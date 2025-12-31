Haryana Gang Crime: বর্ষশেষের রাতে প্রায় নির্ভয়ার পরিণতি পঁচিশের তরুণীর! চলন্ত গাড়িতেই তিন ঘণ্টা শরীর ছিঁড়েখুঁড়ে রাস্তায় ছুড়ল পিশাচরা...

English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Faridabad Gangrape: নিভৃত রাতে বাড়ি ফেরার জন্য তিনি একটি অটো করে এনআইটি ২ চক (NIT 2 Chowk) পর্যন্ত আসেন। সেখান থেকে কল্যাণপুরী যাওয়ার জন্য মেট্রো চকে অটোর অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে ছিলেন তিনি। ঘড়িতে তখন রাত প্রায় বারোটা।

নবনীতা সরকার | Updated By: Dec 31, 2025, 06:47 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ফরিদাবাদে চলন্ত ভ্যানে তিন ঘণ্টা ধরে গণধর্ষণ: নৃশংসতার শিকার তরুণী, গ্রেফতার ২

উৎসবের মরসুমের মাঝেই ফের নারী নিরাপত্তার কঙ্কালসার রূপ আরও প্রকট হয়ে উঠল হরিয়ানায় (Haryana Gangrape)। গুরুগ্রাম-ফরিদাবাদ রোডে চলন্ত ভ্যানের ভেতর ২৫ বছর বয়সী এক তরুণীকে টানা তিন ঘণ্টা ধরে গণধর্ষণ (25yrs old lady was gangraped in moving car) করার অভিযোগ উঠেছে দুই ব্যক্তির বিরুদ্ধে। পৈশাচিক এই লালসা মেটানোর পর অভিযুক্তরা তাঁকে চলন্ত গাড়ি থেকে রাস্তায় ছুড়ে ফেলে দেয়, যার ফলে মাথায় গুরুতর চোট পেয়ে বর্তমানে হাসপাতালে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছেন ওই তরুণী। এই ঘটনায় যুক্ত থাকার অভিযোগে উত্তরপ্রদেশ ও মধ্যপ্রদেশের বাসিন্দা দুই যুবককে ইতিমধ্যেই গ্রেফতার করেছে পুলিস।

ঘটনার সূত্রপাত ও পারিবারিক বিবাদ

পুলিস সূত্রে জানা গিয়েছে, নির্যাতিতা তরুণী বর্তমানে তাঁর বাপের বাড়িতেই থাকতেন। স্বামীর সঙ্গে বিবাহবিচ্ছেদের মামলা চলায় তিনি মানসিকভাবে কিছুটা বিপর্যস্ত ছিলেন। গত সোমবার সন্ধ্যায় নিজের মায়ের সঙ্গে সামান্য কথা কাটাকাটি হওয়ার পর তিনি বাড়ি থেকে বেরিয়ে সেক্টর ২৩-এ এক বন্ধুর বাড়িতে চলে যান। রাত গভীর হলে সেখান থেকে বাড়ি ফেরার উদ্দেশ্যে রওনা দেন তিনি।

নিভৃত রাতে বাড়ি ফেরার জন্য তিনি একটি অটো করে এনআইটি ২ চক (NIT 2 Chowk) পর্যন্ত আসেন। সেখান থেকে কল্যাণপুরী যাওয়ার জন্য মেট্রো চকে অটোর অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে ছিলেন তিনি। ঘড়িতে তখন রাত প্রায় বারোটা।

লিফট দেওয়ার অছিলায় অপহরণ ও পৈশাচিকতা

মেট্রো চকে দাঁড়িয়ে থাকার সময় একটি মারুতি ইকো ভ্যানে করে দুই ব্যক্তি সেখানে আসে এবং তরুণীকে গন্তব্যে পৌঁছে দেওয়ার কথা বলে ‘লিফট’ দেওয়ার প্রস্তাব দেয়। সরল বিশ্বাসে ওই ভ্যানে উঠে পড়েন তরুণী। কিন্তু ভ্যানটি গন্তব্যে না গিয়ে দ্রুত গতিতে গুরুগ্রাম রোডের দিকে ছুটতে শুরু করে।

