/NARCL loan settlement controversy: ২১৭২ কোটির ঋণ মাত্র ৫৭৯ কোটিতে রফা! কাঠগড়ায় সরকারি সংস্থা NARCL, আমজনতার ১৬০০ কোটির ক্ষতি?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বেসরকারি ব্যাংক বা আর্থিক সংস্থাগুলো যখন বড় কোনও লোন সেটলমেন্ট বা ঋণ রফা করে, তখন প্রায়ই নিয়ম ভাঙার অভিযোগ ওঠে। কিন্তু এবার খোদ একটি সরকারি সংস্থাই বড়সড় প্রশ্নের মুখে। দেশের আমজনতার ট্যাক্সের প্রায় ১৬০০ কোটি টাকা লোকসানের এক চাঞ্চল্যকর তথ্য সামনে এনেছে জি মিডিয়া (Zee Media)।
ঘটনাটা কী?
ব্যাংকের টাকা জালিয়াতি ও ঋণ খেলাপিদের রুখতে প্রায় তিন বছর আগে সরকার গঠন করেছিল 'ন্যাশনাল অ্যাসেট রিকনস্ট্রাকশন কোম্পানি লিমিটেড' বা NARCL। এদের কাজ হল ব্যাংগুলোতে আটকে থাকা বড় বড় লোন বা 'ব্যাড লোন' উদ্ধার করা। জি মিডিয়ার হাতে আসা এক্সক্লুসিভ নথি অনুযায়ী, 'Agson Global Pvt. Ltd.' নামের একটি কোম্পানি বিভিন্ন ব্যাংকের কাছ থেকে হাজার হাজার কোটি টাকা ঋণ নিয়েছিল। সময়মতো টাকা না মেটানোয় লোনটি NPA হয়ে যায় এবং মামলা দেউলিয়া আদালত (NCLT ও NCLAT) হয়ে সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত পৌঁছায়। দেশের সর্বোচ্চ আদালতও এই ডিফল্ট বা জালিয়াতিকে অত্যন্ত গম্ভীর বলে মনে করে।
কোথায় হল নিয়ম লঙ্ঘন?
আদালতের চক্কর কাটার পর এই লোন আদায়ের পুরো দায়িত্ব বা ভোটিং রাইটস আসে সরকারি সংস্থা NARCL-এর হাতে। নথি বলছে, Agson Global-এর কাছ থেকে NARCL-এর মোট ২,১৭২ কোটি টাকা উদ্ধার করার কথা ছিল। কিন্তু সবাইকে চমকে দিয়ে সরকারি এই সংস্থাটি মাত্র ৫৭৯ কোটি টাকায় ওই ডিফল্ট বা ঋণখেলাপি কোম্পানির সাথেই পুরো লোন সেটলমেন্ট (রফা) করে নেয়। অর্থাৎ, মাত্র ৫৭৯ কোটি টাকা দিয়ে ২১৭২ কোটির দেনা থেকে পুরোপুরি পার পেয়ে গেল কোম্পানিটি! আর এর ফলে এক ধাক্কায় পাবলিক মানির প্রায় ১৬০০ কোটি টাকার ক্ষতি হলো।
কেন উঠছে প্রশ্ন?
সরকারি নিয়মানুযায়ী, যেকোনও লোন সেটলমেন্টের জন্য 'প্রাইস ডিসকভারি' বা 'বিডিং' (নিলাম ডাক) করা বাধ্যতামূলক। অর্থাৎ বাজারে অন্যান্য সংস্থাকে সুযোগ দেওয়া উচিত, যাতে সর্বোচ্চ দাম পাওয়া যায়। কিন্তু NARCL কোনও রকম নিলাম ডাকার পাত্তাই দিল না। জি মিডিয়ার তদন্তে জানা গিয়েছে, Agson Global কোম্পানির সোনিপতে প্রায় ৩০ একর মূল্যবান জমি রয়েছে। পাশাপাশি তাদের প্রায় ৩০০ কোটি টাকার একটি ইন্স্যুরেন্স ক্লেমও পাওয়ার কথা ছিল।
যদি নিয়ম মেনে নিলাম ডাকা হতো, তবে এই বিষয়গুলোর জন্য হয়তো অন্য কোনো বিডার ১০০০ কোটি বা ১৫০০ কোটি টাকার ডাক তুলত। কিন্তু সরকারি সংস্থাটি তড়িঘড়ি কোনো খোঁজখবর না করেই ডিফল্টার কোম্পানিকে এত বড় ছাড় দিয়ে দিল। স্বাভাবিকভাবেই এখন প্রশ্ন উঠছে—তবে কি পর্দার আড়ালে কোনো গোপন আঁতাত ছিল? সরকারি এই সংস্থার এমন পদক্ষেপের পেছনে আসল রহস্য কী, তা নিয়ে ইতিমধ্যেই তদন্ত শুরু হয়েছে। খুব শীঘ্রই এই লোন সেটলমেন্টের আরও বড় তথ্য সামনে আনবে জি মিডিয়া।
