার ছাত্রী। ২০১২ সালে টেলিভিশনে হাতেখড়ি, সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ২০২১ থেকে ডিজিটালের দুনিয়ায় প্রবেশ। বিনোদনের খবর করা নেহাত বিনোদন নয়, দেড় দশকের সাংবাদিক জীবনে তা প্রতিষ্ঠা করেছেন। তারকাদের প্রশ্ন করাতেই বেশি সাবলীল। তবে শুধু গ্ল্যামার জগতেই আটকে নেই। ভোট কভারেজ থেকে শুরু করে দেশ-বিদেশের সব রকমের খবর, ফিল্ড রিপোর্টিং থেকে ভয়েস ওভার, কপি লেখা থেকে ইভেন্ট কোঅর্ডিনেশন-- সর্বমুখিন, সর্বত্রগামী। 

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