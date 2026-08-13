/বাইকের দুরন্ত সফরে হাজার হাজার কিমি পাড়ি: ১২ জনের বাইকারের দলে, ২৪-এর ছটফটে তরুণী ঋদ্ধিকে কেড়ে নিল খ্যাপা ট্রাক

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ২২ জনের মহিলা বাইকার দলের সঙ্গে অ্যাডভেঞ্চার ট্রিপে বেরিয়ে ছত্তীসগঢ়ে মর্মান্তিক দুর্ঘটনার শিকার মুম্বইয়ের যুবতী বাইকার। বিপরীত দিক থেকে আসা একটি বেপরোয়া ট্রেলারের ধাক্কায় প্রাণ হারাল ২৪ বছর বয়সী রিদ্ধি ঠক্কর। ২৩ জন সদস্যের এই মহিলা বাইকার দল মুম্বই থেকে ছত্তীসগঢ়ের বস্তার অঞ্চলের উদ্দেশে বাইক যাত্রায় রওনা হয়েছিল। পথেই জাতীয় সড়কে ঘটে যায় এই হৃদয়বিদারক ঘটনা।
দুর্ঘটনার বিবরণ
পুলিস ও প্রত্যক্ষদর্শী সূত্রে জানা গেছে, মুম্বইয়ের কান্দিভালি পশ্চিমের বাসিন্দা রিদ্ধি ঠক্কর অন্য ২২ জন মহিলা বাইকারের সঙ্গে বাইক চালচ্ছিলেন। তারা ছত্তীসগঢ়ের ধামতরি জেলা অতিক্রম করার সময় ৩০ নম্বর জাতীয় সড়কে (NH 30) মার্কা টোলা গ্রামের কাছে দুর্ঘটনাটি ঘটে। সেই সময় বিপরীত দিক থেকে আসা একটি দ্রুতগামী ট্রেলার রিদ্ধির মোটরসাইকেলে সজোরে ধাক্কা মারে। ছিটকে পড়ে মারাত্মকভাবে আঘাতপ্রাপ্ত হন তিনি।
দুর্ঘটনার পর পরই সঙ্গীরা এবং স্থানীয় বাসিন্দারা দ্রুত জরুরি সহায়তার জন্য ১১২ নম্বরে ফোন করেন। খবর পেয়ে উদ্ধারকারী দল পৌঁছে রক্তাক্ত অবস্থায় রিদ্ধিকে উদ্ধার করে প্রথমে চরামার একটি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যায়। কিন্তু আঘাত গুরুতর হওয়ায় এবং তাঁর শারীরিক অবস্থার অবনতি ঘটায় চিকিৎসকদের পরামর্শে তাঁকে ধামতরির একটি বেসরকারি হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। সেখানে পরীক্ষার পর চিকিৎসকেরা ২৪ বছর বয়সী এই তরুণীকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।
তদন্ত ও প্রশাসনের তৎপরতা
মৃত্যুর খবর নিশ্চিত হওয়ার পর রিদ্ধির দেহ ধামতরি জেলা হাসপাতালে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়। আইনি প্রক্রিয়া সম্পন্ন হলে তাঁর মৃতদেহ পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হবে বলে জানিয়েছে পুলিস।
দুর্ঘটনার খবর পাওয়ামাত্রই ধামতরি পুরনিগমের মেয়র ঘটনাস্থলে পৌঁছন এবং ব্যক্তিগতভাবে উদ্যোগ নিয়ে মুম্বইয়ে রিদ্ধির পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে যোগাযোগ করে দুর্ঘটনার বিষয়টি জানান। এই কঠিন সময়ে মৃতার পরিবারকে সবরকম প্রশাসনিক ও মানবিক সাহায্য করার আশ্বাস দিয়েছেন তিনি।
অন্যদিকে, পুলিস এই ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনার প্রেক্ষিতে একটি মামলা দায়ের করেছে। কী গতিতে ট্রেলারটি আসছিল এবং কীভাবে মুখোমুখি ধাক্কা ঘটল, তা বিস্তারিত জানতে দুর্ঘটনায় জড়িত ট্রেলারটির সন্ধান চালানোর পাশাপাশি রিদ্ধির দলের অন্যান্য বাইকারদের জিজ্ঞাসাবাদ করছে তদন্তকারীরা।
নারীদের ক্ষমতায়ন ও অ্যাডভেঞ্চারের বার্তা নিয়ে ছত্তীসগঢ়ের বস্তারের দিকে এগিয়ে চলা এই সর্ব-মহিলা বাইক সফর মুহূর্তের মধ্যে এক শোকাবহ ট্র্যাজেডিতে পরিণত হলো। রিদ্ধির এই আকস্মিক ও অকাল মৃত্যুতে তাঁর বাইকার সঙ্গীদের পাশাপাশি মুম্বইয়ে তাঁর পরিবার ও বন্ধু মহলে গভীর শোকের ছায়া নেমে এসেছে।
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