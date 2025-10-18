24 Transgender Attempt Mass Suicide: 'আমাদের বোনদের ধর্ষণ...' গণ-আত্মঘাতী হতে ফিনাইল খেল ২৪ বৃহন্নলা! ভয়ংকর! ভয়াবহ!

24 Transgender Attempt Mass Suicide: 'আমাদের বোনদের ধর্ষণ...' গণ-আত্মঘাতী হতে ফিনাইল খেল ২৪ বৃহন্নলা! ভয়ংকর! ভয়াবহ!
Demand arrest of Rape Accused: তিন মাস আগে ভুয়ো সাংবাদিক পরিচয় দিয়ে এক রূপান্তরকামীকে ধর্ষণ করে দুই ব্যক্তি। ব্ল্যাকমেলও করা হয়। এমনকী কুকীর্তির পর দেড় লক্ষ টাকা হাতিয়ে নেয় দুই ব্যক্তি। অভিযুক্তদের নাম অক্ষয় কুমাও ও পঙ্কজ জৈন।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ফিনাইল খেয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করলেন প্রায় ২৪ জন রূপান্তরকামী। বুধবার রাতের এই ঘটনাটি মধ্যপ্রদেশের ইন্দোরের নন্দলালপুরার। বর্তমানে অসুস্থদের মধ্যে অধিকাংশের শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল। ঘটনার কারণ এখনও স্পষ্ট নয়। হাসপাতালের সুপার ডা. বসন্ত কুমার নিঙ্গাওয়াল বলেন, 'প্রায় ২৪ জন ট্রান্সজেন্ডার সম্প্রদায়ের মানুষ ভর্তি হন হাসপাতালে। তারা একসঙ্গে ফিনাইল খাওয়ার দাবি করেছেন। এখনই এই বিষয়ে নিশ্চিতভাবে কিছু বলা যাবে না। কারও অবস্থা গুরুতর নয়।'
আরও পড়ুন, Breaking News LIVE Update: কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের চ্যালেঞ্জ, অ্যাকসেপ্ট সুকান্তর! রাজনীতি নিয়ে সরগরম শ্রীরামপুর...
ডিসিপির কথায়,‘নন্দলালপুরার একটি বাড়িতে রূপান্তরকামীরা থাকেন। সেখানেই এই ঘটনা ঘটে। খবর পেয়ে তড়িঘড়ি ঘটনাস্থলে পৌঁছান আমাদের অফিসাররা। ২৪ জনকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সুস্থ হলেই প্রত্যেকের বয়ান রেকর্ড করা হবে। তখনই আসল কারণ জানা সম্ভব হবে। আমরা তদন্ত চালিয়ে যাব।’
‘কিন্নর’ ডেরার সদস্য নেহা কুনওয়ার জানান, তিন মাস আগে ভুয়ো সাংবাদিক পরিচয় দিয়ে এক রূপান্তরকামীকে ধর্ষণ করে দুই ব্যক্তি। ব্ল্যাকমেলও করা হয়। এমনকী কুকীর্তির পর দেড় লক্ষ টাকা হাতিয়ে নেয় দুই ব্যক্তি। অভিযুক্তদের নাম অক্ষয় কুমাও ও পঙ্কজ জৈন। অবশেষে মঙ্গলবার পান্ধ্রিনাথ থানায় এবিষয়ে অভিযোগ দায়ের করেন নির্যাতিতা। কুনওয়ারের কথায়,‘আজ একজন কিন্নর পর্যন্ত সুরক্ষিত নন। আমরা মানুষ নই?
বেঁচে ফিরে আসা নির্যাতিতা পুলিসকে জানান, “দুজনেই নিজেদের সাংবাদিক হিসেবে পরিচয় দেন এবং আমার কাছে টাকা চান। আমি রাজি না হলে পঙ্কজ আমাকে একটি ভবনে নিয়ে যায়, আমাকে হুমকি দেয় এবং আমার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করে।” তিনি আরও জানান, অভিযুক্তরা হুমকি দেয় যে, তিনি যদি ঘটনাটি জানাতে যান, তাহলে তার বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দিয়ে তাকে জেলে পাঠানো হবে।
আরও পড়ুন, Mehul Choksi: আর কোনও উপায় নেই! এবার ভারতে ফিরতেই হবে 'চোর' মেহুল চোকসিকে, আদালতের রায়ে...
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)