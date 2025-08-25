English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Watch YouTuber swept away: রিলসের মারণ নেশা! আচমকাই বাড়ল জলের তোড়, চোখের সামনে ভেসে গেলেন জনপ্রিয় ইউটিউবার...

Duduma waterfall: রিলস ভিডিয়ো শ্যুট ভয়ংকর পরিণতি। জলপ্রপাতে আচমকাই জল ছেড়ে দেওয়া হয়। আর সেই সময় একেবারে জলপ্রপাতের মাঝে দাঁড়িয়েছিলেন ২২-এর তরুণ ইউটিউবার। জল আচমকা বেড়ে ওঠায় তিনি আটকে পড়েন। জলের তোড়ে ভেসে চলে যান।

সৌমিতা খাঁ | Updated By: Aug 25, 2025, 03:24 PM IST
Watch YouTuber swept away: রিলসের মারণ নেশা! আচমকাই বাড়ল জলের তোড়, চোখের সামনে ভেসে গেলেন জনপ্রিয় ইউটিউবার...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: রিলস তৈরির মারণ নেশা। জলপ্রপাতের কাছে ভিডিয়ো করতে গিয়ে চরম পরিণতি। এক ২২ বছর বয়সী জনপ্রিয় ইউটিউবার সাগর টুডু ওড়িশার কোরাপুট জেলায় দুধুমা জলপ্রপাতে তলিয়ে গিয়েছে বলে জানা গিয়েছে। এখনও পর্যন্ত তরুণ জনপ্রিয় নিখোঁজ।

আরও পড়ুন:Driving License Aadhaar Link: ড্রাইভিং লাইসেন্সের সঙ্গে মোবাইল-আধার যোগ না করলে বড় সমস্যা, কীভাবে লিঙ্ক করবেন...

সূত্রের খবর, সাগর বহরমপুরের বাসিন্দা। নিজের ইউটিউব চ্যানেলে ভিডিয়ো তৈরির জন্য সাগর নিজের বন্ধু অভিজিতের সঙ্গে কটক থেকে কোরাপুটে গিয়েছিলেন। সাগর ড্রোন ক্যামেরা দিয়ে রিল তৈরির সময় ঘটনাটি ঘটে। সাগরের তলিয়ে যাওয়ার মুহূর্তের ভিডিয়ো সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়।

একটি ভিডিয়োতে দেখা যায়, সাগর জলপ্রপাতের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছেন এবং অন্যরা তাঁকে দড়ি দিয়ে বাঁচানোর চেষ্টা করছে। কিন্তু জলের প্রবল স্রোতে তিনি ভেসে যান। 

দেখুন সেই ভয়ংকর মুহূর্তের ভিডিয়ো:

মাচকুন্ডা বাঁধ কর্তৃপক্ষ লামতাপুট এলাকায় ভারী বৃষ্টির কারণে প্রায় ২,০০০ কিউসেক জল ছেড়ে দেয়। যার ফলে হঠাৎ জলের প্রবাহ বেড়ে যায় এবং সাগর মাঝনদীর একটি পাথরের উপর আটকে পড়েন। স্থানীয় বাসিন্দা ও পর্যটকেরা প্রাণপণ চেষ্টা করেও তাকে উদ্ধার করতে ব্যর্থ হন।

আরও পড়ুন:HC on Divorce Case: বেকারিত্বের জ্বালায় ভোগা বরকে চাকরি নিয়ে খোঁটা দেওয়া নিষ্ঠুরতা, ভুক্তভোগী ডিভোর্স চাইতেই পারেন: হাইকোর্ট

ঘটনার খবর পেয়ে মাচকুন্ডা থানার পুলিস ও ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে তল্লাশি অভিযান শুরু করেন। কোরাপুট জেলার পুলিস সুপার বলেন, 'ওড্রাফ (ODRAF) এবং ফায়ার সার্ভিস টিম সেখানে উদ্ধার কাজ চালাচ্ছে। ওই যুবক বহরমপুরের বাসিন্দা এবং তিনি ঘুরতে এসেছিলেন। ঘটনাটি গতকাল ঘটেছে এবং আমরা তাঁর পরিবারকেও খবর দিয়েছি।'

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

...Read More

Tags:
Duduma waterfallKoraput newsOdisha YouTuber missingSagar TuduDuduma accidentBerhampur youtuber missingMachakunda dam water releaseKoraput waterfall mishap
পরবর্তী
খবর

Driving License Aadhaar Link: ড্রাইভিং লাইসেন্সের সঙ্গে মোবাইল-আধার যোগ না করলে বড় সমস্যা, কীভাবে লিঙ্ক করবেন...
.

পরবর্তী খবর

Hydrabad Shocker: বিয়ের ২ মাস পরেই ভয়ংকর রূপ স্বামীর, গর্ভবতী স্ত্রীকে টুকরো করে...