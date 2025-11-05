Karnataka: 'তুমি-ই প্রেগন্যান্ট করেছ বাচ্চা মেয়েটাকে', মিথ্যে অভিযোগে নিজেকে শেষ করল যুবক! আসল কালপ্রিট...

Karnataka: 'তুমি-ই প্রেগন্যান্ট করেছ বাচ্চা মেয়েটাকে', মিথ্যে অভিযোগে নিজেকে শেষ করল যুবক! আসল কালপ্রিট...
Karnataka: 'আমার কোনও দোষ নেই, আমি করিনি'। হোয়াটস অ্যাপে পরিচিতদের ভয়েস মেসেজ পাঠিয়ে গভীর খালে ঝাঁপ দিয়ে দেয় ২৭-এর যুবক।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: নাবালিকাকে গর্ভপাত করানোর অভিযোগ ওঠে ২৭ বছরের যুবকের বিরুদ্ধে। তারপরই চরম পদক্ষেপ নিলেন যুবক। আত্মঘাতী হওয়ার আগে হোয়াটস অ্যাপে অডিয়ো রেকর্ড করে পাঠিয়ে যান নিজের পরিচিতদের। তারপর গভীর খালে ঝাঁপ দিয়ে দেন। ঘটনাটি কর্ণাটকের মাইসুরুতে। নিহত ব্যক্তির নাম রামু, মাইসুরুর পিরিয়াপাটনা তালুকের কুদাকুরুর বাসিন্দা।
আরও পড়ুন:Birati: নিখোঁজ শিক্ষকের রহস্যময় মৃত্যু! নিস্তব্ধ পুকুরে ভেসে উঠল দেহ... বিরাটিতে বিভীষিকা...
অডিয়ো বার্তায় রামুর কষ্টের কথা:
অডিয়ো নোটে রামু বলেন, 'আমার ওই নাবালিকার সঙ্গে কোনোওসম্পর্ক নেই। আমাকে মিথ্যা অভিযোগে দোষী করা হয়েছে। এই কারণে আমি গ্রামে মাথা উঁচু করে চলতে পারছি না। এই ঘটনায় আমি খুব কষ্ট পেয়েছি।'
তিনি আরও বলেন, ডাক্তাররা যখন স্কুলে এসে ছাত্রীর শারীরিক পরীক্ষা করেন, তখন জানা যায় যে সে গর্ভবতী। রামুর দাবি, স্কুলের সুনাম রক্ষার জন্য ঘটনাটি লুকানোর চেষ্টা করা হচ্ছিল।
শারীরশিক্ষা শিক্ষকের বিরুদ্ধে অভিযোগ:
রামু অডিয়ো বার্তায় দাবি করেন, স্কুলের শারীরশিক্ষা শিক্ষকই আসল কালপ্রিট। তিনি বলেন, 'আমি শুধু মেয়েটির সঙ্গে সাধারণভাবে কথা বলেছিলাম, আর তার জন্যই আমাকে দোষ দিচ্ছে। আসল অপরাধী স্কুলের শারীরশিক্ষা শিক্ষক। তারা এটা করেছে, আর এখন আমায় দোষী বানাচ্ছে। তাই আমি আমার জীবন শেষ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।'
আরও পড়ুন:Train Accident: কার্তিক পূর্ণিমায় গঙ্গা স্নানে যাচ্ছিলেন শ্রদ্ধালুরা, কালকা এক্সপ্রেস ষাঁড়ের মত ছুটে এসে পিষে দিল ৮ জনকে...
থুঙ্গা খালে উদ্ধার দেহ:
ঘটনাটি পিরিয়াপাটনা তালুকের একটি স্কুলে ঘটেছে বলে জানা গিয়েছে। রামু ৩১ অক্টোবর থেকে নিখোঁজ ছিলেন, অডিয়ো নোট পাঠানোর কিছুক্ষণের মধ্যেই তাঁর খোঁজ পাওয়া যাচ্ছিল না। পরে তাঁর মৃতদেহ বেট্টাদা থুঙ্গা খাল থেকে উদ্ধার করা হয়।
চূড়ান্ত পদক্ষেপ নেওয়ার আগে, রামু নাকি নিজের বাইক, চটি, মোবাইল ফোন ও জ্যাকেট বেট্টাদা থুঙ্গা গ্রামের খালের পাশে রেখে যান। স্থানীয় বাসিন্দারা দাবি করেছেন, আসল অপরাধীদের শনাক্ত করতে ডিএনএ টেস্ট করা হোক, যাতে ন্যায়বিচার নিশ্চিত হয়। এই ঘটনার মামলা বেট্টাদাপুরা থানায় নথিভুক্ত হয়েছে এবং তদন্ত চলছে।
আপনি কি অবসাদগ্রস্ত? বিষণ্ণ? চরম কোনও সিদ্ধান্ত নেবেন না। আপনার হাত ধরতে তৈরি অনেকেই। কথা বলুন প্লিজ...
iCALL (সোম-শনি, ১০টা থেকে ৮টা) ৯১৫২৯৮৭৮২১
কলকাতা পুলিস হেল্পলাইন (সকাল ১০টা-রাত ১০টা, ৩৬৫ দিন) ৯০৮৮০৩০৩০৩, ০৩৩-৪০৪৪৭৪৩৭
২৪x৭ টোল-ফ্রি মানসিক স্বাস্থ্য পুনর্বাসন হেল্পলাইন-- কিরণ (১৮০০-৫৯৯-০০১৯)
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)