অভিযোগ অনুযায়ী, রাত ১২টা থেকে ভোর ৩টে পর্যন্ত— দীর্ঘ তিন ঘণ্টা ধরে চলন্ত গাড়িতে ওই তরুণীর ওপর নারকীয় নির্যাতন চালায় অভিযুক্তরা। বারংবার বাধা দেওয়া এবং আর্তনাদ করা সত্ত্বেও তারা থামেনি। পৈশাচিক নির্যাতন শেষে ভোর ৩টে নাগাদ রাজা চকের কাছে চলন্ত গাড়ি থেকে তাঁকে ছুড়ে ফেলে দিয়ে চম্পট দেয় দুষ্কৃতীরা। রাস্তায় পড়ে যাওয়ায় তরুণীর মাথায় প্রচণ্ড আঘাত লাগে এবং তিনি রক্তান্ত অবস্থায় সেখানে পড়ে থাকেন।

উদ্ধার ও বর্তমান শারীরিক অবস্থা

শারীরিক যন্ত্রণায় কাতরাতে থাকা তরুণী কোনো মতে তাঁর বোনকে ফোন করে ঘটনার কথা জানান। খবর পেয়ে পরিবারের লোকজন দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে তাঁকে রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার করে বাদশা খান হাসপাতালে নিয়ে যান। কিন্তু অবস্থার অবনতি হওয়ায় চিকিৎসকরা তাঁকে দিল্লিতে স্থানান্তরের পরামর্শ দেন। তবে পরিবারের পক্ষ থেকে তাঁকে ফরিদাবাদের একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। চিকিৎসকদের মতে, তরুণীর অবস্থা বর্তমানে স্থিতিশীল হলেও তিনি প্রচণ্ড মানসিক ট্রমায় (Shock) রয়েছেন, যার ফলে এখনও পুলিসের কাছে তাঁর জবানবন্দি নেওয়া সম্ভব হয়নি।

পুলিসের তৎপরতা ও গ্রেফতারি

ঘটনার গুরুত্ব বুঝে ফরিদাবাদ পুলিস দ্রুত তদন্তে নামে। সেক্টর ৪৮-এর ক্রাইম ব্রাঞ্চের একটি বিশেষ দল তল্লাশি চালিয়ে দুই অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে। পুলিস সূত্রে জানা গেছে:

অভিযুক্তদের পরিচয়: ধৃতদের একজন উত্তরপ্রদেশ এবং অন্যজন মধ্যপ্রদেশের বাসিন্দা, তবে তারা বর্তমানে ফরিদাবাদেই ভাড়া থাকছিল।

গাড়ি উদ্ধার: অপরাধে ব্যবহৃত মারুতি ইকো ভ্যানটি ইতিমধ্যেই পুলিস বাজেয়াপ্ত করেছে।

আইনি পদক্ষেপ: কোতোয়ালি থানায় একটি এফআইআর দায়ের করা হয়েছে। ধৃতদের আদালতে পেশ করা হবে এবং তাদের শনাক্তকরণ প্যারেড (Test Identification Parade) বাকি থাকায় এখনই নাম ও ছবি প্রকাশ করা হয়নি।

ফরিদাবাদ পুলিসের বক্তব্য

ফরিদাবাদ পুলিসের মুখপাত্র যশপাল যাদব জানিয়েছেন, 'আমরা অভিযুক্তদের পাকড়াও করেছি এবং জিজ্ঞাসাবাদ চালানো হচ্ছে। যেহেতু টিআই প্যারেড বাকি রয়েছে, তাই নিরাপত্তার খাতিরে অভিযুক্তদের নাম বা ছবি এই মুহূর্তে জনসমক্ষে আনা যাচ্ছে না।'

এই ঘটনাটি আরও একবার প্রশ্ন তুলে দিল রাতের শহরে মহিলা নিরাপত্তা নিয়ে। বিশেষ করে অপরিচিত গাড়িতে লিফট নেওয়ার ভয়াবহতা এবং জনমানবহীন রাস্তায় পুলিসের টহলদারি নিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে তীব্র ক্ষোভ সৃষ্টি হয়েছে।

About the Author

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

...Read More

