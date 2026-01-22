Republic Day Terror: নাশকতার ছক কষছে পাক জঙ্গিরা! তাদের মাথা গুঁড়িয়ে দিতে প্রস্তুত ভারতীয় সেনাও! মুনির-মাসুদের ষড়যন্ত্র ফাঁস? বিগ ব্রেকিং...

Republic Day Terror: নাশকতার ছক কষছে পাক জঙ্গিরা! তাদের মাথা গুঁড়িয়ে দিতে প্রস্তুত ভারতীয় সেনাও! মুনির-মাসুদের ষড়যন্ত্র ফাঁস? বিগ ব্রেকিং...
Delhi Republic Day Terror Alert 26 January 2026: গোয়েন্দা সংস্থাগুলির কাছ থেকে প্রজাতন্ত্র দিবসে বা তার আগে একটি সম্মিলিত সন্ত্রাসী হামলার খবর মিলেছে গতকাল বুধবারই। সেই খবর পাওয়ার পর বুধবারই দিল্লি জুড়ে হাই অ্যালার্ট জারি হয়েছে। এই সম্ভাব্য হামলার কোড নেম দেওয়া হয়েছে '২৬-২৬'!
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভারতের গোয়েন্দা সংস্থা অবিশ্বাস্য তথ্য ফাঁস করেছে। তারা সম্ভাব্য এক সন্ত্রাসী হামলার পরিকল্পনা ধরে ফেলেছে। পিছনে পাকিস্তান। পাকিস্তানের ইন্টার-সার্ভিস ইনটেলিজেন্স (ISI) এবং জৈশ-ই-মহম্মদের একটা শাখা একযোগে আগামী ২৬ জানুয়ারি প্রজাতন্ত্র দিবসে ভারতে এক ভয়ংকর সন্ত্রাসী হামলা ঘটাতে চলেছে (Terror Attack Plot on Republic Day), বলে জানা গিয়েছে। আর তার পরই জারি অ্যালার্ট।
টার্গেট
গোয়েন্দাসূত্রে জানা গিয়েছে, সন্ত্রাসীরা অযোধ্যার রাম মন্দির, জম্মুর রঘুনাথ মন্দির-সহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ মন্দির এবং বড় শহরগুলিতে হামলা করতে পারে। তাই বুধবার থেকেই রামমন্দিরে হাই অ্যালার্ট জারি। ৬ ডিসেম্বর এই প্ল্যান করা হয়েছিল, কিন্তু কার্যত ঘটাতে পারেনি সন্ত্রাসীরা, এবার সেটা তারা বাস্তবায়িত করবে। ফলে, রামক্ষেত্রেও হাই অ্যালার্ট।
পরিকল্পনাকারী
ধারণা করা হচ্ছে, এই হামলার নেপথ্যে রয়েছে পাকিস্তানের গোয়েন্দা সংস্থা আইএসআই (ISI), জঙ্গি সংগঠন জইশ-ই-মহম্মদ (Jaish-e-Mohammed) এবং পাঞ্জাবভিত্তিক কিছু গ্যাংস্টারও। উল্লেখ্য যে, গত নভেম্বরে লাল কেল্লার বাইরে গাড়িবোমা হামলার পিছনেও এই জইশ-ই-মহম্মদ জড়িত ছিল।
বড় ষড়যন্ত্র?
খালিস্তানি জঙ্গি সংগঠন এবং লস্কর-ই-তৈবার শাখা সংগঠন 'দ্য রেজিস্ট্যান্স ফ্রন্ট' (TRF)-এর পক্ষ থেকেও হুমকির বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে। সাম্প্রতিক এক ভিডিওতে লস্কর কমান্ডার আবু মুসা কাশ্মীরিকে উস্কানিমূলক বক্তব্য দিতে দেখা গিয়েছে, যা বড় কোনো ষড়যন্ত্রের সংকেত বলে মনে করছেন গোয়েন্দারা।
'২৬-২৬'
ক্রিটিক্যাল ইনটেলিজেন্স ইনপুটস বলছে, সম্ভাব্য এই হামলার একটি কোড নেম আছে-- সেটা হল '২৬-২৬'! এই '২৬-২৬' টেরর অ্যাটাক নিয়ে এখন উত্তাল রাজধানী। এর জেরে সিকিউরিটি কয়েক ডিগ্রি বাড়ানো হয়েছে সারা দেশে। বিশেষ করে যেসব অঞ্চল খুব সেনসিটিভ যেমন, জম্মু-কাশ্মীর, সেখানে তীব্র সতর্কতা অবলম্বন করার কাজ চলছে।
মুনির-মাসুদের ষড়যন্ত্র ফাঁস
খুব স্বাভাবিক ভাবেই দেশ জুড়ে সতর্ক থাকছে পুলিস প্রশাসন। রাজধানী দিল্লিতে কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরোপ করা হচ্ছে। সঙ্গে, যেখানে যেখানে আশঙ্কা আছে, সেখানেও। ২৬-২৬ প্লট ভেস্তে দেওয়ার জন্য সবরকম ভাবে প্রস্তুত থাকছে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ। সমস্ত বিষয়টির উপর কড়া নজর রাখা হচ্ছে। পাক জঙ্গিরা নাশকতার ছক কষলেও তাদের মাথা গুঁড়িয়ে দিতে প্রস্তুত ভারতীয় সেনাও! মুনির-মাসুদের ষড়যন্ত্র ফাঁস হয়ে গেল বলেই মনে করা হচ্ছে!
নিরাপত্তা ব্যবস্থা, প্রস্তুতি
প্রতি বছরের মতো প্রজাতন্ত্র দিবসের আগে নিরাপত্তা জোরদার করা হলেও এবার গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে ড্রোন নজরদারি এবং তল্লাশি অভিযান আরও বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। দিল্লির গুরুত্বপূর্ণ এন্ট্রিগুলি, যেমন বাস স্ট্যান্ড এবং ট্রেন স্টেশনগুলিতে ওয়ান্টেড (খোঁজ করা হচ্ছে এমন) ব্যক্তিদের পোস্টার লাগানো হয়েছে। এর মধ্যে দিল্লির চৌহান বাঙরের মহম্মদ রেহান এবং মহম্মদ উমর, আবু সুফিয়ান-সহ বেশ কয়েকজনের নাম রয়েছে।
