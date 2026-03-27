  2300 kg Drugs Vanish: কোথায় গেল ২৩০০ কেজি মাদক? পুলিস বলল ইঁদুরে সাবাড় করে দিয়েছে

2300 kg Drugs Vanish: কোথায় গেল ২৩০০ কেজি মাদক? পুলিস বলল 'ইঁদুরে সাবাড় করে দিয়েছে'

সৌমিত্র সেন | Updated By: Mar 27, 2026, 04:01 PM IST
2300 kg Drugs Vanish: কোথায় গেল ২৩০০ কেজি মাদক? পুলিস বলল 'ইঁদুরে সাবাড় করে দিয়েছে'
কোথায় গেল রাশি রাশি মাদক?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ২৩০০ কেজি মাদক কোথায় গেল (2300 kg Drugs Vanish) ? ক্যাগ (CAG) প্রশ্ন তোলার পর গুজরাট পুলিসের (Gujrat police) অদ্ভুত ব্যাখ্যা! ভারতের কম্পট্রোলার অ্যান্ড অডিটর জেনারেলে (CAG)-র সাম্প্রতিক রিপোর্টে গুজরাট পুলিসের হেফাজতে থাকা বাজেয়াপ্ত মাদক নিয়ে গুরুতর উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছে। রিপোর্টে দেখা গিয়েছে, ১২ বছর মেয়াদে ২৩০০ কিলোগ্রামেরও বেশি মাদক নিখোঁজ হয়েছে। পুলিসের দাবি, এর কিছু অংশ চুরি হয়েছে এবং কিছু অংশ ইঁদুরে খেয়েছে!

মাদকের অডিট রিপোর্ট

অডিট রিপোর্টে দেখা গিয়েছে, ২০১০ সালের আগস্ট থেকে ২০২২ সালের নভেম্বরের মধ্যে গুজরাট পুলিসের বিভিন্ন ইউনিট (সিআইডি ক্রাইম এবং স্পেশাল অপারেশন গ্রুপ বা এসওজি) মোট ৬,৫১০.৫৪ কেজি মাদক এবং ৮৪৮টি বোতল বাজেয়াপ্ত করেছিল। কিন্তু ২০২২ সালের অক্টোবর থেকে ২০২৩ সালের জুলাইয়ের মধ্যে মাত্র ৪,১৭৭.৮৬ কেজি মাদক সরকারিভাবে ধ্বংস করা হয়েছে।

নিখোঁজ মাদক? 

বাজেয়াপ্ত করা মোট মাদকের প্রায় ৩৫ শতাংশ বা ২,৩৩২.৬৮ কেজি মাদকের কোনো হিসেবই মেলেনি। কোথায় গেল এত বিপুল পরিমাণ মাদক? 

পুলিসের ব্যাখ্যা

রাজ্য স্বরাষ্ট্র দফতরের প্রশ্নের মুখে পুলিস কর্মকর্তারা জানান, মাদক নিখোঁজ হওয়ার কারণ হল চুরি, পোকামাকড় বা প্রাণীর উপদ্রব এবং স্বাভাবিক ভাবে নষ্ট হয়ে যাওয়া। সরকারি নথিতে তারা উল্লেখ করেছে, প্রায় ১৪৪ কেজি গাঁজা চুরি হয়েছে এবং একটি বড় অংশ 'ইঁদুরে খেয়ে ফেলেছে'! পুলিস আরও জানিয়েছে, গাঁজা এবং আফিমের মতো পদার্থ সময়ের সঙ্গে সঙ্গে শুকিয়ে যায়, ফলে আর্দ্রতা কমে এর ওজন হ্রাস পায়।

পর্যবেক্ষণ

১. ফরেনসিক পরীক্ষার ক্ষেত্রে দীর্ঘ বিলম্ব হওয়ায় মাদক শনাক্তকরণ ও ধ্বংস করার প্রক্রিয়া ব্যাহত হচ্ছে
২. মাদক দীর্ঘসময় গুদামে পড়ে থাকায় তা চুরি বা নষ্ট হওয়ার ঝুঁকি বাড়ছে
৩. বাজেয়াপ্ত করা মাদক রাখা বা ধ্বংস করার ক্ষেত্রে কোনো সুনির্দিষ্ট বা সম্মত প্রোটোকল নেই

অসন্তুষ্ট অডিটররা 

তবে অডিটররা পুলিসের এই ব্যাখ্যায় পুরোপুরি সন্তুষ্ট নন। তাদের পর্যবেক্ষণ যে, পরিবেশগত কারণে ওজন সামান্য কমতে পারে, তবে এত বিশাল পরিমাণের গরমিল যথাযথ স্টোরেজ ব্যবস্থা এবং নজরদারির অভাবের দিকেই আঙুল তোলে। 

সুপারিশ

গুজরাট সরকার মাদকের বিরুদ্ধে জিরো-টলারেন্স নীতির কথা বললেও, রিপোর্টটি মাদক বাজেয়াপ্তের পরবর্তী ব্যবস্থাপনায় বড় ধরনের ত্রুটির কথা প্রকাশ করেছে। সিএজি এই বিষয়ে স্বরাষ্ট্র দপ্তরের কাছে বিস্তারিত ব্যাখ্যা চেয়েছে এবং ভবিষ্যতে এই ধরনের ঘটনা যা না ঘটে সেজন্য উন্নত স্টোরেজের পরিকাঠামো নির্মাণের সুপারিশ করেছে।

About the Author

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

