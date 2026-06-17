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Honeymoon Horror: ফিরল হানিমুন হরর: নগ্ন দেহ, নাকে রক্ত, চারিদিকে মূত্র! মুসৌরির হোমস্টেতে রহস্যমৃত্যু নববধূর

Mussoorie Honeymoon Horror: ১৪ জুন রাত ১১:৩০টার সময় দম্পতি হোমস্টের 'ব্লিস' নামের একটি রুমে চেক-ইন করেন। ১৫ জুন রাত ৩:৩০-- স্বামীর বয়ান অনুযায়ী, রাতে দুজনেই মদ্যপান করেছিলেন এবং ভোর সাড়ে তিনটে নাগাদ ঘুমাতে যান। ১৫ জুন সকাল: সকালে ঘুম থেকে উঠে স্বামী দেখেন যে তাঁর স্ত্রী মেঝেতে বিবস্ত্র অবস্থায় সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ে রয়েছেন। 

Written BySoumita Khan
Published: Jun 17, 2026, 12:54 PM IST|Updated: Jun 17, 2026, 12:54 PM IST
Honeymoon Horror: ফিরল হানিমুন হরর: নগ্ন দেহ, নাকে রক্ত, চারিদিকে মূত্র! মুসৌরির হোমস্টেতে রহস্যমৃত্যু নববধূর

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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ফিরল হানিমুন হরর: নগ্ন দেহ, নাকে রক্ত, চারিদিকে মূত্র! হোমস্টেতে রহস্যমৃত্যু নববধূর
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