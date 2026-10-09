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আজ রাত ১০টা থেকেই নিস্তব্ধ হচ্ছে সেন্ট্রাল দিল্লি: ককরোচদের বিক্ষোভ রুখতে ২৪ ঘণ্টার মোবাইল ইন্টারনেট ব্ল্যাকআউট, রাজধানী যেন বিচ্ছিন্ন দ্বীপ

CJP Protest in Delhi: আজ রাত ১০টা থেকেই মোবাইল ইন্টারনেট ব্ল্যাকআউট সেন্ট্রাল দিল্লিতে! ১০ অক্টোবরের সিজেপি বিক্ষোভ ঠেকাতে জনপথ থেকে ৪ কিমি ব্যাসার্ধে টানা ২৪ ঘণ্টা বন্ধ মোবাইল ডেটা। চরম দুর্ভোগের আশঙ্কা।

Reported ByNabanita Sarkar Edited ByNabanita Sarkar
Published: Oct 09, 2026, 08:19 PM IST|Updated: Oct 09, 2026, 08:19 PM IST
আজ রাত ১০টা থেকেই নিস্তব্ধ হচ্ছে সেন্ট্রাল দিল্লি: ককরোচদের বিক্ষোভ রুখতে ২৪ ঘণ্টার মোবাইল ইন্টারনেট ব্ল্যাকআউট, রাজধানী যেন বিচ্ছিন্ন দ্বীপ

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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