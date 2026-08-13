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বাইকের দুরন্ত সফরে হাজার হাজার কিমি পাড়ি: ১২ জনের বাইকারের দলে, ২৪-এর ছটফটে তরুণী ঋদ্ধিকে কেড়ে নিল খ্যাপা ট্রাক

Riddhi Thakkar Mumbai Biker Death News: দুর্ঘটনার খবর পাওয়ামাত্রই ধামতরি পুরনিগমের মেয়র ঘটনাস্থলে পৌঁছন এবং ব্যক্তিগতভাবে উদ্যোগ নিয়ে মুম্বইয়ে রিদ্ধির পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে যোগাযোগ করে দুর্ঘটনার বিষয়টি জানান। এই কঠিন সময়ে মৃতার পরিবারকে সবরকম প্রশাসনিক ও মানবিক সাহায্য করার আশ্বাস দিয়েছেন তিনি।

Reported ByNabanita Sarkar Edited ByNabanita Sarkar
Published: Aug 13, 2026, 08:41 PM IST|Updated: Aug 13, 2026, 08:41 PM IST
বাইকের দুরন্ত সফরে হাজার হাজার কিমি পাড়ি: ১২ জনের বাইকারের দলে, ২৪-এর ছটফটে তরুণী ঋদ্ধিকে কেড়ে নিল খ্যাপা ট্রাক

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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