English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • দেশ
  • Iran Israel War: মায়ের শেষকৃত্যে যোগ দিতে একমাস আগেই দেশে, যুদ্ধ কেড়ে নিল ছেলেকেও! মোট কতজন ভারতীয়ের মৃত্যু?

Iran Israel War: মায়ের শেষকৃত্যে যোগ দিতে একমাস আগেই দেশে, যুদ্ধ কেড়ে নিল ছেলেকেও! মোট কতজন ভারতীয়ের মৃত্যু?

Indians Died in Middle East War: বিস্ফোরকবোঝাই চালকবিহীন ড্রোন নৌকার ধাক্কা মারে তেল ট্যাংকারে। হামলার জেরে ইঞ্জিন রুমে আগুন ধরে যায় ও বিস্ফোরণ ঘটে।  

সুদেষ্ণা পাল | Updated By: Mar 4, 2026, 02:24 PM IST
Iran Israel War: মায়ের শেষকৃত্যে যোগ দিতে একমাস আগেই দেশে, যুদ্ধ কেড়ে নিল ছেলেকেও! মোট কতজন ভারতীয়ের মৃত্যু?
নিজস্ব ছবি

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: অশান্ত মধ্যপ্রাচ্য। জ্বলছে যুদ্ধের আগুন। ইরানে খামেইনি শাসনের অবসান ঘটাতে ইসরায়েল ও আমেরিকার যৌথ হামলা। বদলে মধ্যপ্রাচ্যে আমেরিকার মিত্রগুলিতে ইরানের পালটা হামলা। এই হামলার জেরে ইতিমধ্যেই প্রাণ হারিয়েছেন ৩ জন ভারতীয়। 

Add Zee News as a Preferred Source

ওমান উপকূলে একটি অয়েল ট্যাংকারে বিস্ফোরকবোঝাই ড্রোন চালিত নৌকার হামলায় দিউয়ের বাসিন্দা ২৫ বছর বয়সী এক যুবক প্রাণ হারিয়েছেন। এর আগে এমভি স্কাইলাইট নামে আরেকটি জাহাজের উপর হামলায় বিহারের একজন এবং রাজস্থানের একজনের মৃত্যুর খবর পাওয়ার গিয়েছে। তার একদিন পরই এই ঘটনা ঘটল। এখনও পর্যন্ত মোট ৩ ভারতীয়ের যুদ্ধে নিহত হওয়ার খবর সামনে এসেছে।

ওমান উপসাগরের মাস্কাটের কাছে বোমা ভর্তি ড্রোন চালিত নৌকাটি MKD VYOM তেল ট্যাঙ্কারে আঘাত হানে। ধাক্কা মারতেই বিস্ফোরণ ঘটে অয়েল ট্যাংকারটিতে। রাজধানী মাস্কাটের কাছে জলসীমায় এই হামলার ঘটনাটি ঘটে। বিস্ফোরকবোঝাই ড্রোন নৌকার  ধাক্কায় মৃত্যু হয় দীক্ষিত সোলাঙ্কি নামে ২৫ বছরের ওই ভারতীয় যুবকের। 

এক বিবৃতিতে ওমানের প্রতিরক্ষা মন্ত্রক জানিয়েছে, মেরিটাইম সিকিউরিটি সেন্টার জানিয়েছে যে মাস্কাট গভর্নরেটের উপকূল থেকে ৫২ নটিক্যাল মাইল দূরে একটি বিস্ফোরকবোঝাই চালকবিহীন ড্রোন নৌকার ধাক্কায় তেল ট্যাংকার এমকেডি ভিওম ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এই হামলার ফলে ইঞ্জিন রুমে আগুন ধরে যায় ও বিস্ফোরণ ঘটে। ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারান দীক্ষিত সোলাঙ্কি। 

সোলাঙ্কির সঙ্গেই জাহাজে আরও ২৫ জন ক্রু ছিলেন। যার মধ্যে ১৬ জন ভারতীয় এবং চারজন বাংলাদেশি।  MKD VYOM নামে তেল ট্যাঙ্কারটি মাস্কাটের সুলতান কাবুস বন্দরের দিকে যাচ্ছিল। যখন হামলার ঘটনাটি ঘটে। ইঞ্জিন রুমে থাকা সোলাঙ্কির মৃত্যু হয়। তবে অন্য ক্রু সদস্যদের পাশ দিয়ে যাওয়া একটি জাহাজ উদ্ধার করে। কিছুদিন আগে দিউয়ের ভাবসারভাদা এলাকা থেকে মুম্বাইয়ে চলে এসেছিলেন সোলাঙ্কি। বর্তমানে মুম্বইয়ের কান্দিভালি এলাকায় বসবাস করছিলেন তিনি। একমাস আগেই মায়ের শেষকৃত্যে যোগ দিতে মুম্বইয়ে এসেছিলেন। 

আরও পড়ুন, Iran Israel War: ইরানের সঙ্গে যুদ্ধে আমেরিকার দৈনিক খরচ কত হাজার কোটি? কত কোটি টাকার ক্ষতি ট্রাম্পের? ভারতীয় মুদ্রায় প্রায়...

আরও পড়ুন, Iran Israel War: ইরানের সঙ্গে যুদ্ধে আমেরিকার দৈনিক খরচ কত হাজার কোটি? কত কোটি টাকার ক্ষতি ট্রাম্পের? ভারতীয় মুদ্রায় প্রায়...

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটাও! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! ১১ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি সেই লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের খেলাই আমার ফোকাস।

 

...Read More

Tags:
Iran Israel warIndian deathIran Israel Conflict
পরবর্তী
খবর

2026 Liquour Sell Record: নতুন বছরের শুরুতে ২ কোটির মদ বিক্রি হয়েছিল-- হোলিতে কত হল জানেন? সুরালাভের হিসেব জানলে চোখ কপালে উঠবে...
.

পরবর্তী খবর

Israel Iran War: নেতানিয়াহুর অফিসে আঘাত হানল ইরানের ব্যালিস্টিক মিসাইল, কোনও খবর নেই ইসরায়ে...