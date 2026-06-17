/Honeymoon Horror: ফিরল হানিমুন হরর: নগ্ন দেহ, নাকে রক্ত, চারিদিকে মূত্র! মুসৌরির হোমস্টেতে রহস্যমৃত্যু নববধূর

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: মেঘালয়ে হানিমুন হরর মনে আছে? প্রেমিকের সঙ্গে ছক কষে স্বামী রাজা রঘুবংশীকে নৃশংস হত্যা। এই নির্মম হত্যাকাণ্ডে স্তম্ভিত হয়ে পড়ে সারা দেশ। এবার সেই ঘটনার উলটপুরাণ। মুসৌরির হোমস্টেতে ২৭ বছরের নববধূর রহস্যমৃত্যু। মেঝেতে বিবস্ত্র, নাকে রক্ত, চারিদিকে ছড়িয়ে মূত্র; ভয়ংকর অবস্থায় উদ্ধার হয় তাঁর দেহ। মৃত তরুণীর নাম পি রাধা গায়েত্রী। ২৭ বছরের এই তরুণী পেশায় একজন সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার। তিনি গুরুগ্রামের একটি আইটি সংস্থায় কর্মরত ছিলেন এবং দিল্লির কিদওয়াই নগর ইস্ট এলাকায় থাকতেন।
পুলিস সূত্রে খবর, গত ১৪ জুন রাতে গায়েত্রী তাঁর স্বামী সৌম্য শ্রীচরণের সঙ্গে মুসৌরির তিপরিধরের 'কিয়ানা হোমস্টে'-তে এসে পৌঁছান। সৌম্য নিজেও আইটি সেক্টরে কর্মরত, তবে তিনি পুণেতে থাকেন। এর আগের দিন তাঁরা দিল্লি থেকে ঋষিকেশ ঘুরতে গিয়েছিলেন।
স্বামী পুলিসকে জানিয়েছেন, রাতে তাঁরা দুজনেই মদ্যপান করেছিলেন এবং ভোর প্রায় সাড়ে ৩টে নাগাদ ঘুমোতে যান। সকালে ঘুম থেকে উঠে তিনি দেখেন তাঁর স্ত্রী ঘরের মেঝেতে বিবস্ত্র ও সংজ্ঞাহীন অবস্থায় পড়ে রয়েছেন।
তাঁর নাক দিয়ে রক্ত বের হচ্ছিল এবং চারপাশে মূত্র জমে ছিল।
গত সোমবার সকালে হোমস্টে থেকে খবর পেয়ে মুসুরি থানার পুলিস ১০৮ অ্যাম্বুলেন্স নিয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। অ্যাম্বুল্যান্সের ফার্মাসিস্ট পরীক্ষা করে তরুণীকে মৃত ঘোষণা করেন। পুলিস জানিয়েছে, ঘরের ভেতর বিছানার চাদরে রক্তের দাগ পাওয়া গিয়েছে। এছাড়া ঘর থেকে দুটি খালি মদের বোতল এবং কিছু খাবার উদ্ধার করা হয়েছে।
মৃত গায়েত্রী এবং তাঁর স্বামী সৌম্য- দুজনেই মূলত অন্ধ্রপ্রদেশের বিশাখাপত্তনমের বাসিন্দা। মাত্র কয়েক মাস আগে, ২০২৫ সালের ৮ নভেম্বর তাঁদের বিয়ে হয়েছিল।
বর্তমানে তরুণীর মৃতদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য দেরাদুনের করোনেশন হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। মৃত্যুর সঠিক কারণ জানার জন্য পুলিস ডাক্তারদের একটি বিশেষ প্যানেল দিয়ে এবং পুরো প্রক্রিয়ার ভিডিয়ো রেকর্ডিং করার মাধ্যমে ময়নাতদন্ত করার অনুরোধ জানিয়েছে। ঘটনার তদন্ত চলছে।
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